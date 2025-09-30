4 പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിൽ കോപ്പിയടിച്ചു! ഷർട്ട് ബട്ടൺ കാമറ, ഇയർ ബഡ്; ഹൈടെക് കോപ്പിയടിക്ക് സഹായം ചെയ്ത സുഹൃത്തും പിടിയിൽ
ഷർട്ട് ബട്ടണിൽ ഘടിപ്പിച്ച കാമറ വഴി ചോദ്യക്കടലാസ് അയച്ചാണ് കോപ്പിയടി നടത്തിയത്. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ടാണ് സഹദ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഇതിനുമുമ്പ് നടന്ന നാല് പരീക്ഷകളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ കോപ്പിയടിച്ചതായി സഹദ് സമ്മതിച്ചു.
Published : September 30, 2025 at 10:13 AM IST
കണ്ണൂർ: സെപ്റ്റംബർ 27ന് നടന്ന പിഎസ്സി പരീക്ഷയിൽ ഹൈടെക് കോപ്പിയടി നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ രണ്ടുപേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കോടേരിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം എസ്ഐമാരായ ദീപ്തി കെ, അനുരൂപ് വിനോദ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഈ കേസിൽ പെരളശ്ശേരി സ്വദേശിയായ എസ് സബിലിനെ കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മുഖ്യപ്രതിയായ മുഹമ്മദ് സഹദിനെ കോപ്പിയടിക്കുന്നതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം പിഎസ്സി വിജിലൻസ് വിഭാഗം കൈയോടെ പിടികൂടിയിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് വൺ തസ്തികയ്ക്കുള്ള മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്കിടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടണിൽ ഘടിപ്പിച്ച കാമറ വഴി ചോദ്യക്കടലാസ് സുഹൃത്തായ സബിലിന് അയച്ചശേഷം ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സഹദ്.
സമാനമായ കോപ്പിയടി മുൻപും
പിഎസ്സി വിജിലൻസ് സ്കോഡ് പരിശോധിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കോപ്പിയടി പിടിച്ചത്. കോപ്പിയടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കാമറ, പെൻഡ്രൈവ്, ഇയർ ബെഡ് എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിനുമുമ്പ് നടന്ന നാല് പരീക്ഷകളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ സഹദ് കോപ്പിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനായി പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മുൻപും സമാനമായി പരീക്ഷകളിൽ കോപ്പിയടിച്ചെന്ന് സഹദ് തുറന്നുപറഞ്ഞത് പിഎസ്സിയെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിവിദഗ്ധമായി ഹൈടെക് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സഹദിൻ്റെ കോപ്പിയടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹദുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ടോയെന്നും ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ തലവൻ ശ്രീജിത്ത് കോടേരി പറഞ്ഞു.
നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ പിടിയിൽ
സഹദ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും വിജിലൻസും നേരത്തെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഹൈടെക് കോപ്പിയടിയെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസിന് മുൻപ് തന്നെ സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്തെ ഗവൺമൻ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവുമായി നടന്ന പിഎസ്സിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനിടെയാണ് അതിവിദഗ്ധമായി കോപ്പിയടിച്ച മുഹമ്മദ് സഹദിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയത്.
ഷർട്ടിൻ്റെ അടപ്പുള്ള പോക്കറ്റിൽ രഹസ്യമായി വളരെ ചെറിയ കാമറ ഘടിപ്പിച്ചു. മൊബൈൽ ഫോൺ പാന്റ്സിലും സൂക്ഷിച്ചു. തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം ഇയർ ബെഡ് ചെവിയിലും ബന്ധിപ്പിച്ചു. ചോദ്യപേപ്പർ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള കാമറ വഴി ഹാളിന് പുറത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഇയർ ബഡ്സിലാണ് ഉത്തരം കേട്ടിരുന്നത്. ലഭിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ ഉത്തരക്കടലാസിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഹൈടെക് കോപ്പിയടി നടത്തിയത്.
