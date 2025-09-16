വയനാട്ടിൽ സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി; അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് നിതി ആയോഗ് ഫണ്ടിലൂടെ
നിതി ആയോഗിൻ്റെ ആസ്പിരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫണ്ട് (എഡിഎഫ്) വഴിയാണ് അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്.
വയനാട്: കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എംപിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വയനാട് അമ്പലവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ന്(സെ്പ്റ്റംബർ 16) നിർവഹിച്ചത്. ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നാട്ടുകാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അങ്കണവാടിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും തൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്ത വയനാട്ടിലെ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് അമ്പലവയൽ സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള അവികസിതമായ ജില്ലകളെ വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനായി നിതി ആയോഗാണ് വയനാട്ടിൽ സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തത്. നിതി ആയോഗിൻ്റെ ആസ്പിരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫണ്ട് (എഡിഎഫ്) വഴിയാണ് അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്.
ഓരോ ജില്ലയുടെയും വികസനങ്ങൾ, അടിയന്തര പുരോഗതിക്കുള്ള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തൽ, ജില്ലകളെ പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുരോഗതി വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് എഡിഎഫ് പരിപാടിയുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഇതിനോടകം ഒന്നിലധികം പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. മാനന്തവാടിയിലെ പ്രിയദർശിനി തേയില ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കുകയും തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.
തിങ്കളാഴ്ച വയനാട് ജില്ലയിലെ മൈലുകുന്ന്, പനമരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. എംപിഎൽഎഡിഎസിൻ്റെ (പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി) ഭാഗമാണിത്. ഓരോ എംപിക്കും അവരുടെ മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതിവർഷം 5 കോടി രൂപ അനുവദിക്കും.
10 ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനം
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വയനാട്ടിലെത്തിയത്. നേരത്തെ, അവർ താമരശ്ശേരിയിലെ ബിഷപ്പ് ഹൗസ് സന്ദർശിക്കുകയും ഞായറാഴ്ച ബിഷപ്പ് റെമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിലിനെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ബിഷപ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.
"തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യവും മേഖലയിലെ മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘർഷവുമായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ച വിഷയങ്ങൾ" എന്ന് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് റെമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു സന്ദർശനമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റ് വിഷയങ്ങളോ ചർച്ച ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അടുത്തിടെ കടുവ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു, പാർലമെൻ്റിൽ ദരിദ്രരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഞാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റയിലുള്ള ഹ്യൂം സെൻ്റർ ഫോർ ഇക്കോളജി ആൻഡ് വൈൽഡ്ലൈഫ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സന്ദർശിക്കുകയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. "ഞാൻ 10 ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും സഹായിക്കുകയുമാണ് ഈ 10 ദിവസത്തെ ദൗത്യം" എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
