കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മർദനം: ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടണം; നിയമസഭ കവാടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരുടെ സത്യഗ്രഹം
പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരായ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫും എകെഎം അഷറഫുമാണ് അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹം നടത്തുന്നത്.
Published : September 16, 2025 at 3:42 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കുന്നംകുളം പൊലീസ് കസ്റ്റഡി മർദനക്കേസിലെ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരായ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫും എകെഎം അഷറഫും നിയമസഭ കവാടത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. വിഷയത്തിൽ നടന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ, കുറ്റക്കാരായ പൊലീസുകാരെ സേനയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്നും അതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൊലീസുകാർക്ക് സംരക്ഷണ കവചം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭാ നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കോൺഗ്രസും പോഷക സംഘടനകളും സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിൽ മർദനമേറ്റ സുജിത് 11 കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. പൊലീസ് കുറ്റം ചെയ്താൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ നയമല്ലെന്നും, 2016 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 140 പൊലീസുകാരെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കസ്റ്റഡി മർദനത്തിന് അടിയന്തര പ്രമേയ വിഷയമാക്കാൻ മാത്രം പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന ഭരണപക്ഷ പരിഹാസത്തെ വിഡി സതീശൻ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്തിനാണ് ചർച്ചക്ക് സമ്മതിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പൊലീസ് നടത്തിയ ക്രൂരമായ മർദനത്തെ ഭരണകക്ഷി ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. പൊലീസിനെ തിരുത്താനല്ല, മറിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചുവയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെന്നും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രൂരമായ ഈ കൃത്യം പുറംലോകം അറിയുമായിരുന്നില്ലെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ശക്തികൊണ്ടാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ ബാന്ധവമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന ആരോപണം ഭരണപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ, നിസാരമായ കാരണത്തിന് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയ യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച സംഭവം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം മിണ്ടാതിരിക്കണമോ എന്ന് സതീശൻ ചോദിച്ചു. വിഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് പുറമെ, കാണാത്ത സ്ഥലത്തുകൊണ്ടുപോയും മർദിച്ചു. മദ്യപിച്ചു എന്ന കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വൈദ്യപരിശോധനയിൽ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടെ സമാനമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾക്ക് ചുട്ട മറുപടി നൽകി. തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മറുപടി പറയാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഭരണപക്ഷം ബഹളം നിർത്തി സീറ്റിലിരുന്നു. കുന്നംകുളം കസ്റ്റഡി മർദനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 1950-കളിലെ വിഷയങ്ങൾ നിരത്തി പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബഹിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം പുറത്തുവന്ന വിഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് ആരോപിച്ചു.
