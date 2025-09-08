ETV Bharat / state

ഗുഡ്മോണിങ്, ഗുഡ്നൈറ്റ്, സുഖമാണോ?; പരാതിക്കാരിക്ക് വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച പൊലീസുകാരന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മാധ്യമത്തിലൂടെ പരാതിക്കാരിയെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ പിന്തുടർന്നു എന്നാണ് എഫ്ഐആര്‍.

SENIOR CIVIL POLICE OFFICER SUNIL LATEST NEWS IN KERALA KERALA POLICE LATEST NEWS OF KERALA POLICE
Tiruvalla police station (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2025 at 10:32 AM IST

2 Min Read

പത്തനംതിട്ട: വാഹനാപകട കേസിൽ പരാതിയുമായി ചെന്ന യുവതിക്ക് വാട്‌സ്ആപ്പില്‍ പിന്തുടർന്ന് മെസേജുകൾ അയച്ച പൊലീസുകാരനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തു. അടൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ സുനിലിനെയാണ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തത്. തിരുവല്ല പൊലീസ് എടുത്ത കേസിലാണ് നടപടി.

ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മാധ്യമത്തിലൂടെ പരാതിക്കാരിയെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ പിന്തുടർന്നു എന്നാണ് എഫ്ഐആറിലുള്ളത്. 2022 നവംബറിൽ സുനില്‍ തിരുവല്ല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം. വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു യുവതി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതിനു ശേഷം യുവതിയുടെ വാട്‌സ്‌ആപ്പിൽ ഗുഡ്മോണിങ്, ഗുഡ്നൈറ്റ്, സുഖമാണോ തുടങ്ങിയ മെസേജുകൾ അയച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. ഇയാൾ വാട്‌സ്‌ആപ്പിലേക്ക് അയച്ച മെസേജുകളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് സഹിതം യുവതി ഡിജിപി, ഡിഐജി എന്നിവര്‍ക്ക് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവതിയുടെ താമസ സ്ഥലത്തെത്തി പൊലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇതിനിടെ സുനിലിനെ തിരുവല്ലയില്‍ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അടൂരിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷമാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ സസ്പെന്‍ഷന്‍ നടപടി ഉണ്ടായത്. അതേസമയം കേരള പൊലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡി മര്‍ദനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ചര്‍ച്ചയാവുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരമൊരു കേസില്‍ നടപടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

പീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ മര്‍ദനം

കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനിലെ മർദന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ പീച്ചി സ്റ്റേഷനിൽ എസ്‌എച്ച്ഒയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. തൃശൂർ പട്ടിക്കാട് ലാലീസ് ഹോട്ടൽ ഉടമ കെപി ഔസേപ്പ് ഒന്നര വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നേടിയത്.

എസ്‌എച്ച്ഒയുടെ റൂമിൽ വച്ചു ഹോട്ടല്‍ മാനേജര്‍ റോണിയുടെ കരണത്തടിക്കുകയും ഒപ്പമുള്ള ജീവനക്കാരനെ മറ്റൊരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മർദിക്കുന്നതുമാണ് സിസിടിവി വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. ശേഷം പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം പരാതിക്കാരന് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നും ഔസേപ്പ് പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ മര്‍ദനം

കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മര്‍ദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ കേസെടുത്തിരുന്നു. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂര്‍ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് സുജിത്ത് വിഎസിനെയാണ് പൊലീസ് മർദിച്ചത്. കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ 2023 ല്‍ നടന്ന പൊലീസ് മര്‍ദനത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ അടിയന്തരമായി അന്വേഷിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ അംഗം വി. ഗീത ത്യശൂര്‍ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ദ്യശ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ മര്‍ദനത്തിന്‍റെ ദ്യശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ കേസ് എടുത്തത്.

Also Read: കണ്ണിൽ മുളക് സ്‌പ്രേ ചെയ്‌തു, കാലിൻ്റെ വെള്ളയും ചെവിയുടെ ഡയഫ്രവും അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു; യുഡിഎഫ്‌ ഭരണകാലത്ത് ലോക്കപ്പ് മർദനത്തിന് ഇരയായതായി എസ്‌എഫ്‌ഐ മുന്‍ നേതാവ്

For All Latest Updates

TAGGED:

LATEST NEWS IN MALAYALAMKERALA POLICELATEST NEWS OF KERALA POLICETHIRUVALLA POLICE STATIONCOP SUSPENDED FOR CHAT WITH WOMAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.