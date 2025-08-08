Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

'ഒഡിഷയിൽ മകൻ നേരിട്ടത് ക്രൂരമായ ആക്രമണം'; ഫാദർ ലിജോ നിരപ്പേലിൻ്റെ പിതാവ് - NUNS PRIEST ATTACKED ODISHA UPDATES

ബുധനാഴ്‌ചയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യന്‍ പുരോഹിതരും കന്യാസ്ത്രീകളും ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഒഡിഷയിലെ ജലേശ്വർ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. മകൻ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതായി ഫാദർ ലിജോ നിരപ്പേലിൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.

NUNS ISSUE LIJO NIRAPELE AV GEORGE PRIEST ATTACK IN ODISHA
The priest and nuns are being taken away in police vehicle (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 8:54 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 9:26 PM IST

1 Min Read

കോട്ടയം: ഒഡിഷയിൽ മകൻ നേരിട്ടത് ക്രൂരമായ ആക്രമണമെന്ന് ഫാദർ ലിജോ നിരപ്പേലിൻ്റെ പിതാവ് എ.വി ജോർജ്. ഫാദർ ലിജോ ജോർജിന് വലിയ പരിക്കുകളില്ലെന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർക്കും ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു.

അക്രമികൾ ബൈക്കും ഫോണുമെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അക്രമികള്‍ ഏകദേശം 70-80 ഓളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്‌ച ഒഡിഷയിലെ ജലേശ്വർ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു മതപരിവര്‍ത്തനം ആരോപിച്ച് ക്രിസ്ത്യന്‍ പുരോഹിതരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും ബജ്‌റംഗ്‌ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലെ സംസ്‌കാര ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരും വഴിയാണ് സംഭവം. രാത്രി 9 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു ആക്രമണം. മതപരിവർത്തനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ബിജെപിക്കാരെന്നാണ് അക്രമികൾ പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

NUNS PRIEST ATTACKED ODISHA (ETV Bharat)

45 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പൊലീസുകാർ അവിടെ നിന്നും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പ്രദേശത്ത് ഇതിനുമുമ്പും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും എ.വി ജോർജ് പറഞ്ഞു.

Also Read: നാടൻകലാകാരൻ ബാലൻ പൊയിൽക്കാവ് അന്തരിച്ചു; ഓർമയാകുന്നത് കുതിരക്കോലം എന്ന കലാരൂപം

കോട്ടയം: ഒഡിഷയിൽ മകൻ നേരിട്ടത് ക്രൂരമായ ആക്രമണമെന്ന് ഫാദർ ലിജോ നിരപ്പേലിൻ്റെ പിതാവ് എ.വി ജോർജ്. ഫാദർ ലിജോ ജോർജിന് വലിയ പരിക്കുകളില്ലെന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർക്കും ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു.

അക്രമികൾ ബൈക്കും ഫോണുമെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അക്രമികള്‍ ഏകദേശം 70-80 ഓളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്‌ച ഒഡിഷയിലെ ജലേശ്വർ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു മതപരിവര്‍ത്തനം ആരോപിച്ച് ക്രിസ്ത്യന്‍ പുരോഹിതരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും ബജ്‌റംഗ്‌ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലെ സംസ്‌കാര ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരും വഴിയാണ് സംഭവം. രാത്രി 9 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു ആക്രമണം. മതപരിവർത്തനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ബിജെപിക്കാരെന്നാണ് അക്രമികൾ പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

NUNS PRIEST ATTACKED ODISHA (ETV Bharat)

45 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പൊലീസുകാർ അവിടെ നിന്നും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പ്രദേശത്ത് ഇതിനുമുമ്പും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും എ.വി ജോർജ് പറഞ്ഞു.

Also Read: നാടൻകലാകാരൻ ബാലൻ പൊയിൽക്കാവ് അന്തരിച്ചു; ഓർമയാകുന്നത് കുതിരക്കോലം എന്ന കലാരൂപം

Last Updated : August 8, 2025 at 9:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NUNS ATTACKEDMOB ATTACKODISHA ATTACKPRIEST ATTACKED ODISHANUNS PRIEST ATTACKED ODISHA UPDATES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.