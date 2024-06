ETV Bharat / state

'പോരാളി ഷാജി സിപിഎം നേതാവിന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സംവിധാനം': വി ഡി സതീശൻ - VD Satheesan against cpm

By ETV Bharat Kerala Team

Porali Shaji Is Controlled by CPM Leader Says VD Satheesan ( ETV Bharat )