ആലപ്പുഴ: 71-ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളിയിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തില് കപ്പടിച്ച് വീയപുരം. പുന്നമടക്കായലിലെ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലാണ് വീയപുരത്തിൻ്റെ കിരീട നേട്ടം. വിബിസി കൈനകരിയുടേതാണ് വീയപുരം ചുണ്ടൻ.
4.21.084 മിനിറ്റിലാണ് വീയപുരം ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ് കടന്നത്. രണ്ടാമതെത്തിയ , നടുഭാഗം 4.21.782 മിനിറ്റ് എടുത്തു. മേല്പ്പാടം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിരണം നാലാമതുമായി ഫിനിഷ് ചെയ്തു. മേൽപ്പാടം 4:21.933, നിരണം 4:22.035 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫൈനലിൽ കുറിച്ച സമയം.
കഴിഞ്ഞ തവണ മൈക്രോ സെക്കന്റിന് നഷ്ടമായ കിരീടമാണ് കൈനകരി വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബിന്റെ കരുത്തില് വീയപുരം ചുണ്ടന് തിരിച്ച് പിടിച്ചത്.
ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മേൽപ്പാടം, രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ നിരണം, മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ നടുഭാഗം, 4ാം ട്രാക്കിൽ വീയപുരം എന്നിങ്ങനെയാണ് അണിനിരന്നത്. മത്സര വള്ളം കളിയിൽ 21 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ അടക്കം 71 വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിച്ചത്. കുറ്റമറ്റ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഫിനിഷിങ്ങും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത്തവണ വെർച്ചൽ ലൈനോടുകൂടിയ ഫിനിഷിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
നേരത്തെ ആറ് ഹീറ്റ്സുകളിലായി നടന്ന പ്രാഥമിക മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം കുറിച്ച നാല് ടീമുകളാണ് ഫൈനലിൽ മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. നടുഭാഗം-പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്-4.20.904, നിരണം-നിരണം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്-4.21.269, വീയപുരം-വിബിസി-4.21.810, മേൽപ്പാടം-പിബിസി-4.22.123 എന്നിവയാണ് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ തലവടി, പായിപ്പാടൻ, കാരിച്ചാൽ, നടുവിലെ പറമ്പൻ എന്നിവരാണ് ഫൈനലിലെത്തിയത്.
ചുണ്ടൻ വള്ളം/ ഹീറ്റ്സ് - 1 : (സമയം)
1.ആനാരി - കൈനകരി ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ് : 6.28.371
2.വെള്ളം കുളങ്ങര - കായൽ പുറം ബോട്ട് ക്ലബ് : 5.18.876
3.കരുവാറ്റ ശ്രീ വിനായകൻ -മങ്കൊമ്പ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് : 6.27.071
4.കാരിച്ചാൽ പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ ബോട്ട് ക്ലബ് : 4.30.501
ചുണ്ടൻ വള്ളം/ ഹീറ്റ്സ് -2
1 .കരുവാറ്റ പുത്തൻ ചുണ്ടൻ - ബി.ബി.എം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് : 7.49.358
2.ചെറുതന - തെക്കേക്കര ബോട്ട് ക്ലബ് മങ്കൊമ്പ് : 4.34.071
3.നടുവിലെ പറമ്പൻ. ഇമ്മാനുവൽ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കുമരകം : 4.32.831
4.പായിപ്പാടൻ - 2. പായിപ്പാടൻ ബോട്ട് ക്ലബ് : 7.25.976
ചുണ്ടൻ വള്ളം/ ഹീറ്റ്സ് - 3
1.ചമ്പക്കുളം -ചങ്ങനാശ്ശേരി സിബിസി : 4.46.711
2.തലവടി ചുണ്ടൻ -യു ബി സി കൈനകരി : 4.23.351
3.മേൽപ്പാടം -പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് : 4.22.123
4.ആലപ്പാടൻ -വെള്ളൂർ ബോട്ട് ക്ലബ് : 6.21.198
ചുണ്ടൻ വള്ളം/ ഹീറ്റ്സ് - 4
1.സെൻറ് ജോർജ് - ഗാഗുൽത്ത ബോട്ട് ക്ലബ് ചെറുകര : 5.49.929
2.നടുഭാഗം പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ് : 4.20.904
3.നിരണം. നിരണം ബോട്ട് ക്ലബ് : 4.21.269
4.ആയാംപറമ്പ് വലിയ ദിവാൻജി
നിരണംചുണ്ടൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ : 6.13.464
ചുണ്ടൻ വള്ളം/ ഹീറ്റ്സ് - 5
1.സെൻറ് പയസ് -സെൻറ് ഫയസ് ബോട്ട് ക്ലബ് - മങ്കൊമ്പ് : 4.52.041
2.ജവഹർ തായങ്കരി ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് ക്ലബ് കുട്ടനാട് : 5.54.989
3.പായിപ്പാടൻ ഒന്ന് കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ് : 4.26.891
ചുണ്ടൻ വള്ളം/ ഹീറ്റ്സ് -6
1.വീയപുരം ചുണ്ടൻ വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരി : 4.21.810
2.ആയാംപറമ്പ് പാണ്ടി കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ ബോട്ട് ക്ലബ് : 6.06.973
അതേസമയം, ഫൈനലിലെത്തിയ നടുഭാഗം ചുണ്ടനിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തുഴക്കാര് കൂടതലാണെന്ന പരാതിയുമായി യുബിസിയും പിബിസിയും രംഗത്തെത്തി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സംഘാടകര്ക്ക് ക്ലബ്ബുകള് പരാതി നൽകി.
പല ബോട്ട് ക്ലബ്ബുകളുടെയും ആരാധകരാണ് കാണികളായി എത്തിയവരെല്ലാം. ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, കോട്ടയം ജില്ലകളില് നിന്നുള്ളവരാണ് വള്ളം കളി കാണാനെത്തിയവരിലേറെയും. ഇതിന് പുറമെ മലബാറില് നിന്നുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ളവരും വിദേശികളും നെഹ്റു ട്രോഫി കാണാനെത്തി. മികച്ച പരിശീലനം നേടിയവരാണ് ഇവരെന്നും അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിജയം ആര്ക്കൊപ്പമെന്ന് പ്രവചിക്കാനാകില്ലെന്നും വള്ളം കളി പ്രേമിയായ ദേവദാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആദ്യമായി വള്ളംകളി കാണാനെത്തിയവരും പുന്നമടക്കായല് തീരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നയും ആര്യയും അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു. ഇത്രനാളും ഇത്രയടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ ജലോത്സവം കാണാനാകാതെ പോയതിന്റെ വിഷമം ഇവര് ഇടിവിയോട് പങ്കു വച്ചു. ആകെ മൊത്തം നല്ല വൈബാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. പള്ളാത്തുരുത്തി ഹാട്രിക് അടിക്കുമെന്നായിരുന്നു പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബിന്റെ ആരാധകനായ ഉമേഷിന്റെ അഭിപ്രായം. കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയ കുമരകം ഒന്നാമതെത്തുമെന്നായിരുന്നു ശശി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്. ആദ്യമായി വള്ളം കളി കാണാനെത്തിയ ഡല്ഹിക്കാരിക്ക് സംഭവം ഏറെ ഇഷ്ടമായി.
ഏകദേശം 1370 മീറ്റർ നീളമുള്ള റേസ് കോഴ്സിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. 1.7 കി.മീ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ട്രാക്കുകളായി തിരിച്ചിരുന്നു. ഹെൽസ്മാൻമാർ, ഗായകർ, താളം കീപ്പർമാർ എന്നിവരുള്പ്പെടെ 100–150 തുഴച്ചിൽക്കാരാണ് ഓരോ വള്ളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്.
മത്സരിച്ച ചുണ്ടന് വള്ളങ്ങള്
1. വീയപുരം ചുണ്ടന് (വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരി)
2. പായിപ്പാടന് ചുണ്ടൻ (കുമരകം ടൗണ് ബോട്ട് ക്ലബ്)
3. ചെറുതന ചുണ്ടന് (തെക്കേക്കര ബോട്ട് ക്ലബ്)
4. ആലപ്പാടന് ചുണ്ടൻ (വെള്ളൂർ ബോട്ട് ക്ലബ്, മേവെള്ളൂർ)
5. കാരിച്ചാല് ചുണ്ടൻ (കെസിബിസി)
6. മേല്പാടം ചുണ്ടൻ (പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്)
7. സെന്റ് ജോര്ജ് (ഗാഗുല്ത്താ ബോട്ട് ക്ലബ്)
8. കരുവാറ്റ (ബിബിഎം ബോട്ട് ക്ലബ്, വൈശ്യം ഭാഗം)
9. വെള്ളംകുളങ്ങര (സെൻ്റ് ജോസഫ് ബോട്ട് ക്ലബ്, കായൽപ്പുറം)
10. ജവഹര് തായങ്കരി (ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് ക്ലബ്)
11. നടുഭാഗം (പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ്)
12. തലവടി ചുണ്ടന് (യുബിസി കൈനകരി)
13. ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ (ചങ്ങനാശ്ശേരി ബോട്ട് ക്ലബ്)
14. കരുവാറ്റ ശ്രീ വിനായകൻ (മങ്കൊമ്പ് ബോട്ട് ക്ലബ്)
15. നടുവിലേ പറമ്പൻ (ഇമ്മാനുവൽ ബോട്ട് ക്ലബ്)
16. പായിപ്പാടന് 2 (പായിപ്പാടൻ ബോട്ട് ക്ലബ്)
17. ആനാരി (കൈനകരി ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്)
18. ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി കെസിബിസി (ബി ടീം)
19. സെൻ്റ് പയസ് ടെന്ത് (സെന്റ് പയസ് ടെന്ത്)
20. നിരണം (നിരണം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്)
21. ആയപറമ്പ് വലിയ ദിവാന്ജി (നിരണം ചുണ്ടൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ബോട്ട് ക്ലബ്)
വള്ളങ്ങളുടെ എണ്ണവും വിഭാഗവും
- ചുണ്ടന് വള്ളങ്ങൾ - 21
- ചുരുളൻ വള്ളങ്ങൾ - 3
- ഇരുട്ടുകുത്തി എ - 5
- ഇരുട്ടുകുത്തി ബി - 18
- ഇരുട്ടുകുത്തി സി - 14
- വെപ്പു എ - 5
- വെപ്പു ബി - 3
- തെക്കനോടി തറ - 2
- തെക്കനോടി കെട്ട് - 4
തുഴഞ്ഞ് തീർത്ത ചരിത്രം
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വള്ളംകളി മത്സരങ്ങളില് ഒന്നാമത്തേതാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മത്സരം. എല്ലാ വർഷവും വള്ളംകളി മത്സരം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. പാരമ്പര്യമായി പകര്ന്നു കിട്ടിയ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളുടെ താളത്തില് 100 അടിയോളം നീളമുള്ള ചുണ്ടന് വള്ളങ്ങളുടെ മത്സര വള്ളംകളിക്ക് ഈ പേരു വരാന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്.
1952-ല് പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിത് ജവഹര്ലാല് നെഹ്റുവിന്റെ ആലപ്പുഴ സന്ദര്ശനമാണ് ഇത്തരമൊരു വള്ളംകളി മത്സരത്തിന് കാരണമായത്. നെഹ്റുവിനെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ചുണ്ടന് വള്ളങ്ങളില് ഒന്നിലേക്ക് നെഹ്റു ചാടിയിറങ്ങിയത് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച കഴ്ചയായിരുന്നു. പിന്നീട് വെള്ളിയില് തീര്ത്ത ചുണ്ടന് വള്ളത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ട്രോഫി തയ്യാറാക്കി അയച്ചു.അങ്ങനെ വള്ളംകളി മത്സരത്തിന് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി എന്നു പേരു വീണു.