ETV Bharat / state

ശബരിമലയിൽ സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും വർധിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം; എഐ അധിഷ്‌ഠിത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരിഗണനയിൽ

ഓരോ മിനിറ്റിലും 15 തീർഥാടകർ വരെ പമ്പയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെന്നും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പൊലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്‌

Global Ayyappa Sangamam, Sabarimala
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 6:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ പ്രതിദിനം മൂന്നു ലക്ഷം തീർഥാടകരെത്താനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും വർധിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം. പമ്പയിൽ നടന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. മുൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ചർച്ചയിൽ മോഡറേറ്ററായി.

നിലവിൽ പ്രതിദിനം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഭക്തരെത്തുന്ന ശബരിമലയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു. നിർമിത ബുദ്ധി ഉൾപ്പെടയുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ തീർഥാടകരും സന്നിധാനത്ത് ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം. വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിങ്ങിനും കാൽനടയായി സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നുവരുടെ തിരക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളതിനാൽ ശബരിമലയിൽ പുതിയ ശൈലിയിൽ കെട്ടിട നിർമാണം നടത്തണം. താഴത്തെ നില പാർക്കിങ്ങിനായി ഒരുക്കണം. പല തലങ്ങളിലുള്ള ക്യു സംവിധാനം, ഫെറി സംവിധാനം എന്നിവ നടപ്പാക്കണമെന്നും ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പറഞ്ഞു.

ഓരോ മിനിറ്റിലും 15 തീർഥാടകർ വരെ പമ്പയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെന്നും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും തുടർന്ന് വിഷയാവതരണം നടത്തിയ പൊലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്‌ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ തീർഥാടകരുടെ സംശയനിവാരണത്തിന് സ്വാമി ചാറ്റ്ബോട്ട് എന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. 6238008000 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും. കൂട്ടം തെറ്റുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ സ്മാർട്ട്‌ ഡിജിറ്റൽ റിസ്റ്റ് ബാൻഡ്, ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഒറ്റ തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബ്ലോക്ക്ചെയിനിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പാസുകൾ, അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഹീറ്റ് മാപ് ജനറേഷൻ, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറ്റവാസനയുള്ളവരെ മുൻപേ തിരിച്ചറിയാൻ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നിഷൻ, എഐ അധിഷ്ഠിത സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ഡ്രോൺ സംവിധാനം എന്നിങ്ങനെ ശബരിമലയിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും സുരക്ഷയൊരുക്കാനും നടപ്പാക്കേണ്ട ഭാവി സുരക്ഷാ പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

നെയ്യഭിഷേകത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്നും പൊൻകുഴി, പമ്പ, വണ്ടിപെരിയാർ വഴിയുള്ള തീർഥാടകരുടെ സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദേശമുയർന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബഹുഭാഷ സഹായികളായ എ ഐ ചാറ്റ് ബോട്ടുകൾ തീർത്ഥാടകർക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പാനലിസ്റ്റായ തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഡിഐജി അജിത ബീഗം അഭിപ്രായപെട്ടു. നിലനിൽക്കുന്ന നിയമ-പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വാഹന പാർക്കിങ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിർച്വൽ ബുക്കിങ്ങിനു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് പാനലിസ്റ്റായ ആലപ്പുഴ ടി ഡി മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ ബി പദ്മകുമാർ പറഞ്ഞു. സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അടിയന്തര ചികിത്സാസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാനും നിരവധി പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കി. നിലക്കൽ, എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മികച്ച ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശബരിമല പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ആശുപത്രിയായി കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് വികസിക്കും. കാർഡിയാക് സ്റ്റേഷൻ, മൾട്ടി സ്പെഷ്യലിറ്റി വാർഡുകൾ എന്നിവ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കണം. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കാൻ സീതത്തോട് വഴിയുള്ള കാനനപാത വികസിപ്പിക്കണം. അടിയന്തര ചികിത്സ സംവിധാനങ്ങൾ ത്വരിതപെടുത്താൻ എയർലിഫ്റ്റിങ്, ഹെലിപാഡ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ദക്ഷിണ മേഖല ഐജി ശ്യാം സുന്ദർ, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം സന്തോഷ്‌, ദേവസ്വം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ മുരളീധരൻ പിള്ള, അസിസ്റ്റൻ്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ സൈനുരാജ്, ദേവസ്വം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തീർഥാടകർ, വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Also Read: 'പിണറായി വിജയൻ യഥാർഥത്തിൽ ഭക്തനാണ്, അടുത്ത തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ മറ്റൊരാളില്ല': പുകഴ്ത്തി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

For All Latest Updates

TAGGED:

GLOBAL AYYAPPA SANGAMAMSABARIMALAJACOB PUNNOOSES SREEJITHGLOBAL AYYAPPA SANGAMAM DISCUSSION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.