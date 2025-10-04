വയനാടിനായി കേരളം ചോദിച്ചത് 2,221 കോടി രൂപ, അനുവദിച്ച 260 കോടി പോലും കേന്ദ്രം തന്നില്ല: പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
കഷ്ടപ്പാടിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവസരമായി കാണരുതെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ അവഗണന തുടരുന്നുവെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി. കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടത്തിൻ്റെ എട്ടിലൊന്നും പോലും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Published : October 4, 2025 at 3:42 PM IST
വയനാട്: വയനാട് പുനരധിവാസ, പുനർനിർമാണ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വയനാട് എംപിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ട തുകയുടെ പകുതിപോലും അനുവദിക്കാത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമര്ശനം. സര്ക്കാര് 2,221 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത് വെറും 260.65 കോടി രൂപ മാത്രമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എക്സിലൂടെ പറഞ്ഞു.
"വയനാട് ദുരന്തത്തില് വീടുകളും ഉപജീവനമാർഗങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങള് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനുശേഷം അർഹിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാല് ഇത്രയും വലിയ ദുരന്തത്തില്പെട്ടവരോട് നീതിക്ക് പകരം അവഗണനയാണ് കേന്ദസര്ക്കാർ പുലര്ത്തിയത്. ദുരിതാശ്വാസവും പുനരധിവാസവും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിരിക്കണം. മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവസരമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല." പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എക്സില് കുറിച്ചു.
The people of Wayanad faced a devastating tragedy that demanded compassion, fairness, and urgent relief. Kerala requested ₹2221 crore to rebuild lives after the landslide, but the Central government sanctioned only ₹260 crore — a fraction of what was needed.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 4, 2025
പ്രതികരണവുമായി രാഹുല് ഗാന്ധി
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് പിന്നാലെ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അനുവദിച്ച ഫണ്ടിനെതിരെ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു. കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ അവഗണനയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉരുള്പൊട്ടലില് വീടും ഉപജീവനമാർഗവും പ്രിയപ്പെട്ടവരും നഷ്ടപ്പെട്ട വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനുശേഷം അർഹിക്കുന്ന സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
അനുവദിച്ച 260.65 കോടി രൂപ ലഭിച്ചില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി
260.65 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചൊവ്വാഴ്ച നിയമസഭയില് പറഞ്ഞു. പുനരധിവാസ, പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് 2,262 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദ്യോത്തരവേളയിലാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഈ നിർദേശം ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ (എസ്സി-എൻഇസി) ഉപസമിതി അവലോകനം ചെയ്തെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലക് അധ്യക്ഷനായ സംസ്ഥാന തല പാനലുമായും ചർച്ച നടത്തിയാതായും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില് വ്യക്തമാക്കി. വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടലിനെ "ദേശീയ ദുരന്തമായും" "ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള ദുരന്തമായും" പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന കേരളത്തിൻ്റ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില് വീണ്ടും ആവര്ത്തിച്ചു.
ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13 പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇടപെടലിനായി അഭ്യര്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിലൂടെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് വായ്പ എഴുതിത്തള്ളാൻ സഹായം ലഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഏറ്റെടുത്ത 64.4705 ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ അതിജീവിച്ചവർക്കുള്ള ടൗൺഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഇതുവരെ 295 ഗുണഭോക്താക്കൾ പുതിയ വീടുകളിലേക്ക് മാറാൻ സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അപ്പീൽ അവലോകനങ്ങളെത്തുടർന്ന് 49 പേരെ കൂടി പട്ടികയിൽ ചേർത്തതായും സഭയില് വ്യക്തമാക്കി. 2026 ജനുവരിയോടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കേരളത്തോടുള്ള അനീതിയും അവഗണയും അവസാനിപ്പിച്ച് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തത്തിൽ അർഹമായ സഹായം അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ എട്ടിലൊന്നു പോലും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചില്ല. മേപ്പാടിയിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് 2024 ജൂലൈ 30 ന് ആണ്. പത്തു ദിവസത്തിനകം കേന്ദ്ര സംഘം ദുരന്ത വിലയിരുത്തലിന് വന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി. ഒരുവർഷവും രണ്ടു മാസവും കഴിഞ്ഞു. പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ നടത്തി 1202.12 കോടി രൂപയുടെ അടിയന്തര സഹായം കേരളം അഭ്യർഥിച്ചു. അടിയന്തര സഹായം ഒന്നും അനുവദിച്ചില്ല.
ദുരന്ത ബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതി തളളാൻ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടും ഇത് വരെ ഒരു നടപടിയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചില്ല. അതോടൊപ്പം വായ്പ എഴുതിത്തള്ളാൻ സഹായകമാവുന്ന ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിലെ പതിമൂന്നാം വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയ ദുരന്ത ഈ ഭേദഗതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി.
കേരളത്തെ അവഗണിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതിഷേധം നാടിന്റെയാകെ വികാരമാണ്. അത് മനസിലാക്കി, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ദുരന്തബാധിതരായ ജനങ്ങളുടെയും അവകാശം സംരക്ഷിക്കാനും അർഹമായ സഹായം നൽകാനും ഇനിയും വൈകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
