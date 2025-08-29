ETV Bharat / state

മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ്റെ അനന്തരവളും ഭർത്താവും കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍; തനിച്ചാക്കി പോയ മക്കളോടുള്ള പ്രതികാരമെന്ന് സൂചന - MINISTERS RELATIVES FOUND DEAD

മക്കൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന എ.കെ. ശ്രീലേഖ (67), ഭർത്താവ് പി.കെ. പ്രേമരാജൻ (76) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

എ.കെ. ശ്രീലേഖ , ഭർത്താവ് പി.കെ. പ്രേമരാജൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 10:22 AM IST

കണ്ണൂര്‍: വനം മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ്റെ അനന്തരവളെയും ഭർത്താവിനെയും വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹത ഏറന്നു. കണ്ണൂർ ചിറക്കലിലുള്ള വീട്ടിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

മക്കൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന എ.കെ. ശ്രീലേഖ (67), ഭർത്താവ് പി.കെ. പ്രേമരാജൻ (76) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മകൻ ഷിബിൻ ബഹ്‌റൈനിൽനിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിലെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇരുവരെയും വിമാനത്താവളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനായി ഡ്രൈവർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. വീട് അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. പലതവണ വിളിച്ചിട്ടും പ്രതികരണം ഇല്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളെയും അയൽക്കാരെയും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളുടെയും അയൽക്കാരുടെയും സഹായത്തോടെ വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇൻക്വസ്റ്റിൽ ശ്രീലേഖയുടെ തലയിൽ മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായും, വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്തക്കറയുള്ള ഒരു ചുറ്റിക കണ്ടെടുത്തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മൃതദേഹങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുവരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്നതാണ് പൊലീസ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇരുവര്‍ക്കും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം. മറ്റുതരത്തിലുള്ള മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണോ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.

മകന്‍ വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തുന്നതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കു മുമ്പാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്നതും ദുരൂഹത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പുറമെ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ പങ്കില്ലെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്. തങ്ങളെ തനിച്ചാക്കിയ മക്കളോട് ഉള്ള പ്രതികാരം ആകാം കൊലക്ക് പിന്നിൽ എന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. തങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഭയത്താൽ കൊല നടത്തിയതണെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര്‍ നിതിന്‍രാജ് പറയുന്നു. ഭാര്യയെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം ഭർത്താവ് തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാകാമെന്നാണു പൊലീസിന്‍റെ നിഗമനം.

ദമ്പതികളെ അവസാനമായി കണ്ടത് ബുധനാഴ്ചയാണെന്ന് അയൽക്കാർ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, വീട്ടിൽ ആരും ബലമായി കയറിയതിൻ്റെ യാതൊരു തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ ഹോട്ടൽ സാവോയിയിലെ മുൻ മാനേജരായിരുന്നു പ്രേമരാജൻ. സഹോദരങ്ങൾ: പ്രകാശൻ, രമേശ് ബാബു, രത്‌നാകരൻ, ഉഷ, പരേതനായ പ്രസന്നൻ. കണ്ണൂർ എടച്ചേരി സ്വദേശിനിയായ പരേതരായ എ.കെ. ശങ്കരൻ്റെയും ചന്ദ്രമതിയുടെയും മകളാണ് ശ്രീലേഖ. സഹോദരങ്ങൾ: ശ്രീജ, പരേതനായ ചന്ദ്രമോഹൻ.

വളപട്ടണം പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്താണ് ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു

