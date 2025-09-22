ETV Bharat / state

സമ്മര്‍ദങ്ങളില്‍ ജീവിതമവസാനിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍, പാർട്ടികൾ പോലും ശ്രദ്ധ നൽകുന്നില്ല; കൗണ്‍സിലിങ് വൈകരുതെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍

പൊതു പ്രവര്‍ത്തകരും മനുഷ്യരാണെന്ന ധാരണ സമൂഹത്തിനാകെ ആവശ്യമാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധനും കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെൻ്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് അതോറിറ്റി അംഗവുമായ ഡോ. സി ജെ ജോണ്‍

mental conflicts faced by Political leaders
mental conflicts, Dr. C J John (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുത്തുനിൽക്കുന്നവരാണ് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ. ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ നേതാക്കളാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നട്ടെല്ല്. എന്നാൽ, നിരന്തരമായ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പലരും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി കൗൺസിലർ തിരുമല അനിലിൻ്റെ മരണം ഈ വിഷയം ഒരു ഗൗരവമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്.

അനിലിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവെങ്കിലും, പൊതുപ്രവർത്തകർ നേരിടുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ വസ്തുത. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനിടെയുണ്ടായ മാനസിക സമ്മർദം കാരണം ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധിയല്ല തിരുമല അനിൽ. വയനാട് മുള്ളന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ജോസ് നെല്ലേടവും ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവുമായ ശ്രീജയുമൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് സമാന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവന്‍ ഒടുക്കിയവരാണ്

പൊതുപ്രവർത്തകരും മനുഷ്യർ

നിരന്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ ജീവിക്കുന്ന പൊതു പ്രവര്‍ത്തകരും മനുഷ്യരാണെന്ന ധാരണ സമൂഹത്തിനാകെ ആവശ്യമാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധനും കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെൻ്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് അതോറിറ്റി അംഗവുമായ ഡോ സി ജെ ജോണ്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ പലപ്പോഴും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങള്‍ക്കുമതീതരാണെന്ന് കാണാനാകും. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും വോട്ട് നേടാന്‍ ശേഷിയുള്ള നാടിന്റെ സ്വന്തം നേതാവ്. വൈകാരികമായി പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവര്‍ ജനകീയരുമാണ്. അനുഭവ സമ്പന്നരായ സീസണ്‍ഡ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കില്ല ഇവര്‍ക്ക്.

എന്ത് ആരോപണങ്ങളും നേരിടാന്‍ തൊലിക്കട്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയകാരെന്ന പരമ്പരാഗത ധാരണകനുസൃതമായാണ് ഇത്തരം നേതാക്കളോടും പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍. എന്നാല്‍ പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ക്ക് ഈ മനക്കട്ടി ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. അടുപ്പകാര്‍ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കുമൊരു സഹായമെന്ന ധാരണയിലാകും ഇവര്‍ പല പ്രശ്‌നങ്ങളിലും ഇടപെടുക. എന്നാല്‍ പ്രശ്‌നം ഗുരുതരമാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളില്‍ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ കൈവിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ഇവര്‍ മാനസികമായി തളരും.

അടുത്തിടെയുണ്ടായ അല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളിലും പൊതു പ്രവര്‍ത്തകരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള ഇവരുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥതയാണെന്നാണ് വാര്‍ത്തകളില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കാനായത്. ഒരു സഹായമല്ലേ എന്ന രീതിയില്‍ അവര്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ മറികടന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരേ സഹായിക്കും. ആളുകളെ സഹായിക്കാന്‍ ഉദാരമായി ഇവര്‍ പണം നല്‍കിയ സംഭവങ്ങള്‍ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. സംസ്ഥാന ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കള്‍ ഇത്തരം സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെ വിദഗ്ധമായി മറികടക്കുന്നതും കാണാം. പലപ്പോഴും ഒരു പാര്‍ട്ടിക്കാരന്‍ എന്ന ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ക്ക് നാട്ടിലുണ്ടാവുക. ഉന്നത നേതാക്കളും പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ നിന്നും വളര്‍ന്നു വന്നവര്‍ തന്നെയാണെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളില്‍ മനസ് തളരാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ ഗൗരവമുള്ള മറ്റു ചുമതലകളിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും ഡോ സി ജെ ജോണ്‍ വിശദീകരിച്ചു.

അവബോധവും പരിശീലനവും അനിവാര്യം

കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം ശരാശരി 10,000 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതുപോലെ, മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പരിശീലനം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഡോ. സി ജെ ജോൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തൃശൂരിലെ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ (കില) പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും.

പൊതുപ്രവർത്തകരും സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകണം. അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ മരണം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള വിഷയമായി മാറുമ്പോൾ, അവർ നേരിടുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നട്ടെല്ലായ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

