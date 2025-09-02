ETV Bharat / state

ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്കുകളിൽ തീർത്ത ചിത്രചാരുത; ഇത് പ്രകാശം പരത്തുന്ന 'പ്രകാശ് ഹോട്ടല്‍' - PRAKASH HOTEL NEDUMPOIL WALL ART

ഇല്യൂമിനേഷൻ്റെ പ്രഭയില്‍ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന പ്രകാശ്‌ ഹോട്ടലിൻ്റെ ചുവരുകള്‍ കലാവിരുതിൻ്റെ കലവറയാണ്. വിധിയെ തോൽപ്പിച്ച ഉടമ പ്രകാശൻ്റെ കലാജീവിത വിശേഷങ്ങള്‍.

NEDUMPOIL prakash hotel hotel decoration differently abled artist wall art
Prakash Hotel Nedumpoil (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കും കൊട്ടിയൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുമൊക്കെ പോകുന്നവരുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമാണ് നെടുംപൊയില്‍. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കിഴക്കന്‍ മലയോര മേഖലയിലെ ചെറുനഗരം. വാഹന യാത്രികര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രധാന ഇടമാണിത്. എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ നിര്‍ത്തി യാത്രക്കാര്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകും. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഹോട്ടലുകളും മലഞ്ചരക്കു സംഭരണ കേന്ദ്രവും പലചരക്കു- പലവക കടകളും മാത്രമുള്ള ദേശം.

യാത്രക്കിടെ ഇവിടെയിറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരിക്കാനിടയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണശാലയുണ്ട് നെടും പൊയിലില്‍. പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടല്‍. പേര് പ്രകാശ് ഹോട്ടല്‍. ഉടമയുടെ പേര് അക്ലിയത്ത് പ്രകാശന്‍, പ്രകാശ് ഹോട്ടലില്‍ കയറിയാല്‍ ആരേയും ആകര്‍ഷിക്കുന്നത് ചുവരില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പടങ്ങളാണ്.

ഇല്യൂമിനേഷൻ്റെ പ്രഭയില്‍ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങള്‍. മഹാത്മാഗാന്ധിയും അംബേദ്ക്കറും അബ്‌ദുള്‍ കലാമും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഓം ചിഹ്നവുമെല്ലാം ഹോട്ടലിലെ ചുമരുകളില്‍ വര്‍ണപ്രഭ ചൊരിയുന്നു. എല്ലാം ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്ക് കൊണ്ട് തീർത്ത ഫ്രെയിമുകൾ. അതിന് നടുവിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട മഹാത്മാക്കളുടെയും മറ്റും ഫോട്ടോ. ഇതിന് എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് ചുറ്റും ഇല്യൂമിനേഷൻ ബൾബുകൾ.

അക്ലിയത്ത് പ്രകാശൻ്റെ കലാവിരുതുകൾ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ഞാൻ പ്രകാശൻ'

ഊണും ചായപലഹാരങ്ങളും ബിരിയാണിയുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഈ കടയുടെ ചുവരുകളില്‍ മഹാത്മാക്കള്‍ക്കെന്ത് കാര്യമെന്ന് ആരും ചോദിക്കരുത്. അതെല്ലാം പ്രകാശൻ്റെ കരവിരുതില്‍ വിരിഞ്ഞവയാണ്. ചിത്ര- ശില്‌പകലയില്‍ പരിശീലനമൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രകാശന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പരിചയമൊന്നുമില്ല. സ്‌ക്കൂള്‍ പഠനകാലത്ത് പൂക്കള മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് എന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം.

യൗവനത്തിലെത്തിയതോടെ പ്രകാശന്‍ ശീതളപാനീയം വില്‍ക്കുന്ന ഒരു കടയിട്ടു. ഒപ്പം ഐസ്‌ക്രീമും. അങ്ങിനെയിരിക്കെയാണ് ഐസ്‌ക്രീം കഴിച്ച് സ്റ്റിക്ക് പാഴാക്കി കളയുന്നത് പ്രകാശന്‍റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. ഐസ്ക്രീം കപ്പിനൊപ്പം ഉച്ചിഷ്‌ടമെന്ന് കണക്കാക്കി ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകള്‍ കളയുകയായിരുന്നു ഉപഭോക്താക്കളൊക്കെ. പ്രകാശന്‍റെ മനസില്‍ ഒരു ആശയം മൊട്ടിട്ടു. ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകള്‍ വാങ്ങി ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം കൊടുത്താലെന്ത് എന്നായി ചിന്ത. ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്കുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് അങ്ങിനെയാണ്.

