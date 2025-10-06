ശബരിമല സന്ദര്ശിക്കുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയാകാൻ മുര്മു; ഒക്ടോബർ 22ന് കേരളത്തിലെത്തും
തുലമാസ പൂജയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്ശനത്തിനെത്തുന്നത്.
Published : October 6, 2025 at 7:10 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ദര്ശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു ഈ മാസം 22ന് കേരളത്തിലെത്തും. തുലമാസ പൂജയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ഒക്ടോബര് 22ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതി നെടുമ്പാശേരിയില് എത്തും.
ഇവിടെ നിന്നും നിലയ്ക്കലില് തങ്ങിയ ശേഷമാകും വൈകിട്ടോടെ ശബരിമലയില് ദര്ശനത്തിനെത്തുക. ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി അന്ന് രാത്രി തന്നെ മലയിറങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുമെന്നും ഒക്ടോബര് 22 മുതല് 24 വരെയാണ് രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിലുണ്ടാവുക എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്ശനത്തിനെത്തുന്നത്.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ സമാപന വേദിയില് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്ശനത്തിന് എത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഎന് വാസവന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മെയ് മാസത്തില് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്ശിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല് ഇന്ത്യ-പാക് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് സന്ദര്ശനം മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 16നാണ് തുലാമാസ പൂജകള്ക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കുന്നത്. നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്ശനം പ്രമാണിച്ചു സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്ശനത്തിനായി മുന്നൊരുക്കങ്ങള് നടത്താന് സര്ക്കാരിന് നിര്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
