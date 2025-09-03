തൃശൂർ: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് സുജിത്ത് വിഎസിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് മർദിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ദൃശ്യങ്ങള് ലഭിച്ചത്. 2023 ഏപ്രിലിലാണ് സംഭവം. വഴിയരികിൽ നിന്നിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സുജിത്ത് കാര്യം തിരക്കിയത് ഇഷടപ്പെടാതിരുന്ന കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ നുഹ്മാൻ സുജിത്തിനെ പൊലീസ് ജീപ്പിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി മർദിയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് എസ്ഐ നുഹ്മാൻ, സിപിഒമാരായ ശശിന്ദ്രൻ, സന്ദീപ്, സജീവൻ എന്നിവർ സുജിത്തിനെ മർദിച്ചു. മദ്യപിച്ചു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യ നിർവഹണത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കി എന്ന വ്യാജ എഫ്ഐആർ ഉണ്ടാക്കി സുജിത്തിനെ ജയിലിൽ അടക്കാൻ ആയിരുന്നു പൊലീസ് നീക്കം. എന്നാൽ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ സുജിത്ത് മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസിലാക്കിയ ചാവക്കാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സുജിത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
തുടർന്ന് കോടതിയുടെ നിർദേശാനുസരണം വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ പൊലീസ് ആക്രമണത്തിൽ സുജിത്തിൻ്റെ ചെവിക്ക് കേൾവി തകരാർ സംഭവിച്ചതായി മനസിലായി. പിന്നീട് സുജിത്ത് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും പരാതി നൽകി. എന്നാൽ പൊലീസ് ഈ പരാതിയിൽ കേസ് എടുക്കാനോ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ തയാറായില്ല.
മാത്രമല്ല, സുജിത്തിനെ മർദിച്ച പൊലീസുകാർ ജില്ലയിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ തുടർന്നു. ഇതിനെതിരെ സുജിത്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച കുന്നംകുളം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കുന്നംകുളം പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.
ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരി കൂടിയായ തനിക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏറ്റത് ക്രൂര മർദനമാണെന്നും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു തൊട്ട് മുൻപ് റോഡിൽ ജീപ്പ് നിർത്തി പുറകിലെ ഡോർ തുറന്ന് സജീവൻ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ മർദിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഘം ചേർന്ന് മർദിച്ചു എന്നും സുജിത് പറഞ്ഞിരുന്നു.
തന്നെ മർദിച്ചതിൻ്റെ തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊലീസിൽ അന്നേ ദിവസത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകാൻ സുജിത്ത് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ പൊലീസ് പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിസിടിവി ദൃശ്യം നൽകുന്നത് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് സുജിത്ത് വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം സിസിടിവി ദൃശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും പൊലീസ് സഹകരിച്ചില്ല. തുടർന്ന് സുജിത്ത് നൽകിയ അപ്പീലിൽ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകാനായി ഉത്തരവിട്ടു. കുന്നംകുളം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എൽ. ജയന്ത് ഉത്തരവിട്ടത്. സുജിത്തിന് വേണ്ടി കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ക്കൂടിയായ അഡ്വാ. സി ബി രാജീവാണ് ഹാജരായത്.
എന്നിട്ടും ദൃശ്യങ്ങള് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ പൊലീസിനെയും സുജിത്തിനെയും നേരിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി രണ്ട് പേരുടെയും വാദം കേട്ട് സുജിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകാൻ കർശന നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായത്. നിലവിൽ കോടതി ഈ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നേരിട്ടെടുത്ത കേസിൽ വിചാരണ നടന്നു വരികയാണ്. പൊലീസുകാർ തന്നെ പ്രതികളായതിനാൽ കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നുഹ്മാൻ നിലവിൽ വിയ്യൂർ ജയിലിലാണ്. സിപിഒമാരായ ശശീന്ദ്രന് ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും സജീവന് വെസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും സന്ദീപിന് മണ്ണുത്തി സ്റ്റേഷനിലുമാണ് ചുമതല. ഷജീറിന് പഴയന്നൂർ വിഇഒ ആയി വകുപ്പ് മാറ്റം ലഭിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം സുജിത്തിനേറ്റ മർദനത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കോണ്ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. തൃശൂരിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചു.
പ്രതികരിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് സുജിത്തിനെ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് ക്രൂരമായി മർദിച്ച പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചു വിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല. തൃശൂർ ചൊവ്വന്നൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് സുജിത്തിനെ രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് മർദിച്ചതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതികരണം.
'മനുഷ്യമനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്രൂരമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തല്ലിച്ചതക്കാൻ പൊലീസിന് ആരാണ് അധികാരം കൊടുത്തത്. ഇത്തരം നരാധമന്മാരെ പോലീസ് സേനയിൽ വച്ച് പൊറുപ്പിക്കാതെ ഉടനടി പിരിച്ചു വിടുകയാണ് വേണ്ടത്.
പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ മർദന കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ല. പ്രതിപക്ഷത്തെ തല്ലി ചതക്കാനും അടിച്ചൊതുക്കാനും ഉള്ള നാസി തടങ്കൽ പാളയങ്ങളുമല്ലെന്ന്' രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. 'പൊലീസ് ജനങ്ങളുടെ സേവകർ ആവുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. കൂട്ടുകാരെ തെറി പറഞ്ഞതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിനാണ് ഈ യുവാവിന് ഈ ക്രൂരമർദനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. മദ്യപിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന എഫ്ഐആർ ഇട്ട് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാനും ശ്രമം നടന്നു.
എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ നിയമവഴിയിലൂടെ പോരാടിയ സുജിത്ത് കോടതിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടി പുറത്തുവരികയും പൊലീസ് പൂഴ്ത്തിയ മർദന ദൃശ്യങ്ങൾ ദീർഘമായ ഒരു വിവരാവകാശ നിയമ പോരാട്ടത്തിലൂടെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉടൻ തന്നെ അടിയന്തര ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അവർക്ക് അധികം താമസിയാതെ കണക്ക് പറയേണ്ടിവരും' എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