NEDUMPOIL prakash hotel hotel decoration differently abled artist wall art
ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്ക് കൊണ്ട് തീർത്ത (ETV Bharat)

ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത് ഇതായിരുന്നു

വിവിധ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി ടാബ്‌ളോ ഒരുക്കുന്നതിലും വിദഗ്‌ധനായിരുന്നു പ്രകാശന്‍. അങ്ങിനെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങള്‍ വന്‍കിട കമ്പനികളില്‍ നിന്നടക്കം ലഭിച്ചു. അങ്ങിനെയിരിക്കേ ഒരു ദിവസം നെടുംപൊയില്‍ നിന്നും ടാബ്‌ളോ ഒരുക്കാനുള്ള വണ്ടിയുമായി കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. കാടാച്ചിറയില്‍ വച്ച് വലിയ അപകടം നടന്നു.

പ്രകാശൻ്റെ വലതുകാല്‍ മുട്ട് മൂന്ന് കഷണമായി മുറിഞ്ഞു. തുടയെല്ല് തകര്‍ന്നു. 27 ദിവസം അബോധാവസ്ഥയില്‍ കിടന്നെങ്കിലും പ്രകാശന്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഭാര്യ ഷീലയുടെ പരിചരണവും ഫിസിയോതെറാപ്പിയുമെല്ലാം പ്രകാശനെ വീണ്ടും പഴയ പ്രകാശനാക്കി മാറ്റി.

2012 ലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അതോടെയാണ് പ്രകാശന്‍ ചിത്ര നിര്‍മാണത്തില്‍ മുഴുകിയത്. ന്യൂവുഡ്ഡും മറ്റ് വസ്‌തുക്കളും ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്കുമെല്ലാമാണ് പ്രകാശൻ്റെ ഫോട്ടോ നിര്‍മാണത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങള്‍. പരുക്കില്‍ നിന്ന് മോചിതനായതോടെ കാല്‍നടയായി ശബരിമലയിലേക്ക് ആദ്യ യാത്ര.

അതിൽ പിന്നെ എല്ലാ വര്‍ഷവും കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ 13 തവണ ശബരിമലയിലെത്തി. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് നടന്നാണ് പ്രകാശന്‍ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നടന്ന് 81 ദിവസം കൊണ്ട് അയോദ്ധ്യയിലെത്തി. അതൊന്നും അത്ഭുതമായി പ്രകാശന്‍ കാണുന്നില്ല.

NEDUMPOIL prakash hotel hotel decoration differently abled artist wall art
പ്രകാശൻ്റെ പണിപ്പുര (ETV Bharat)

ഫാമിലി ഫുൾ സപോർട്ട്

പ്രകാശൻ്റെ ഫോട്ടോ- ചിത്ര സൃഷ്‌ടികള്‍ക്ക് മകള്‍ ശ്രീലക്ഷ്‌മിയും കൂട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ എന്‍ഐടിയില്‍ സെലക്ഷന്‍ കിട്ടിയതോടെ ശ്രീലക്ഷ്‌മി അങ്ങോട്ട് പോയി. ശ്രീലക്ഷ്‌മിയും മികച്ച ചിത്രകാരിയാണ്. മകന്‍ ശ്രീഹരി ബിരുദ പഠനം നടത്തുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധിയേയും അബ്‌ദുൾ കലാമിനേയും ഫോട്ടോയാക്കാന്‍ മുന്നൂറ് വീതം ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്കുകള്‍ വേണം. മറ്റ് ചിലതിന് 126 എണ്ണം മതി. ഈ എണ്ണങ്ങളിലൊക്കെ ചില കണക്കുകളുണ്ടെന്നാണ് പ്രകാശൻ്റെ അഭിപ്രായം. ' ഓം ' ഫോട്ടോ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ 3000 രൂപയാണ് ചെലവ്. സ്വസ്‌തിക്കിനും അതേ ചെലവു വരും.

ഇവയെല്ലാം പുറത്ത് നല്‍കുമ്പോള്‍ ചെലവ് വന്ന സംഖ്യ മാത്രമേ പ്രകാശന്‍ പറയാറുള്ളൂ. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നല്‍കാം. എന്നാല്‍ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഇവ സംഭാവന നല്‍കാറുണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ അടിവേരുകള്‍ ശില്‌പമാക്കി മാറ്റുന്നതിലും പ്രകാശന്‍ വിദഗ്‌ധനാണ്. ഔദ്യോഗികമായി ചിത്രകലയോ ശില്‌പകലയോ ഒന്നും അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രകാശന്‍ വീണ്ടും ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുകയാണ്.

