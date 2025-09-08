ETV Bharat / state

കുമ്പള ടോൾ ബൂത്ത് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സംഘർഷം; എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു നീക്കി

ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുമ്പളയിൽ നിർമിക്കുന്ന ടോൾ ബൂത്ത് എതിർത്തുകൊണ്ട് കുമ്പള ടോൾ ഗേറ്റ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധ മാർച്ച്

പ്രതിഷേധിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുന്നു (ETV Bharat)
Published : September 8, 2025 at 2:41 PM IST

കാസർകോട്: ദേശീയപാതയിൽ കാസർകോട് കുമ്പളയിൽ ടോൾ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ സംഘർഷം. പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം സമരക്കാർ പൊലീസിന് നേരെ തിരിഞ്ഞതോടെ എ കെ എം അഷറഫ് എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ഇതോടെ പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസ് വാഹനം തടയുകയും പൊലീസുകാരെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ എംഎൽഎ പുറത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തകരോട് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സംഘർഷം അവസാനിച്ചത്.

ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുമ്പളയിൽ നിർമിക്കുന്ന ടോൾ ബൂത്ത് എതിർത്തുകൊണ്ട് കുമ്പള ടോൾ ഗേറ്റ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വൻ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടന്നത്. ഡിവൈഡറുകൾ തള്ളിയിട്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസുമായി ഉന്തും തള്ളും നടന്നു.

ദേശീയപാത വികസനത്തിനും റോഡ് നിർമാണത്തിനും വേണ്ടി ഭൂമിയും വീടുകളും വിട്ടുകൊടുത്തു സഹകരിച്ചിട്ടും, പിന്നീട് അതേ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ടോൾ ചുങ്കം ചുമത്തുന്നത് അനീതിയാണെന്ന് സമരത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച എംഎൽഎമാരക്കടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. നാലാമത്തെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച നടന്നത്. നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളാണ് മാർച്ചിൽ അണിനിരന്നത്.
മഞ്ചേശ്വരം, ഉപ്പള, ബന്ദിയോട്, ആരിക്കാടി, മോഗ്രൽ, കാസർകോട് ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

കുമ്പള പ്രദേശത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലെന്നും ദിവസേന മംഗലാപുരത്തേക്കും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കാസർകോട് ജില്ലക്കാരെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുവെന്നും സമരത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച എ കെ എം അഷറഫും എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എംഎൽഎ യും പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനായുള്ള സമരമാണ് ഇതെന്നും പൊതു ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് സമരത്തിന്റെ ശക്തിയെന്നും ആക്ഷൻ കമ്മറ്റി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനറും കുമ്പള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായ താഹിറ യൂസഫ്, സി എ സുബൈർ, അഷ്‌റഫ് കർള, വി വി രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

അതേ സമയം ആവശ്യമായ അനുമതിയും അംഗീകാരവും ലഭിച്ചതിനാൽ കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ടോൾ പ്ലാസ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ നിയമലംഘനമില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ടോൾ പ്ലാസ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജികൾ ജ‍ഡ്ജി നഗരേഷ് അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തള്ളുകയും കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോയിരുന്നു.


കേരള–കർണാടക അതിർത്തിയായ തലപ്പാടിയിൽ ടോൾ പ്ലാസ ഉണ്ടെന്നും അതിൽനിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി മറ്റൊരു ടോൾ പ്ലാസയുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നതു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ച ടോൾ പ്ലാസകൾക്കിടയിലെ 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധി എന്ന ചട്ടത്തിനു വിരുദ്ധമാണെന്നുമായിരുന്നു പരാതിക്കാരുടെ വാദം. എന്നാൽ‌ ചട്ടപ്രകാരം അനുമതിയും അംഗീകാരവും ലഭ്യമാക്കിയാണു ടോൾ പ്ലാസ പണിയുന്നതെന്നും അതിനാൽ നിയമപ്രകാരം തടസ്സമില്ലെന്നും ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വാദിച്ചു. ആരിക്കാടിയിലെ ടോൾ പ്ലാസ നിർമാണത്തിനെതിരെ 5 ഹർജികളാണു കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. നാളെ കോടതി ഹര്‍ജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

