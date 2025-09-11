ഓണത്തിന് ശുദ്ധമായ മത്സ്യം: നല്ലോണം മീനോണം പദ്ധതി വിജയകരം, 7712 കിലോ മത്സ്യം വിളവെടുത്തു
46 മത്സ്യകര്ഷകരില് നിന്നായി 7712 കിലോ മത്സ്യമാണ് ഈ ഓണക്കാലത്ത് വിളവെടുത്തത്. ഇവി കബീര് എന്ന കര്ഷകന് നല്ലോണം മീനോണം പദ്ധതി പ്രകാരം വിറ്റത് 3000 കിലോ ഗ്രാം ചെമ്മീൻ.
Published : September 11, 2025 at 3:40 PM IST
കണ്ണൂർ: ഓണത്തിന് ശുദ്ധമായ മത്സ്യം എന്ന 'നല്ലോണം മീനോണം' പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി കണ്ണൂർ ജില്ല. 46 മത്സ്യകര്ഷകരില് നിന്നായി 7712 കിലോ മത്സ്യമാണ് ഈ ഓണക്കാലത്ത് വിളവെടുത്തത്. ഓരോ കര്ഷകരുടെ വിളവെടുപ്പും അതാത് പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജനപ്രതിനിധികള് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് പദ്ധതി ജനകീയമാകാൻ കാരണമായെന്ന് ജില്ലാ ഭരണ കൂടം വിലയിരുത്തി. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ അക്വാകള്ച്ചര് പ്രൊമോട്ടര്, അക്വാകള്ച്ചര് കോ ഓര്ഡിനേറ്റര്മാര് എന്നിവരാണ് പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയത്. മലബാര് മേഖലയിലെ മത്സ്യകര്ഷകരുടെ മത്സ്യം വിളവെടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് നല്ലോണം മീനോണം. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികളായ പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ് യോജന, ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി എന്നിവയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു മീന് തോട്ടം പദ്ധതിയും മറ്റ് സ്വകാര്യ മത്സ്യകര്ഷകരുടെയും മത്സ്യങ്ങളാണ് വിളവെടുത്തത്.
കാളാഞ്ചി, കരിമീന്, തിലാപ്പിയ, കാര്പ്പ് മത്സ്യങ്ങള്, ചെമ്മീനുകള്, ആസാം വാള, വരാല് തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും വിളവെടുത്തത്. കല്ല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഇവി കബീര് എന്ന കര്ഷകന് നല്ലോണം മീനോണം പദ്ധതി പ്രകാരം വിറ്റത് 3000 കിലോ ഗ്രാം ചെമ്മീനാണ്. മത്സ്യ കര്ഷകര്ക്ക് വിപണന സാധ്യത ഒരുക്കികൊടുക്കുക എന്ന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് വിജയം കണ്ടത്. കുളം, മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങള്, തീറ്റ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് സബ്സിഡി നല്കിയത് വലിയ ഗുണം ചെയ്തുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി 2024-25
മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളില് പ്രധാനമാണ് 'ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി 2024-25'. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലും നടപ്പാക്കാനാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിക്ക് 4751.13 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
36,775 മെട്രിക് ടണ് അധിക മത്സ്യോത്പാദനം കൈവരിക്കുക, 28 ലക്ഷം തൊഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക, 55,000 കര്ഷകര്ക്ക് ഉപജീവന മാർഗം ഉറപ്പാക്കുക, 551.62 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം നേടുക, സുസ്ഥിര മത്സ്യകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകള് കര്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, യുവജനങ്ങളെയും വിദ്യാര്ഥികളെയും മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്.
ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയിലെ 22 ഘടക പദ്ധതികളിലായി 1920 മത്സ്യ കര്ഷകര് ജില്ലയില് മത്സ്യകൃഷി നടത്തി വരുന്നു. കുളങ്ങളിലെ വനാമി, ചെമ്മീന്, കരിമീന് കൃഷി, കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി, കൂടുകളിലെ കരിമീന്-തിലാപ്പിയ കൃഷി, ബയോഫ്ലോക്ക് വനാമി- തിലാപ്പിയ കൃഷി, അനാബാസ്/തദ്ദേശീയ മത്സ്യകൃഷി, പടുതയിലെ വരാല്-വാള മത്സ്യകൃഷി, കാര്പ്പ് മത്സ്യകൃഷി, അർധ ഊര്ജ്ജിത വരാല്-വാള-തിലാപ്പിയ-പാക്കു-അനാബാസ്-തദ്ദേശീയ മത്സ്യകൃഷി, എമ്പാങ്ക്മെൻ്റ് മത്സ്യകൃഷി, പെന് മത്സ്യകൃഷി എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടക പദ്ധതികള്.
