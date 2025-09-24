ETV Bharat / state

സ്‌കൂളിലെ 'പ്രസൻ്റ് സാര്‍' ഇനി പഴങ്കഥ, ഹാജരെടുക്കാന്‍ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ; സന്ദേശം എത്തുന്നതിനാല്‍ രക്ഷിതാക്കളും ഹാപ്പി

ഈ നൂതന സംവിധാനം വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ഥികളും

A school with a punching machine to record attendance
ഹാജരെടുക്കാന്‍ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചിങ് മെഷീനുമായി പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങൾ സ്‌കൂൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
സന്ദീപ് കെ സി

കാസർകോട്: കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തിയോ, സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചോ തുടങ്ങിയ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് ഇനി വിട. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്താൻ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ച് ഹൈടെക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പുതിയ മാതൃക തീർക്കുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൈക്കോട്ടുകടവിലെ പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങൾ സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂൾ. അധ്യാപകർ ഹാജർ വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കുട്ടികൾ 'പ്രസൻ്റ് ' പറയുന്ന രീതിയും ഇവിടെ പഴങ്കഥയാണ്. പരമ്പരാഗത ഹാജരെടുക്കൽ രീതികൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ നൂതന സംവിധാനം വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹാജരെടുക്കാന്‍ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചിങ് മെഷീനുമായി പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങൾ സ്‌കൂൾ (ETV Bharat)

ആര്‍എഫ്ഐഡി കാർഡുകൾ വഴി ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള ആര്‍എഫ്ഐഡി (റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ) കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 10 മെഷീനുകളാണ് സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലാസുകൾക്ക് മുന്നിൽ കുട്ടികളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മെഷീനിലും ടാഗ് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികളുടെ യുണീക്ക് നമ്പറും ക്ലാസ് ഡിവിഷനും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂളിലെത്തുമ്പോഴും തിരികെ പോകുമ്പോഴും വിദ്യാർഥികൾ ഈ കാർഡ് അതത് ക്ലാസുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള പഞ്ചിങ് മെഷീനിൽ സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഐ ഡി കാർഡ് കാണിച്ചാൽ സക്സസ് (വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു) എന്ന് സ്‌ക്രീനിൽ തെളിയും. പഞ്ചിങ് മെഷീനെയും പുത്തൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിനെയും വിദ്യാർഥികൾ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതും.

A school with a punching machine to record attendance
ഹാജരെടുക്കാന്‍ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചിങ് മെഷീനുമായി പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങൾ സ്‌കൂൾ (ETV Bharat)

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയില്‍ ആശങ്ക ഇല്ല

കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾത്തന്നെ രക്ഷിതാക്കളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു എസ്എംഎസ് സന്ദേശം എത്തും. ഇത് കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമായി സ്കൂളിലെത്തി എന്നും, ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പുറപ്പെട്ടു എന്നും രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നു. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഹൈടെക്ക് ആവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കൈക്കോട്ട് കടവ് സ്കൂളിൽ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതെന്നു പ്രധാന അധ്യാപകൻ വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഈ സംവിധാനം കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചതായി അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്നു. "കുട്ടികൾ സ്‌കൂളിൽ എത്തുന്നതു വരെയും തിരിച്ച് വീടെത്തുന്നത് വരെയും ചങ്കില്‍ തീയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് രക്ഷിതാവായ റഹീന ഇസ്മയിൽ പറഞ്ഞു. ഓരോ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയാകാറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമാണ് പുതിയ സംവിധാനം. ഇത് എല്ലാ സ്കൂളിലും വരണം. അപ്പോള്‍ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതർ ആണെന്നുള്ള ധൈര്യം ഓരോ രക്ഷിതാവിനും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

പഠനവും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക്

മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്കൂൾ, പഞ്ചിങ് മെഷീൻ മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി, ഡിജിറ്റൽ ലാബ്, പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ ബോർഡുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബെല്ലടിക്കുന്നത് പോലും ഡിജിറ്റലായിട്ടാണ്. ഓരോ പീരിയഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ബെൽ മുഴങ്ങും, ഇത് അധ്യാപകരുടെയും സമയം ലാഭിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

A school with a punching machine to record attendance
ഡിജിറ്റൽ ബോർഡ് (ETV Bharat)

ഈ പദ്ധതി വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനാനുഭവങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സ്കൂളിനെ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മാനേജ്മെൻ്റും പിടിഎയും. കൈക്കോട്ടുകടവ് സ്കൂളിൻ്റെ ഈ സുരക്ഷാ, അച്ചടക്ക മാതൃക സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ആഗ്രഹം. ഇത് ഓരോ രക്ഷിതാവിനും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പ് നൽകും.

Also Read: 2027-ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ മനുഷ്യൻ പറക്കും: പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ

