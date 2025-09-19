ETV Bharat / state

അപവാദ പ്രചാരണത്തിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന; കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കെ ജെ ഷൈൻ

ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ്. തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കോ നേതാക്കൾക്കോ ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്

ERNAKULAM CONSTITUENCY CPM LEADER K J SHINE CYBER ATTACK ON WOMAN KERALA POLITICAL FEUD
K J Shine (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: തനിക്കെതിരെയുള്ള അപവാദ പ്രചാരണത്തിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് എറണാകുളം ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിലെ മുൻ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും അധ്യാപക സംഘടന നേതാവുമായ കെ ജെ ഷൈൻ. വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഷൈൻ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്കെതിരെ ഇത്തരമൊരു പ്രചാരണം വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ അറിവോടെയാണ് ഈ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഷൈൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരത്തെ ഒരു 'ബോംബ്' പൊട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് തനിക്കെതിരെയുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. ആരോപണം നേരിടുന്ന കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതികരിക്കാത്തത് ഇതിന് തെളിവാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി എറണാകുളം റൂറൽ പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു. പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടരുത്. എത്രയോ പ്രയാസങ്ങളെയും അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളെയും നേരിട്ടവരാണ് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചവർ, ഈ സാഹചര്യത്തെ സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് നേരിടുമെന്നും കെ ജെ ഷൈൻ വ്യക്തമാക്കി.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന അപവാദങ്ങൾ മാനസികമായും സാമൂഹികമായും ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടെയുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെയും മക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക. സ്വന്തം നഗ്നത മറച്ചു പിടിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉടുതുണി പറിച്ചെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ തയ്യാറാവണം. കൂടാതെ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ കൂടി അവകാശമാണെന്ന ബോധ്യം വരുന്ന തരത്തില്‍ പൊതുസമൂഹവും ഭരണകൂടവും വേണ്ട ഇടപെടല്‍ നടത്തുമെന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും പൊതു പ്രവർത്തനരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ഭയപ്പെടരുത്. എത്രയോ പ്രയാസങ്ങളും അപവാദ പ്രചരണങ്ങളും നേരിട്ടവരാണ് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചവര്‍. ഈ സാഹചര്യവും സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് നേരിടുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഷൈനിനെതിരായ പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഡൈന്യൂസ് തോമസ്

തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ത് വിലകുറഞ്ഞ നടപടിയും സ്വീകരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തരം വ്യാജ ആരോപണങ്ങളെന്ന് കെ ജെ ഷൈൻ്റെ ഭർത്താവ് ഡൈന്യൂസ് തോമസ് പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരം കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായ അപചയമാണ് ഇത്തരം വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ചമയ്ക്കപ്പെടാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പറവൂരിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ മലീമസമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ അപവാദ പ്രചാരണത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ഡൈന്യൂസ് വ്യക്തമാക്കി.

കോൺഗ്രസിനെതിരെ സിപിഎം കോൺഗ്രസിൻ്റെ വികൃതമായ മുഖം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ജനകീയ നേതാക്കളെ കരിവാരിത്തേക്കാനുള്ള പ്രചാരണവേലയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാമൂഹിക മാധ്യമ സംഘം നടത്തുന്നതെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് സതീഷ് ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം ഹീനമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ജനപ്രതിനിധികളെയും മാതൃകാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വനിതാ നേതാക്കളെയും തകർക്കാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കരുതേണ്ട. ഇത്തരം പ്രവർത്തികളെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടും.

ശരിയായ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ വനിതാ പ്രവർത്തകരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും എസ് സതീഷ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഷൈനിനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ കോൺഗ്രസിനോ ഔദ്യോഗിക കോൺഗ്രസ് ഹാൻഡിലുകൾക്കോ ബന്ധമില്ലെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിലെ അധികാര തർക്കം കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഷിയാസ് സിപിഎം ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും, അത് എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതെന്നും ഷിയാസ് ചോദിച്ചു. സമീപകാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായി ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ലാ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ നിലപാടാണ് പാർട്ടിയും നേതാക്കളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇരകൾക്ക് അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എല്ലാ കാര്യവും, എല്ലാക്കാലത്തും മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ചെണ്ടയല്ല കോൺഗ്രസെന്നും ഷിയാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കെ ജെ ഷൈനിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പേര് പറയാതെ പറവൂരിൽ വ്യാജ പോസ്റ്റർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഷൈൻ്റെ ചിത്രസഹിതം ജില്ലയിലെ ഒരു എംഎൽഎയുടെ പേരും ചേർത്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിൽ വ്യാപകമായി അപവാദ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ ഷൈൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ സിപിഎം നേതൃത്വം കോൺഗ്രസിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നപ്പോൾ, സിപിഎമ്മിലെ അധികാര തർക്കമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് മറുപടി പറയുന്നത്. ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Also Read:- രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ; നേതാക്കന്മാരെ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വിവരം

For All Latest Updates

TAGGED:

ERNAKULAM CONSTITUENCYCPM LEADER K J SHINECYBER ATTACK ON WOMANKERALA POLITICAL FEUDK J SHINE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.