ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദം; പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം, സമര പരമ്പരയുമായി ബിജെപിയും
Published : October 8, 2025 at 5:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നിയമസഭയക്കുള്ളിലും പുറത്തും വ്യാപക പ്രതിഷേധം. നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ന് രണ്ടു പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകളായിരുന്നു നടന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസ്സിലേക്ക് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടന്നു. ആർ എസ് പി യുടെ തൊഴിലാളി സംഘടനാ വിഭാഗമായ യു ടി യു സി, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ, പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലും മാർച്ച് നടത്തി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും മാർച്ച് നടത്തി. ആലപ്പുഴയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വലിച്ചു കെട്ടിയ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു വീണു. സ്വർണ്ണപ്പാളി ചെമ്പ് പാളിയെന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുരാരി ബാബുവിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി പ്രവർത്തകർ ചാണകവെള്ളം തളിച്ചു.
പ്രതിഷേധം വരും ദിവസങ്ങളിലും
ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിഷയം സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയയുധമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ ചേർന്ന കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിയും തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.
ഒക്ടോബര് 9ന് പത്തനംതിട്ടയില് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല് എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അന്നു വൈകുന്നേരം കോണ്ഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തില് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ ജ്യോതി തെളിച്ച് പ്രകടനം നടത്തും.
ഇതിന് പിന്നാലെ നാലു കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് നയിക്കുന്ന ജാഥകള് സംഘടിപ്പിക്കും. ഈ മാസം പതിനാലിന് ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥകള് 18ന് പന്തളത്ത് സമാപിക്കും. കാസര്കോഡ് നിന്ന് മുന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.മുരളീധരനും പാലക്കാട് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തക സമിതി അംഗം കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് എംപിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ് എംപിയും മൂവാറ്റുപുഴയില് നിന്ന് ബെന്നി ബഹ്നാന് എംപിയും ജാഥകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കും. മൂവാറ്റുപുഴയില് നിന്നുള്ള ജാഥ 15നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
നാളെ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തില് വിവിധി ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാര്ച്ചുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചുകള്ക്ക് പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ്(കൊല്ലം) ശോഭ സുരേന്ദ്രന്(ആലപ്പുഴ), കുമ്മനം രാജശേഖരന്, അഡ്വ. എസ്. സുരേഷ് (പത്തനംതിട്ട) പി. സുധീര്(ഇടുക്കി), അനൂപ് ആന്റണി, സി. കൃഷ്ണകുമാര്(കോട്ടയം), വി. മുരളീധരന്(എറണാകുളം), സി.കെ. പദ്മനാഭന്(തൃശൂര്), ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്(പാലക്കാട്), കെ.കെ. അനീഷ് കുമാര്(മലപ്പുറം), എം.ടി. രമേശ്(വയനാട്), കെ. സുരേന്ദ്രന്(കോഴിക്കോട്), വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് മാസ്റ്റര്(കണ്ണൂര്), എ.പി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി(കാസര്കോട്) എന്നിവര് നേതൃത്വം നല്കും.
