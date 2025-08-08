കോട്ടയം: ഒഡിഷയിൽ മകൻ നേരിട്ടത് ക്രൂരമായ ആക്രമണമെന്ന് ഫാദർ ലിജോ നിരപ്പേലിൻ്റെ പിതാവ് എ.വി ജോർജ്. ഫാദർ ലിജോ ജോർജിന് വലിയ പരിക്കുകളില്ലെന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർക്കും ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു.
അക്രമികൾ ബൈക്കും ഫോണുമെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അക്രമികള് ഏകദേശം 70-80 ഓളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച ഒഡിഷയിലെ ജലേശ്വർ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു മതപരിവര്ത്തനം ആരോപിച്ച് ക്രിസ്ത്യന് പുരോഹിതരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും ബജ്റംഗ്ദള് പ്രവര്ത്തകര് ആക്രമിച്ചത്.
ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരും വഴിയാണ് സംഭവം. രാത്രി 9 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു ആക്രമണം. മതപരിവർത്തനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ബിജെപിക്കാരെന്നാണ് അക്രമികൾ പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
45 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പൊലീസുകാർ അവിടെ നിന്നും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പ്രദേശത്ത് ഇതിനുമുമ്പും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും എ.വി ജോർജ് പറഞ്ഞു.
