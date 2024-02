പേട്ടയിൽ നിന്ന് കാണാതായ രണ്ടുവയസുകാരിയുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന : മാതാപിതാക്കളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണസംഘം

തിരുവനന്തപുരം : പേട്ടയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ രണ്ട് വയസുകാരിയുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താനായി മാതാപിതാക്കളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫൊറൻസിക് ലാബിലാണ് ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടക്കുന്നത്(Police to do DNA test of two year old).

ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ അമർദീപ് - റമീനദേവി ദമ്പതികളുടെ മകളെയാണ് ഫെബ്രുവരി 19ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ കാണാതായത്. ഇവർ തന്നെയാണോ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്ന് പേട്ട എസ് എച്ച് ഒ സാബു ബി, ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അമർദീപ് - റമീനദേവി ദമ്പതികൾക്ക് കൃത്യമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ മേൽവിലാസമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവർ തന്നെയാണോ എന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 20 മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. 19 ന് രാത്രി 7.30ന് ബ്രഹ്മോസിന് സമീപം കൊച്ചുവേളി റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് പോകും വഴിയുള്ള ഓടയിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

കുട്ടിയെ വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്‌ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കുഞ്ഞിനെ തൈക്കാട് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചാണിതെന്നും ശിശുക്ഷേമ സമിതി ചെയർ പേഴ്‌സൺ ഷാനിബ അറിയിച്ചിരുന്നു.