Also Read: 'പാതാള'ത്തില്‍ നിന്ന് 'കയറില്‍ തൂങ്ങി' മാവേലിയുടെ മാസ്സ് എൻട്രി; അല്ലേലും ഫയർ ഫോഴ്‌സ് പൊളിയല്ലേ

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കും കൊട്ടിയൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുമൊക്കെ പോകുന്നവരുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമാണ് നെടുംപൊയില്‍. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കിഴക്കന്‍ മലയോര മേഖലയിലെ ചെറുനഗരം. വാഹന യാത്രികര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രധാന ഇടമാണിത്. എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ നിര്‍ത്തി യാത്രക്കാര്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകും. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഹോട്ടലുകളും മലഞ്ചരക്കു സംഭരണ കേന്ദ്രവും പലചരക്കു- പലവക കടകളും മാത്രമുള്ള ദേശം.

യാത്രക്കിടെ ഇവിടെയിറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരിക്കാനിടയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണശാലയുണ്ട് നെടും പൊയിലില്‍. പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടല്‍. പേര് പ്രകാശ് ഹോട്ടല്‍. ഉടമയുടെ പേര് അക്ലിയത്ത് പ്രകാശന്‍, പ്രകാശ് ഹോട്ടലില്‍ കയറിയാല്‍ ആരേയും ആകര്‍ഷിക്കുന്നത് ചുവരില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പടങ്ങളാണ്.

ഇല്യൂമിനേഷൻ്റെ പ്രഭയില്‍ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങള്‍. മഹാത്മാഗാന്ധിയും അംബേദ്ക്കറും അബ്‌ദുള്‍ കലാമും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഓം ചിഹ്നവുമെല്ലാം ഹോട്ടലിലെ ചുമരുകളില്‍ വര്‍ണപ്രഭ ചൊരിയുന്നു. എല്ലാം ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്ക് കൊണ്ട് തീർത്ത ഫ്രെയിമുകൾ. അതിന് നടുവിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട മഹാത്മാക്കളുടെയും മറ്റും ഫോട്ടോ. ഇതിന് എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് ചുറ്റും ഇല്യൂമിനേഷൻ ബൾബുകൾ.

അക്ലിയത്ത് പ്രകാശൻ്റെ കലാവിരുതുകൾ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ഞാൻ പ്രകാശൻ'

ഊണും ചായപലഹാരങ്ങളും ബിരിയാണിയുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഈ കടയുടെ ചുവരുകളില്‍ മഹാത്മാക്കള്‍ക്കെന്ത് കാര്യമെന്ന് ആരും ചോദിക്കരുത്. അതെല്ലാം പ്രകാശൻ്റെ കരവിരുതില്‍ വിരിഞ്ഞവയാണ്. ചിത്ര- ശില്‌പകലയില്‍ പരിശീലനമൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രകാശന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പരിചയമൊന്നുമില്ല. സ്‌ക്കൂള്‍ പഠനകാലത്ത് പൂക്കള മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് എന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം.

യൗവനത്തിലെത്തിയതോടെ പ്രകാശന്‍ ശീതളപാനീയം വില്‍ക്കുന്ന ഒരു കടയിട്ടു. ഒപ്പം ഐസ്‌ക്രീമും. അങ്ങിനെയിരിക്കെയാണ് ഐസ്‌ക്രീം കഴിച്ച് സ്റ്റിക്ക് പാഴാക്കി കളയുന്നത് പ്രകാശന്‍റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. ഐസ്ക്രീം കപ്പിനൊപ്പം ഉച്ചിഷ്‌ടമെന്ന് കണക്കാക്കി ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകള്‍ കളയുകയായിരുന്നു ഉപഭോക്താക്കളൊക്കെ. പ്രകാശന്‍റെ മനസില്‍ ഒരു ആശയം മൊട്ടിട്ടു. ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകള്‍ വാങ്ങി ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം കൊടുത്താലെന്ത് എന്നായി ചിന്ത. ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്കുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് അങ്ങിനെയാണ്.

NEDUMPOIL prakash hotel hotel decoration differently abled artist wall art
ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്ക് കൊണ്ട് തീർത്ത (ETV Bharat)

ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത് ഇതായിരുന്നു

വിവിധ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി ടാബ്‌ളോ ഒരുക്കുന്നതിലും വിദഗ്‌ധനായിരുന്നു പ്രകാശന്‍. അങ്ങിനെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങള്‍ വന്‍കിട കമ്പനികളില്‍ നിന്നടക്കം ലഭിച്ചു. അങ്ങിനെയിരിക്കേ ഒരു ദിവസം നെടുംപൊയില്‍ നിന്നും ടാബ്‌ളോ ഒരുക്കാനുള്ള വണ്ടിയുമായി കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. കാടാച്ചിറയില്‍ വച്ച് വലിയ അപകടം നടന്നു.

