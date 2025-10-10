ETV Bharat / state

ശബരിമലയിൽ ചരിത്ര സന്ദർശനം: ദ്രൗപതി മുർമുവിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അതിവേഗം; കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കും

രാഷ്ട്രപതി പദവിയിലിരിക്കെ ഒരാൾ ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നത് ചരിത്രപരമായ ആദ്യ സംഭവമാണ്. നൂതന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കങ്ങൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. പിഎസ് പ്രശാന്ത് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
പത്തനംതിട്ട: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ ശബരിമല ദർശനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ ചരിത്രസംഭവമാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദർശനത്തിനും വിശ്രമത്തിനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ബോർഡ് ഒരുക്കുന്നത്, ഇതിനായി ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. പിഎസ് പ്രശാന്ത് സന്നിധാനത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

സന്നിധാനം, മരക്കൂട്ടം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് ഒരുക്കങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 17ന് തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം ഒക്ടോബർ 22നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും യാത്രാവിവരങ്ങളും

രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം അത്യധികം കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ശബരിമലയിലും അനുബന്ധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുക്കുന്നത്. തുലാമാസ പൂജാ വേളയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് ഭക്തർക്കുള്ള ദർശന സമയത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഒക്ടോബർ 22ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിയോടെ രാഷ്ട്രപതി സന്നിധാനത്ത് എത്തുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിച്ച അറിയിപ്പ്. സാധാരണയായി മാസ പൂജയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഒക്ടോബർ 22ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി അവിടെനിന്ന് നിലയ്ക്കലിലെ ഹെലിപാഡിൽ എത്തിച്ചേരും. നിലയ്ക്കലിൽ ഹെലിപാഡ് സജ്ജമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു. നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം പമ്പയിലേക്കും തുടർന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കും യാത്ര ചെയ്യും. സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം അതേ ദിവസം രാത്രിതന്നെ മലയിറങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കുകയും അവിടെനിന്ന് മറ്റ് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഒക്ടോബർ 24ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും.

ചരിത്രപരമായ സന്ദർശനം

ശബരിമല ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി എന്ന ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം ഈ സന്ദർശനത്തിനുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപ് 1960കളോടെ കേരള ഗവർണറായിരിക്കെ വിവി ഗിരി (പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതിയായി) ശബരിമല സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, നിലവിൽ രാഷ്ട്രപതി പദവിയിലിരിക്കെ ഒരാൾ ശബരിമലയിലെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ഇത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും സംസ്ഥാനത്തിനും വലിയ അഭിമാന നിമിഷമാണ്. ഈ ചരിത്രപരമായ സന്ദർശനത്തിന് മികച്ച സ്വീകരണം ഒരുക്കാനുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.

മുൻപ് 2025 മെയ് മാസത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ചില അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം അത് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുലാമാസ പൂജയുടെ അവസാന ദിവസം ദർശനം നടത്താനുള്ള പുതിയ തീരുമാനത്തെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഭക്തരും അധികൃതരും നോക്കിക്കാണുന്നത്.

ഒരുക്കങ്ങളും ഭക്തർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും

രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിങ്ങുകൾ നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. നിലയ്ക്കൽ, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി.

രാഷ്ട്രപതിക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കുന്നത്. കൂടാതെ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറ്റ് പൈലറ്റുകൾക്കും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പൊലീസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങൾ, ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സംയുക്തമായി യോഗങ്ങൾ ചേരുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം കാരണം ഒക്ടോബർ 22ന് തീർഥാടകരുടെ പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരും.

ഇക്കാര്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും അന്തിമ അറിയിപ്പ് ഉടൻ ഉണ്ടാകും. സാധാരണ തീർഥാടകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

