കാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കടുത്തുരുത്തിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലാറ്റക്‌സ് ഫാക്‌ടറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാര്‍.

Published : September 21, 2025 at 7:09 PM IST

കോട്ടയം: കടുത്തുരുത്തിയിൽ ലാറ്റക്‌സ് ഫാക്‌ടറിയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്‌നം കാരണം ദുരിതത്തിൽ ആയി നാട്ടുകാർ. കാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാക്‌ടറി വളയൽ സമരം നടത്തി.

കടുത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീരാക്കൽ ലാറ്റക്‌സ് ഫാക്‌ടറിക്ക് എതിരെ ആണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. ഫാക്‌ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മാലിന്യം ജനജീവിതം താറുമാറാക്കിയതായി നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയതാണ്. കലക്‌ടറുടെ പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങിയാണ് ഫാക്‌ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം. ഇതിനെതിരെയാണ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

പറമ്പ്രം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതി, ഗ്രാമ വികസന സമിതി എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ട സമരപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഫാക്‌ടറി വളയൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. മുട്ടുചിറ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പ്രകടനമായെത്തിയാണ് നാട്ടുകാർ ഫാക്‌ടറി വളഞ്ഞത്. മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഫാക്‌ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം തടയണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി.ആർ. നീലകണ്‌ഠൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലാറ്റക്‌സ് ഫാക്‌ടറി വളയൽ സമരം (ETV Bharat)

"സത്യസന്ധമായി ഫാക്‌ടറി നടത്തുന്ന ആര്‍ക്കും എതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. എന്നാല്‍ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ വെള്ളവും വായുവും മലിനമാക്കും വിധം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫാക്‌ടറികള്‍ പൂട്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഗര്‍ഭിണികളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും മാരകമായി ബാധിക്കും" സി.ആർ. നീലകണ്‌ഠൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കിയിട്ടും ഫാക്‌ടറി പ്രവര്‍ത്തിച്ചെങ്കില്‍ ഇവര്‍ക്ക് അധികാരികളുടെ വന്‍ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ അധികാരികളുടെ അറിവോടെയാണ് ഇവര്‍ നടത്തിയതെന്നും നീലകണ്‌ഠൻ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഫാക്‌ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിനും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനും ജില്ലാ കലക്‌ടർക്കും നാട്ടുകാർ നേരത്തെ ഹർജി കൈമാറിയിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ കിണറുകൾ മലിനപ്പെട്ട് കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധിയും രൂക്ഷമാണ്. പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി വരെയും പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതോടെ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ആണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം.

ഫാക്‌ടറി വന്‍ തോതില്‍ മാലിന്യം നക്ഷേപിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ സമീപത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഏകദേശം 15 കുടുംബങ്ങള്‍ സ്വന്തം വീടുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അവരും ഈ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ലെയറില്‍ താമസിക്കുന്ന ആളുകള്‍ പല തവണ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും അധികാരികള്‍ ഇത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നില്ല.

തോട്ടിലേക്കും മറ്റും മാലിന്യം ഒഴുക്കി വിട്ടത് സമീപത്തെ കിണറുകളിലെ വെള്ളത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. മാലിന്യ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ബോര്‍ഡും പഞ്ചായത്തും ഫാക്‌ടറി പൂട്ടാനുള്ള നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടും ഫാക്‌ടറി ഇപ്പോഴും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു.

