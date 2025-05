ETV Bharat / state

പരമപിതാവിന്‍റെ പാദസ്‌പര്‍ശമേറ്റ് ധന്യയായ ഭൂമി; മാര്‍പാപ്പയായി അവരോധിതനായ പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമന്‍ മുമ്പ് കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ചത് രണ്ട് തവണ - POPE LIO VISITED KERALA TWO TIMES

pope lio visited kerala two times ( Twitter )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 9, 2025 at 3:49 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 4:04 PM IST 3 Min Read

പരമപിതാവിന്‍റെ പാദസ്‌പര്‍ശമേറ്റ് ധന്യയായ ഭൂമി (ETV Bharat)

2006 ൽ വൈദികനായിരുന്ന വേളയിലാണ് പുതിയ പാപ്പയെ ആദ്യമായി കണ്ടത്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ റോമിൽ വെച്ചാണ് അവസാനമായി നേരിൽ കണ്ടത്. അന്ന് തന്‍റെ കുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചും കഴിപ്പിച്ചും ഏറെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച പാത്രം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. റോമിലെ അഗസ്റ്റീനിയൻ സഭയുടെ ചാപ്പലിൽ വൈദികരായ തങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കർദിനാളായ അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു. ഒരോ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മഹത്വം ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒർമിച്ചു വെക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതക്കാരൻ കൂടിയാണ് പുതിയ പാപ്പ.





കൊച്ചിയിലെത്തിയത് രണ്ടു തവണ

പരമ പിതാവ് കേരളത്തിലെത്തിയത് രണ്ട് തവണ (Twitter)

പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമൻ കൊച്ചിയിലെത്തിയത് രണ്ടു തവണയാണ്. 2004, 2006 ലും. കേരളത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമത്തെ തവണ നേരിൽ കാണാനും സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നതായും ഫാദർ വിൽസൺ പറഞ്ഞു. അന്ന് വികാരിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം കർദിനാളായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപെട്ട ശേഷവും കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കേരളം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതേസമയം മാർപ്പാപ്പയായ അദ്ദേഹം താമസിയാതെ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണുള്ളതെന്നും ഫാദർ വിൽസൺ വ്യക്തമാക്കി. പരമപിതാവിന്‍റെ പാദസ്‌പര്‍ശമേറ്റ് ധന്യയായ ഭൂമി (Twitter) 2006 ൽ സെമിനാരികളിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വൈദികരുടെ പട്ടം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വദേശിയായ പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമൻ ഒരിക്കൽ പങ്കെടുത്തത്. 2004 ൽ കാനോനിക്കൽ വിസിറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആലുവയിലെ അഗസ്റ്റീനിയൻ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചത്. പരമപിതാവിന്‍റെ പാദസ്‌പര്‍ശമേറ്റ് ധന്യയായ ഭൂമി (Twitter)

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ കണ്ടപ്പോഴും കേരളത്തിലെത്തിയ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നതായു അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.രണ്ടു ദിവസം അദ്ദേഹത്തോടെപ്പം ചെലവഴിക്കാനും, പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞ ക്കിലുള്ള സന്തോഷവും ഫാദർ വിൽസൻ വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തിലെ 58 രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന അഗസ്റ്റീനിയൻ സഭയുടെ , ചിക്കാഗോ പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നുള്ള കർദിനാളായിരുന്ന റോബർട്ട് ഫ്രാൻസിസ് പെര്‍വോസ്റ്റയാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ പിൻഗാമിയായത്. പരമപിതാവിന്‍റെ പാദസ്‌പര്‍ശമേറ്റ് ധന്യയായ ഭൂമി (Twitter) Also Read: റോബർട്ട് പെർവോസ്റ്റ് പുതിയ മാർപാപ്പ

