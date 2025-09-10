പെരുകുന്ന കസ്റ്റഡി മർദ്ദനങ്ങൾ: 'ശരിയായ നടപടി എടുക്കാത്തതിലെ വീഴ്ചയാണ്'; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ എസ്പി സുഭാഷ് ബാബു
ഒരു പൊതുസ്ഥലത്തോ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തോ പൊലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അനുമതിയുണ്ട്. പൊലീസിൻ്റെ ദുർചെയ്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധാരണക്കാരന് അവകാശം നൽകുന്നു ഈ നിയമം.
Published : September 10, 2025 at 8:13 AM IST|
Updated : September 10, 2025 at 8:25 AM IST
കോഴിക്കോട്: പൊലീസ് മർദ്ദന കഥകളുടെ നിരവധി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്ത് വരാനുണ്ടെന്ന് മുൻ എസ്പി എൻ. സുഭാഷ് ബാബു. പൊതുജനത്തിന് എല്ലാം അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നത് പൊലീസുകാർ മറന്നുപോയെന്നും സുഭാഷ് ബാബു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നു സംഭവിക്കില്ലെന്ന ദാർഷ്ട്യത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം.
പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് അക്രമങ്ങളും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പല സംഭവങ്ങളും.
പൊലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അച്ചടക്ക സേനയാണ്. അതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രവർത്തന രീതികളും ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ പൊലീസ് യഥാർഥത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. താഴെ തലം വരെയുള്ള പൊലീസുകാരെ അതിൻ്റെ രീതിക്കും ചിട്ടകൾക്കും അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ കടമയാണ്. ബാഹ്യപ്രേരണകൾ, സ്വഭാവ ദോഷങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒന്നും അതിന് ബാധകമാകാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തന്നെയാണ്.
ബാഹ്യ പ്രേരണകൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന പൊലീസുകാർ: ബാഹ്യ പ്രേരണകൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതും രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തം ചെയ്യുന്നിടത്തുമാണ് പൊലീസ് നിർവീര്യമാകുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞാലും അത് അതിര് ലംഘിച്ചാലും നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള നിയമമുണ്ട്. അത് ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്, അച്ചടക്കം എന്നാൽ അച്ചിട്ട അടക്കം എന്നാണ്. അതിലൊന്ന് ഭീതിയുടെ അംശമാണ്.
അതായത് താൻ നിയമപരമായി മാത്രമേ ഒരു കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അധികാരം കാണിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃർത്തി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് വന്നാൽ തനിക്ക് നേരെയും നടപടി വരും എന്നത് മനസിലാക്കണം. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലേക്ക് പൊലീസുകാർ പോകുമ്പോഴാണ് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകുന്നത്. അതേസമയം ഇതുപോലെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ ഉടനടി അതിനൊരു ഇടപെടലും പരിഹാരവും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ദയനീയമായ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പോകും.
ശരിയായ നടപടി എടുക്കാത്തതിലെ വീഴ്ച: ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപടി എടുക്കാത്തതാണ് ഒരു പ്രധാന വീഴ്ച. രാഷ്ട്രീയ വലയത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയും വലിയ വീഴ്ചയാണ്. എന്ത് തോന്നിവാസം ചെയ്താലും തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് ഇതുപോലുള്ള പൊലീസ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്.
ഒരുതരം ധാർഷ്ട്യമാണ് ഈ അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിനും അക്രമത്തിനും വഴിതുറക്കുന്നത്. മേൽ അധികാരികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖം നോക്കാതെ കൃത്യസമയത്ത് നടപടികൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകും. അതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലും രാഷ്ട്രീയപരമായും പലവിധത്തിലും ബാഹ്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട്. അതിനെ അവഗണിച്ച് നിയമത്തെ അനുശാസിക്കുന്ന ന്യായമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ സേന നന്നാവും. പൊലീസിന് ഒരു മാറ്റം വരും എന്ന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്.
പൊലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും അതിക്രമങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. സാമ്പത്തികമായ ദുഷ്പ്രവർത്തികളും കൂടി വരികയാണ്. ഇത് പൊലീസ് സേനയിൽ വലിയ അവമതിപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പൊലീസ് മർദ്ദനങ്ങളുടെ തുടർക്കഥ: കേരളത്തിൽ പൊലീസ് മർദ്ദനങ്ങൾ പഴയകാലം തൊട്ടേ തുടർന്ന് പോരുന്നതാണ്. സിസിടിവി വന്നതിന് ശേഷവും അതിന് വലിയ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. തൃശൂരിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് പടിപടിയായി ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത്രയും കാലം സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സിസിടിവിയുടെ സഹായത്തോടെ സാധ്യമാകുമ്പോൾ ഇനിയും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും പൊലീസിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും വരും.
പത്ത് വർഷങ്ങൾ വരെ പഴക്കമുള്ള മർദ്ദന മുറകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ നടന്ന പല സംഭവങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവരുമ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും പൊലീസുകാർ സിസിടിവി ഉള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പരിധിവരെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സിസിടിവി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറും.
പഴയ കാലത്തും ഇതുപോലുള്ള പൊലീസ് അക്രമങ്ങളും മർദ്ദനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരാതിപ്പെടാൻ ഒരാൾ പോലും മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നില്ല. കാരണം പൊലീസിനോട് കളിച്ചാൽ അതിന് തെളിവില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും എന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. കിട്ടിയ അടിയും വാങ്ങിച്ച് പലരും വീട്ടിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോവുന്നതുമായിരുന്നു പതിവ്.
ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വലിയ ബോധവാന്മാരായി. നിയമത്തിലും മാറ്റം വന്നു. ആർക്കും ഏത് നിയമവും വായിച്ച് മനസിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റുന്ന സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും വന്നു.
2011ലെ പൊലീസ് ആക്ട്:
2011ലെ പൊലീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 32ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ താത്പര്യമുള്ള മറ്റൊരാൾക്കോ ഒരു പൊലീസ് നടപടിയോ ബലപ്രയോഗമോ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരാതി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും കാരണങ്ങളും അന്വേഷിക്കാനും അങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരാതിക്കാരന് അത് അറിയാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്നും നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ വന്നു.
ഇതോടെ ആളുകൾ പൊലീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനെ പിടികൂടി കൂമ്പിനിടിക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി. അതുകൊണ്ട് പലരും മർദ്ദന ഭയം കൊണ്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ അടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, തനിക്ക് അവകാശം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
33-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം: പൊലീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ നിയമ അവകാശം ഉണ്ട്. 33 വകുപ്പ് പ്രകാരം പൊതു സ്ഥലത്തോ സ്വകാര്യസ്ഥലങ്ങളിലോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനും തെളിവായി ഹാജരാക്കാനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. പൊലീസിനെതിരെ ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം.
അതേസമയം അതിൽ സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു വശം കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു പൊതുസ്ഥലത്തോ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തോ പൊലീസ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അനുമതിയുമണ്ട്. ഇത് ഒരു തരത്തിലും തടസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നതാണ് സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥ. പൗരാവകാശ ലംഘനങ്ങളും നിയമലംഘനങ്ങളും ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് അധികാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാടില്ല എന്നതാണ് ഈ നിയമ ഭേദഗതി അനുശാസിക്കുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ ദുർചെയ്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധാരണക്കാരന് അവകാശം നൽകുന്നതാണ് നിയമം.
നിലവിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പര: നിലവിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പര തന്നെ ഇനിയും ഉണ്ടാകും. ആ സമയത്തും പൊലീസിന് നന്നാവാതെ തരമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി മറ്റൊന്നായിരിക്കും. കരുതലോടെയും നിയമപരമായും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇന്ന് പൊലീസിനുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. ഒരു പ്രതിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ ഏതു വഴിയും സ്വീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി. കാരണം മുകളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയാണ് കൂടുതലായും അവലംബിക്കുന്നത്. കാരണം സാങ്കേതികവിദ്യ അത്രയും വികസിച്ചതോടെ ഒരു കേസ് തെളിയിക്കാൻ മൂന്നാം മുറയുടെയോ മർദ്ദന രീതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ശാസ്ത്രീയമായ രീതി അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാംമുറയിലൂടെ ഒരു കേസ് തെളിയിക്കണമെന്ന് ഒരു നിബന്ധനയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കേസിലും മുകളിലുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളും നിലവിൽ കുറവാണ്.
പൊലീസിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും അതാത് സമയങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. രഹസ്യന്വേഷണ വിഭാഗം കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റലിജൻസ് മേധാവി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായി ഓരോ ദിവസത്തെ ഡെവലപ്മെൻ്റുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതാണ് നിബന്ധന.
ഒരുപക്ഷേ ഇതിൽ ഒരാൾ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഫോണിലൂടെയെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കണം. ആദ്യകാലത്ത് ഇതൊരു റുട്ടീനായി കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ദിനംപ്രതിയുള്ള ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തലും ചിട്ടയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഇല്ല. ഒരുപക്ഷേ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ പലതും നടക്കുന്നുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ചെവിയിൽ നേരിട്ട് എത്താതിരിക്കാൻ അതിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും കളിക്കുന്നോ ഉണ്ടാകാം.
ഗൗരവം മനസിലാക്കാതെയും ആരെയൊക്കെയോ സഹായിക്കണമെന്ന ചിന്തയോടെയും പലതരത്തിലുള്ള കളികൾ ഇതിനിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റം നേരായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ശക്തമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൽ ഈ കാലത്ത് ഒരു സംശയവുമില്ല. അച്ചടക്കം എന്ന സിസ്റ്റം പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല, നമ്മൾ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല, എന്നൊരു അവസ്ഥ പൊലീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു.
തെറ്റ് ചെയ്താലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത്കൊണ്ട് ആർക്കും ആരെയും ഭയമില്ല. അതാത് സമയത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊലീസിലും വലിയ മാറ്റവും അച്ചടക്കവും ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന തൃശൂരിലെ സംഭവത്തിൽ ഉടനടി ഒരു കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് പല സംഭവങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം വിഷയം ആകില്ലായിരുന്നു.
പരാതി എടുക്കുന്നതിലേ മാറ്റം: പഴയകാലത്ത് ഒരു പരാതി വന്നാൽ ആ സ്ഥലത്ത് സാക്ഷി മൊഴിയെടുത്ത് പരാതി നൽകിയവരുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ എല്ലാ അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രീതി. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു പരാതി വന്നാൽ ആദ്യം എടുത്തു പരിശോധിക്കുക സിസിടിവി ആണ്. നിലവിൽ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളിലും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പരാതിക്കാർ പറഞ്ഞത് അക്കമിട്ട് ശരിയാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടും താഴേക്കിടയിലുള്ള പൊലീസുകാർക്കെതിരായ നടപടി എടുത്തില്ല എന്നതാണ് വിരോധാഭാസം.
പൊലീസിലെ സസ്പെൻഷൻ: പൊലീസ് സേനയിൽ സസ്പെൻഷനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് താങ്കൾ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു താത്ക്കാലിക നടപടി മാത്രമാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് 60% അലവൻസ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് യഥാർഥത്തിൽ പൊലീസിലെ സസ്പെൻഷൻ. ആ സംഭവങ്ങൾ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ തെറ്റ് ചെയ്ത പൊലീസുകാരൻ ജോലിയില് പ്രവേശിക്കും.
പൊലീസിൽ പഴയകാലത്ത് പിരിച്ചുവിടൽ അപൂർവമായിരുന്നു. സ്ഥിരമായ മദ്യപാനം, സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുക, മോഷണം ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായാൽ പിരിച്ച് വിടുമായിരുന്നു. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം എന്നത് അവർക്കെല്ലാം അനുകൂലമായ ഘടകമാണ്. ഒരു ഭരണത്തിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവൻ അടുത്ത ഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജോലിയില് പ്രവേശിക്കും. അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് വരേണ്ടത്.
ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം കാണിച്ചവരെ പൊലീസിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി പുറത്താക്കിയത് പോലെ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാവണം. കോടതിയെ സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു തരത്തിലും തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ശക്തമായിരിക്കണം എടുക്കുന്ന നടപടികൾ. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ കർശനമായ നടപടി അനിവാര്യമാണ്.
