മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ മറവിൽ കാസര്‍കോട് പത്തൊമ്പതുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതായി സംശയം; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്

പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായ സംഭവത്തിന്‌ ശേഷം ഇയാൾ കർണാടക വഴി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നുവെന്നാണ് സൂചന

KL 14 W 5193 car, Accused Rasheed (ETV Bharat)
Published : September 29, 2025 at 2:24 PM IST

കാസർകോട്: പത്തൊമ്പതുകാരിയെ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ മറവിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്. വിദ്യാനഗർ സ്വദേശി അബ്‌ദുൾ റഷീദിനെതിരെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിനിയുടെ കുടുംബം പരാതി നൽകിയത്.

പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിൻ്റെ അസുഖം ചികിത്സിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അബ്‌ദുൾ റഷീദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനായി ഇയാൾ പലതവണ വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായ സംഭവത്തിന്‌ ശേഷം ഇയാൾ കർണാടക വഴി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നുവെന്നാണ് സൂചന. ഹോസ്‌ദുർഗ് പൊലീസ് ആണ് കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

കാറിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)

സെപ്റ്റംബർ 23 ന് വൈകിട്ട് മുതലാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതാവുന്നത്. രാവിലെ കോളജിൽ പോയതായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് അബ്‌ദുൾ റഷീദ് വീട്ടിലെത്തി എന്നറിഞ്ഞതോടെ പൊലീസ് ഇയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് മന്ത്രവാദത്തിനെത്തിയ അബ്‌ദുൾ റഷീദ് പെൺകുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് സംശയിക്കുന്നത്. ഇയാൾക്കൊപ്പം സഹായത്തിനു കൂടുതൽ പേർ ഉണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച KL 14 W 5193 എന്ന നമ്പർ മാരുതി ഇഗ്നിസ് കാറിനെ പിന്തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കർണാടകയിലേക്കും പോയിരുന്നു. ബീച്ചഗോണ്ടനഹള്ളി ടോൾ പ്ലാസ വഴി കാർ കടന്നുപോയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കാറിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പൊലീസിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ദിവസങ്ങളായി കർണാടകയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്‌ത അന്വേഷണ സംഘം പെൺകുട്ടിക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെയും പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അബ്‌ദുൾ റഷീദിൻ്റെ ഭാര്യ നൽകിയ പരാതിയിൽ വിദ്യാനഗർ പൊലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുടുംബം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിന് അസുഖം ബാധിച്ചിരുന്നു. നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും അസുഖം ഭേദമായില്ല. തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനോട് നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ
അബ്‌ദുൾ റഷീദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്.

അങ്ങനെ മാതാവിൻ്റെ അസുഖം ചികിത്സിക്കാനായി അബ്‌ദുൾ റഷീദ് വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയതായി പറയുന്നു. മൂന്നു തവണ അബ്‌ദുൾ റഷീദ് വീട്ടിൽ എത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അബ്‌ദുൾ റഷീദിനു ചില മന്ത്ര വാദ ക്രിയകൾ അറിയാമെന്നും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നയാളാണെന്നെും നാട്ടുകാർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

