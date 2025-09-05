ETV Bharat / state

പുണ്യ സ്‌മരണയിൽ ഇന്ന് നബിദിനം; വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വിശ്വാസികൾ

പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെ തന്നെ പള്ളികളിൽ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനമായ മൗലീദ് പാരായണ സദസുകൾ നടന്നു.

നബിദിന പ്രാർത്ഥന (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 7:26 AM IST

2 Min Read

എറണാകുളം: പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്‌മരണയിൽ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ മീലാദ്-ഇ-ശരീഫ് ആഘോഷിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ 1500-ാം ജന്മദിനത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെ തന്നെ പള്ളികളിൽ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനമായ മൗലീദ് പാരായണ സദസുകൾ നടന്നു.

നബിദിന ഘോഷയാത്രകൾ, നബി സന്ദേശ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, അന്നദാനം എന്നിവയാണ് മദ്രസകളുടെയും മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഹിജ്റ കലണ്ടറിലെ മൂന്നാമത്തെ മാസമായ റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ പന്ത്രണ്ടിനാണ് മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചത്. റബീഉൽ അവ്വൽ എന്ന അറബി വാക്കിൻ്റെ അർഥം ഒന്നാം വസന്തം എന്നാണ്.

ഈ ദിവസം വിശ്വാസികള്‍ അനുഗ്രഹീത ദിനമായി കാണുന്നു. സർവലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായി പിറന്ന മുഹമ്മദ് നബിയുട ജന്മദിനത്തിൽ പ്രവാചകനോടുള സ്നേഹം പ്രകടനമായാണ് വിശ്വാസികൾ നബിദിനമാഘോഷിക്കുന്നത്.

നബിദിനം 2025 (ETV Bharat)

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രവും സന്ദേശങ്ങളും

ചരിത്രം കറുത്ത യുഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചത്. ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിൽ ആമിന, അബ്‌ദുല്ല ദമ്പതികളുടെ മകനായാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജനനം. ജനനത്തിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് പിതാവിനെയും ആറാം വയസിൽ മാതാവിനെയും നഷ്‌ടപ്പെട്ട് പൂർണ അനാഥനായിട്ടാണ് നബി വളര്‍ന്നത്.

പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ ത്വാലിബായിരുന്നു സംരക്ഷണം നല്‍കിയത്. ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസില്‍ വിധവയായ ഖദീജയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വിശ്വസ്ഥൻ എന്ന് അർഥം വരുന്ന അൽ അമീൻ എന്ന പേരിലാണ് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മുഹമ്മദ് നബി അറിയപ്പെട്ടത്. 40-ാമത്തെ വയസില്‍ പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ച മുഹമ്മദ് നബി ജനങ്ങളെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.

സാമ്പ്രദായിക വിശ്വാസധാരകൾക്കെതിരായുള്ള ഏക ദൈവവിശ്വാസ പ്രചാരണം ഖുറൈശി സമൂഹത്തിന്‍റെ ശക്തമായ എതിർപ്പിന് കാരണമായി. കൊടിയ മർദനങ്ങളും വധശ്രമങ്ങളും അതിജീവിച്ചായിരുന്നു നബിയുടെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതം. ജന്മദേശമായ മക്കയിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് നബിക്കും അനുയായികൾക്കും മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇത് മദീന കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് പിറവിയെടുക്കുന്നതിന് കാരണമായി.

നബിദിനം (ETV Bharat)

പിന്നീട് മക്ക കീഴടക്കി ഭരണമേറ്റെടുത്തെങ്കിലും തന്നെ ആക്രമിച്ചവരോടും ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചവരോടും പ്രതികാരമില്ലെന്ന് പ്രഖാപിച്ച് 'മക്കം ഫത്ഹ് ' നടപ്പിലാക്കി. യുദ്ധവും മദ്യവുമുൾപ്പടെ സർവ അരാചകത്വവും കൊടികുത്തി വാഴുകയും സ്‌ത്രീകളുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്ന സമൂഹത്തെ പരിഷ്‌കരിക്കുകയെന്ന ദൗത്യമാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി വിജയകരമായി നിർവഹിച്ചത്.

ചരിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്ഥാനം

63 വർഷത്തെ തന്‍റെ മാതൃകപരമായ ജീവിതത്തിലൂടെ യോഗ്യരായ സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത പരിഷ്‌കർത്താവായാണ് ചരിത്രം മുഹമ്മദ് നബിയെ വിലയിരുത്തുന്നത്. "അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ച് ഉണ്ണുന്നവൻ നമ്മില്‍പെട്ടവനല്ല" എന്ന നബി വചനം മാനവികതയുടെ മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്നത്.

"എന്‍റെ മകൾ ഫാത്തിമ കട്ടാലും ഞാൻ അവളുടെ കൈ വെട്ടും" എന്ന വചനം നീതിയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്ല്യരാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്. അധ്വാനത്തിന്‍റെ വിയർപ്പ് വറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തൊഴിലാളിക്ക് വേതനം നൽകണമെന്ന നിർദേശം ചൂഷണ രഹിതമായ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനം കൂടിയാണ്.

അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാൾ സ്ഥാനമില്ല, വെളുത്തവന് കറുത്തവനെക്കാൾ സ്ഥാനമില്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരും സമൻമാരാണെ പ്രവാചക വചനം മനുഷ്യർക്കിടയിലെ എല്ലാ വിവേചനങ്ങൾക്കുമെതിരായ ശക്തമായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും കരുണ കാണിക്കാത്തവർ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുമുൾപ്പടെ മനുഷ്യന്‍റെ തിരിച്ചറിവ് നഷ്ട്ടപെടുത്തുന്നതെല്ലാം വർജ്ജിക്കണമെന്ന നബി സന്ദേശമുൾപ്പടെയാണ് മീലാദ് ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

