അങ്കണവാടി കുട്ടികളുമായുള്ള കുശലാന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് അവർക്കിഷ്‌ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് കടയിലെത്തി ഓരോന്നായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

mp priyanka gandhi selected toys for anganwadi children in sultan bathery (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
വയനാട്: കുട്ടിച്ചിരികൾ നിറഞ്ഞ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ സ്‌മാർട്ട് അങ്കണവാടിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനത്തിന് എത്തി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പി. എന്നാൽ ഉദ്‌ഘാടനം മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷം കൂടിയായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം. കുട്ടികളുമായുള്ള കുശലാന്വേഷണത്തിനിടെ അവർക്കിഷ്‌ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം (ETV Bharat)
അങ്കണവാടിയിൽ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സമയം പങ്കിടുന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി (ETV Bharat)

ഓരോ കുട്ടികളും അവരുടെ ഇഷ്‌ടം ആവേശത്തോട പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരും അവർക്കിഷ്‌ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടവും ഒരു പേപ്പറിൽ പ്രിയങ്ക കുറിച്ചെടുത്തു. അമ്പലവയൽ പഞ്ചായത്തിൽ വരിപ്രയിയായിരുന്നു പരിപാടികൾ.

കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചും മിഠായി വിതരണം ചെയ്‌തും ഉല്ലസിച്ചാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അങ്കണവാടിയിൽ സമയം ചിലവഴിച്ചത്. പ്രദേശവാസികളായ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച നാടൻ പാട്ടിനൊപ്പവും അവർ പങ്ക് ചേർന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡൻ്റ് സംഷാദ് മരക്കാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗം സീത വിജയൻ, എം.യു. ജോർജ്ജ്, എം.സി. കൃഷ്‌ണകുമാർ സി. ജെ. സെബാസ്റ്റ്യൻ, സി.ഡി.പി.ഒ. ആൻ ഡാർളി തുടങ്ങിയവരും ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു (ETV Bharat)
കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു (ETV Bharat)

ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിനുശേഷം അങ്കണവാടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി നേരെ യാക്കോബായ മെത്രാപൊലിത്തയെ സന്ദർശിച്ചു. തുടർന്ന് ബത്തേരി ടൗണിലെ ഒരു കളിപ്പാട്ടക്കടയിലേക്ക് തിരിച്ചു. അവിടെ ഓരോ കുട്ടികളും പറഞ്ഞ കളിപ്പാട്ടം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതാത് കുട്ടികളുടെ കൈകളിലെത്തിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി മടങ്ങി.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കളിപ്പാട്ടക്കടയിൽ (ETV Bharat)

ചെട്ടിയാലത്തൂർ ഉന്നതി സന്ദർശിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

സുൽത്താൻ ബത്തേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചെട്ടിയാലത്തൂർ ഉന്നതിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതും വൈദ്യുതി, ഗതാഗത പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പ്രദേശവാസികൾ പ്രിയങ്കയോട് നേരത്തെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അപര്യാപ്‌തമാണെന്നും നഷ്‌ടപരിഹാര തുക ഉയർത്തണമെന്നും അവർ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രിയങ്ക സന്ദർശനം നടത്തിയത്.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണാൻ എത്തിയ പ്രദേശ വാസികളോടൊപ്പം ചിത്രം പകർത്തുന്നു (ETV Bharat)

യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ മെത്രാപോലിത്തയെ സന്ദർശിച്ചു

യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ മലബാർ ഭദ്രാസന അധിപൻ ഗീവർഗീസ് മോർ സ്റ്റെഫാനോസ് മെത്രപൊലീത്തയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സന്ദർശിച്ചു. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ സഭയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ ഭദ്രാസനം സെക്രട്ടറി ഫാ. ബേസിൽ കരനിലത്ത്, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ബേബി വാളങ്ങോട്ട്, അരമന മാനേജർ എൽദോ മനയത്ത്, റവ. ഫാ. മത്തായി അതിരമ്പുഴയിൽ, റവ. ഫാ. ലിജോ ആനിക്കാട്ട്, ബൈജു തെക്കുംപുറത്ത് എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് മെത്രപൊലീത്ത എഴുതിയ പുസ്‌തകങ്ങളും സമ്മാനിച്ചാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ യാത്രയാക്കിയത്.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രദേശവാസികളെ കാണുന്നു. (ETV Bharat)


