ETV Bharat / state

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട, എഫ്‌ഐആർ കോപ്പി കയ്യില്‍ കിട്ടും

എല്ലാത്തരം കേസുകളുടെയും എഫ്‌ഐആർ കോപ്പി ലഭ്യമാകില്ല. ലൈംഗികാതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള്‍, രാജ്യദ്രോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള്‍ എന്നിവയുടെ എഫ്‌ഐആർ ലഭിക്കില്ല.

FIR COPY THROUGH POL APP HOW TO DOWLOAD POLICE COMPLAINT FIR HOW TO GET FIR COPY THROUGH POL APP KERALA POLICE POL APP
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം : എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കില്‍ പരാതി നല്‍കാനുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ടായിട്ടും സ്റ്റേഷനില്‍ കയറിയിറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ധാരണയില്‍ പരാതി നല്‍കാൻ മടിച്ചിരിക്കുകയാണോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങളറിയേണ്ട ചിലതുണ്ട്.

പൊലീസില്‍ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസുകളുടെ എഫ്‌ഐആർ പതിപ്പ് സ്റ്റേഷനില്‍ പോകാതെ തന്നെ ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. എങ്ങനെ എന്നല്ലേ? കേരള പൊലീസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പായ പോല്‍ ആപ്പ് വഴിയാണ് ഈ സൗകര്യം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ സൗകര്യം പൊലീസ് വെബ്സൈറ്റിലും തുണ വെബ് പോർട്ടലിലും ലഭ്യമാണ്.

എന്നാല്‍ എല്ലാത്തരം കേസുകളുടെയും എഫ്‌ഐആർ കോപ്പി ലഭ്യമാകില്ല. ലൈംഗികാതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പേര് നിയമപരമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവാത്ത കേസുകൾ ഒഴികെയുള്ള കേസുകളുടെ എഫ്‌ഐആറുകളാണ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാകുന്നത്. കൂടാതെ രാജ്യദ്രോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എഫ്‌ഐആറും ഇത്തരത്തില്‍ ലഭിക്കില്ല.

എഫ്‌ഐആർ എങ്ങനെ എടുക്കാം...

  • പോൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തതിനുശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
  • എഫ്ഐആർ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ എഫ്ഐആർ നമ്പർ, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത വർഷം, പൊലീസ് ജില്ല, പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍റെ പേര് എന്നിവ നൽകി സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
  • എഫ്ഐആർ നമ്പർ അറിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ്, എൻഡിങ് ഡേറ്റ് സെലക്‌ട് ചെയ്‌ത് നൽകിയാൽ ആ കാലയളവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എഫ്ഐആർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
  • ഇതിലെ ക്യുആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് എഫ്‌ഐആറിന്‍റെ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്താം.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പൊലീസ് ഫേസ്‌ബുക്ക് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറിപ്പിന്‍റെ പൂർണ രൂപം

പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസുകളുടെ എഫ്.ഐ.ആർ പകർപ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാതെ തന്നെ ലഭിക്കും.

കേരള പോലീസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പായ പോൽ ആപ്പ് വഴി വേഗത്തിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൗകര്യം കേരള പോലീസിന്‍റെ വെബ്സൈറ്റിലും തുണ വെബ് പോർട്ടലിലും ലഭിക്കും.

ലൈംഗികാതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പേര് നിയമപരമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവാത്ത കേസുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാത്തരം കേസുകളുടെയും എഫ്ഐആർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. രാജ്യദ്രോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലെ എഫ്ഐആർ ഇപ്രകാരം ലഭിക്കില്ല.

പോൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തതിനുശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. എഫ്.ഐ.ആർ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ എഫ്.ഐ.ആർ നമ്പർ, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത വർഷം, പോലീസ് ജില്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍റെ പേര് എന്നിവ നൽകി സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എഫ്.ഐ.ആർ നമ്പർ അറിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ്, എൻഡിങ് ഡേറ്റ് സെലക്‌ട് ചെയ്‌ത് നൽകിയാൽ ആ കാലയളവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എഫ്.ഐ.ആർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ഇതിലെ QR കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് എഫ്‌ഐആറിന്‍റെ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്താം.

Also Read: അപവാദ പ്രചാരണത്തിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന; കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കെ ജെ ഷൈൻ

For All Latest Updates

TAGGED:

FIR COPY THROUGH POL APPHOW TO DOWLOAD POLICE COMPLAINT FIRHOW TO GET FIR COPY THROUGH POL APPKERALA POLICE POL APPFIR COPY ON MOBILE PHONE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.