'നായന്മാരെ ചതിച്ച ചതിയൻ ചന്തു, പിന്നിൽനിന്ന് കാലുവാരിയ പാരമ്പര്യം നല്ല നായർക്കില്ല'; ജി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ പത്തനംതിട്ടയിൽ വീണ്ടും ബാനറുകൾ

തിരുവല്ലയിലെ പെരിങ്ങര 1110-ാം നമ്പർ എൻഎസ്എസ് കരയോഗ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലും സമീപത്തെ ജംഗ്ഷനുകളിലുമാണ് 'സേവ് നായർ ഫോറത്തിൻ്റെ' പേരിൽ ബാനറുകൾ ഉയർന്നത്

Protest banners against G Sukumaran Nair
പ്രതിഷേധ ബാനറുകള്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല വിഷയത്തിലെ സർക്കാർ അനുകൂല നിലപാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തിരുവല്ല പെരിങ്ങരയിലും കോന്നി വി. കോട്ടയത്തുമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബാനറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിരുവല്ലയിലെ പെരിങ്ങര 1110-ാം നമ്പർ എൻഎസ്എസ് കരയോഗ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലും സമീപത്തെ ജംഗ്ഷനുകളിലുമാണ് 'സേവ് നായർ ഫോറത്തിൻ്റെ' പേരിൽ ബാനറുകൾ ഉയർന്നത്. സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത കഥാപാത്രമായ ബാഹുബലിയെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന കട്ടപ്പയുടെ ചിത്രവും ബാനറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. "പിന്നിൽ നിന്ന് കാലുവാരിയ പാരമ്പര്യം നല്ല നായർക്കില്ല, ശബരിമല അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് അണിനിരന്ന ആയിരങ്ങളെ അപമാനിച്ച സമുദായ വഞ്ചകൻ രാജിവെക്കുക" എന്നിങ്ങനെയാണ് ബാനറിലെ പ്രതിഷേധ വാചകങ്ങള്‍. കോന്നി വി. കോട്ടയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ബാനറിൽ ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം 'നായന്മാരെ ചതിച്ച ചതിയൻ ചന്തു' എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വെട്ടിപ്രം, കലഞ്ഞൂർ, പ്രമാടം, കടമ്പനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ സമാനമായ ബാനറുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

പ്രതിഷേധങ്ങളെ തള്ളി സുകുമാരൻ നായർ

ഇതിനിടെ, സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തള്ളി എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംഘടനയ്ക്ക് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ നേരിടാൻ അറിയാമെന്നും എൻഎസ്എസ് തുടരുന്ന സമദൂര നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, സംഘടനാനേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ എൻഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് വ്യാപകമാകുന്ന ഈ ബാനർ പ്രതിഷേധങ്ങൾ.

പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നില്‍

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പിണറായി വിജയനെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനേയും അനുകൂലിച്ച് സുകുമാരൻ നായർ ഇന്നലെ നടത്തിയ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് സ്വന്തം സമുദായ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ ഉയരുന്നത്.

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുകുമാരൻ നായർ ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെയും ബിജെപിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. "സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ആര്‌ എന്തെല്ലാം തീരുമാനമെടുത്താലും അവസാന തീരുമാനം സർക്കാരിൻ്റേതാണ്‌. സർക്കാരിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീ പ്രവേശം മാത്രമല്ല, പല ആചാരങ്ങളും നിലനിർത്തി പോകണമെന്നതാണ്‌ എൻഎസ്എസിൻ്റെ ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, ആഗോള അയപ്പസംഗമത്തില്‍ എന്‍എസ്എസിൻ്റെ നിലപാടിനെ മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവനും എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും സ്വാഗതം ചെയ്‌തിരുന്നു.

