'പൊലീസിന്‍റെ ക്രൂരമര്‍ദനത്തിനിരയായിട്ട് 4 മാസം, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അടക്കം പരാതി നല്‍കി'; നടപടികളൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്ന് വയോധികന്‍

പൊലീസില്‍ നിന്നും മര്‍ദനമേറ്റ സംഭവത്തില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടും നടപടിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അടക്കം പരാതി നല്‍കിയെന്ന് റിട്ട. ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. മെയ്‌ 27നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം.

പത്തനംതിട്ട: പൊലീസിന്‍റെ ക്രൂര മര്‍ദനത്തിന് ഇരയായെന്ന പരാതിയില്‍ 4 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും നടപടികളൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്ന് അടൂരിലെ റിട്ട. ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബാബു (62). സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടറായിരുന്ന അനൂപ് ചന്ദ്രനെതിരെ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടിയില്ലാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക തര്‍ക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നല്‍കാന്‍ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മര്‍ദനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ബാബു പറഞ്ഞു. മെയ്‌ 27നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. സാമ്പത്തിക തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോള്‍ സിഐയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ തർക്കം ഒത്തുതീർപ്പാക്കി. ഇതിനു ശേഷം പരാതികൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് എഴുതി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിഐ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി.

ഇതിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ എസ്ഐ അനൂപ് ചന്ദ്രൻ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ അസഭ്യം പറഞ്ഞശേഷം മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബാബു പറഞ്ഞു. അസുഖ ബാധിതനാണെന്നും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും സ്റ്റേഷന് പുറത്തുനിന്ന് ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭാര്യയെയും അസഭ്യം പറഞ്ഞ എസ്ഐ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും ദലിത് സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ കൂടിയായ ബാബു പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവങ്ങൾ

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സുജിത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് സുജിത്ത് വിഎസിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് മർദിച്ച വാർത്തയും ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. മർദിക്കുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത്.

2023 ഏപ്രിലിലാണ് സുജിത്തിന് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ വച്ച് മർദനം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. വഴിയരികിൽ നിന്നിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സുജിത്ത് കാര്യം തിരക്കിയതിന് കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ നുഹ്‌മാൻ സുജിത്തിനെ പൊലീസ് ജീപ്പിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ ട്രിപ്പിളടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ യുവാവിന് പൊലീസ് മർദ്ദനം

കോഴിക്കോട് ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ 3 പേർ സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ബേപ്പൂർ സ്വദേശിയായ അനന്തു എന്നയാളെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് അതിക്രൂരമായി മർദിക്കുകയുണ്ടായി. മർദനമേറ്റ അനന്തുവിനെ ആദ്യം കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം വിദഗ്‌ധ ചികിത്സക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് എസ്‌ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