പ്രകാശൻ്റെ വലതുകാല്‍ മുട്ട് മൂന്ന് കഷണമായി മുറിഞ്ഞു. തുടയെല്ല് തകര്‍ന്നു. 27 ദിവസം അബോധാവസ്ഥയില്‍ കിടന്നെങ്കിലും പ്രകാശന്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഭാര്യ ഷീലയുടെ പരിചരണവും ഫിസിയോതെറാപ്പിയുമെല്ലാം പ്രകാശനെ വീണ്ടും പഴയ പ്രകാശനാക്കി മാറ്റി.

2012 ലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അതോടെയാണ് പ്രകാശന്‍ ചിത്ര നിര്‍മാണത്തില്‍ മുഴുകിയത്. ന്യൂവുഡ്ഡും മറ്റ് വസ്‌തുക്കളും ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്കുമെല്ലാമാണ് പ്രകാശൻ്റെ ഫോട്ടോ നിര്‍മാണത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങള്‍. പരുക്കില്‍ നിന്ന് മോചിതനായതോടെ കാല്‍നടയായി ശബരിമലയിലേക്ക് ആദ്യ യാത്ര.

അതിൽ പിന്നെ എല്ലാ വര്‍ഷവും കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ 13 തവണ ശബരിമലയിലെത്തി. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് നടന്നാണ് പ്രകാശന്‍ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നടന്ന് 81 ദിവസം കൊണ്ട് അയോദ്ധ്യയിലെത്തി. അതൊന്നും അത്ഭുതമായി പ്രകാശന്‍ കാണുന്നില്ല.

NEDUMPOIL prakash hotel hotel decoration differently abled artist wall art
പ്രകാശൻ്റെ പണിപ്പുര (ETV Bharat)

ഫാമിലി ഫുൾ സപോർട്ട്

പ്രകാശൻ്റെ ഫോട്ടോ- ചിത്ര സൃഷ്‌ടികള്‍ക്ക് മകള്‍ ശ്രീലക്ഷ്‌മിയും കൂട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ എന്‍ഐടിയില്‍ സെലക്ഷന്‍ കിട്ടിയതോടെ ശ്രീലക്ഷ്‌മി അങ്ങോട്ട് പോയി. ശ്രീലക്ഷ്‌മിയും മികച്ച ചിത്രകാരിയാണ്. മകന്‍ ശ്രീഹരി ബിരുദ പഠനം നടത്തുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധിയേയും അബ്‌ദുൾ കലാമിനേയും ഫോട്ടോയാക്കാന്‍ മുന്നൂറ് വീതം ഐസ്‌ക്രീം സ്‌റ്റിക്കുകള്‍ വേണം. മറ്റ് ചിലതിന് 126 എണ്ണം മതി. ഈ എണ്ണങ്ങളിലൊക്കെ ചില കണക്കുകളുണ്ടെന്നാണ് പ്രകാശൻ്റെ അഭിപ്രായം. ' ഓം ' ഫോട്ടോ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ 3000 രൂപയാണ് ചെലവ്. സ്വസ്‌തിക്കിനും അതേ ചെലവു വരും.

ഇവയെല്ലാം പുറത്ത് നല്‍കുമ്പോള്‍ ചെലവ് വന്ന സംഖ്യ മാത്രമേ പ്രകാശന്‍ പറയാറുള്ളൂ. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നല്‍കാം. എന്നാല്‍ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഇവ സംഭാവന നല്‍കാറുണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ അടിവേരുകള്‍ ശില്‌പമാക്കി മാറ്റുന്നതിലും പ്രകാശന്‍ വിദഗ്‌ധനാണ്. ഔദ്യോഗികമായി ചിത്രകലയോ ശില്‌പകലയോ ഒന്നും അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രകാശന്‍ വീണ്ടും ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുകയാണ്.

Also Read: 'പാതാള'ത്തില്‍ നിന്ന് 'കയറില്‍ തൂങ്ങി' മാവേലിയുടെ മാസ്സ് എൻട്രി; അല്ലേലും ഫയർ ഫോഴ്‌സ് പൊളിയല്ലേ

For All Latest Updates

TAGGED:

NEDUMPOIL PRAKASH HOTELHOTEL DECORATIONDIFFERENTLY ABLED ARTISTWALL ARTPRAKASH HOTEL NEDUMPOIL WALL ART

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.