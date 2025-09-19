പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് കയറി ഇറങ്ങേണ്ട, എഫ്ഐആർ കോപ്പി കയ്യില് കിട്ടും
എല്ലാത്തരം കേസുകളുടെയും എഫ്ഐആർ കോപ്പി ലഭ്യമാകില്ല. ലൈംഗികാതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള്, രാജ്യദ്രോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള് എന്നിവയുടെ എഫ്ഐആർ ലഭിക്കില്ല.
Published : September 19, 2025 at 11:39 AM IST
തിരുവനന്തപുരം : എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തില് നിങ്ങള് പൊലീസില് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കില് പരാതി നല്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ടായിട്ടും സ്റ്റേഷനില് കയറിയിറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ധാരണയില് പരാതി നല്കാൻ മടിച്ചിരിക്കുകയാണോ? എങ്കില് നിങ്ങളറിയേണ്ട ചിലതുണ്ട്.
പൊലീസില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എഫ്ഐആർ പതിപ്പ് സ്റ്റേഷനില് പോകാതെ തന്നെ ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും. എങ്ങനെ എന്നല്ലേ? കേരള പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പായ പോല് ആപ്പ് വഴിയാണ് ഈ സൗകര്യം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ സൗകര്യം പൊലീസ് വെബ്സൈറ്റിലും തുണ വെബ് പോർട്ടലിലും ലഭ്യമാണ്.
എന്നാല് എല്ലാത്തരം കേസുകളുടെയും എഫ്ഐആർ കോപ്പി ലഭ്യമാകില്ല. ലൈംഗികാതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പേര് നിയമപരമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവാത്ത കേസുകൾ ഒഴികെയുള്ള കേസുകളുടെ എഫ്ഐആറുകളാണ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാനാകുന്നത്. കൂടാതെ രാജ്യദ്രോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എഫ്ഐആറും ഇത്തരത്തില് ലഭിക്കില്ല.
എഫ്ഐആർ എങ്ങനെ എടുക്കാം...
- പോൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനുശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
- എഫ്ഐആർ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ എഫ്ഐആർ നമ്പർ, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം, പൊലീസ് ജില്ല, പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര് എന്നിവ നൽകി സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
- എഫ്ഐആർ നമ്പർ അറിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ്, എൻഡിങ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകിയാൽ ആ കാലയളവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എഫ്ഐആർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
- ഇതിലെ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് എഫ്ഐആറിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്താം.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പൊലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
