നേരത്തെ മെയ് മാസത്തില് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇന്ത്യ-പാക് സംഘർഷം കാരണം യാത്ര റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു
Published : September 20, 2025 at 7:46 PM IST
പത്തനംതിട്ട: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു അടുത്ത മാസം ശബരിമല സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിനിടെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 16-ന് തുലാമാസ പൂജകള്ക്കായി നട തുറക്കുമ്പോള്, മാസപൂജയുടെ അവസാന ദിവസമായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില് ഉയർന്ന നിർദേശങ്ങള് നടപ്പാക്കുന്നതിന് 18 അംഗ സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം മന്ത്രി ചെയർമാനും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കണ്വീനറുമായിരിക്കും. ഈ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഇന്ന് മുതല് ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി.
അതേസമയം, ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപെട്ട വിവിധ മത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്രമായ ശബരിമല ആത്മീയ ടൂറിസം തീർത്ഥാടന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലെ ആത്മീയ ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ആവശ്യമുയർന്നു.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തീർത്ഥാടകർ കൂടുതലായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരമുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ റസ്റ്റോറന്റുകൾ കൂടുതലായി കേരളത്തിൽ വേണം--അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഉറപ്പാക്കണം. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീർത്ഥാടക കേന്ദ്രങ്ങളെയും, സംസ്ഥാനത്തെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളും, ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു തീർത്ഥാടന ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് സെക്രട്ടറി എസ് സ്വാമിനാഥൻ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും യുവതലമുറയ്ക്ക് ശബരിമലയെ കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും ഇതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കണം. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ശബരിമലയുടെ പ്രാധാന്യം എത്തിക്കുന്നതിന് വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണം.
നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ ക്യൂ, പാർക്കിംഗ്, തിരക്ക് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കണം. ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തുന്നതിനാൽ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങളും വിപുലമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നത്.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ഉയർന്നുവന്ന ആവശ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറുമെന്നും ചർച്ചകൾക്ക് മികച്ച അനന്തര ഫലമുണ്ടാകുമെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം എ.അജികുമാർ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു.