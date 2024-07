ETV Bharat / state

'ഒട്ടും ദുഃഖമില്ല, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ....': കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന്‍റെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് പി വി ശരത് ചന്ദ്രൻ - Kargil War Victory 25th Anniversary

By ETV Bharat Kerala Team

PV Sarath Chandran From Kannur Shares His Memories Of Kargil War ( ETV Bharat )