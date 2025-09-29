രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചില് വെടിയുണ്ടകള് തുളച്ചുകയറുമെന്ന് പരാമര്ശം; ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തു
Published : September 29, 2025 at 3:54 PM IST
തൃശൂര്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചില് വെടിയുതിര്ക്കുമെന്ന തരത്തില് ടെലിവിഷന് ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ നടത്തിയ വിവാദ പരാമര്ശത്തിന്റെ പേരില് ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാവിനെതിരേ കേസ്. ബിജെപി നേതാവ് പ്രിന്റു മഹാദേവിനെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
കെ.പി.സി.സി. സെക്രട്ടറി സി.സി. ശ്രീകുമാര് നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പേരാമംഗലം പൊലീസ് ഇന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.
എ.ബി.വി.പി. മുന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായാ പ്രിന്റു മഹാദേവന് ബിജെപി ടീച്ചേഴ്സ് സെൽ സ്റ്റേറ്റ് കോ. കൺവീനർ ആണ്. സെപ്റ്റംബര് 26-ന് ഒരു മലയാളം വാര്ത്താ ചാനലിലെ ചര്ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് പ്രിന്റു പരാമര്ശം നടത്തിയത്. ബംഗ്ലാദേശിലെയും നേപ്പാളിലെയും പ്രതിഷേധങ്ങള് ചര്ച്ചചെയ്യവെയാണ് വിവാദ പരാമര്ശം ഉണ്ടായത്.
ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നതിനാല് ഇവിടെ അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങള് സാധ്യമല്ലെന്നും, രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കില് 'അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുണ്ടകള് തുളച്ചുകയറും' എന്നുമായിരുന്നു പ്രിന്റുവിന്റെ വിവാദ പരാമര്ശം.
കലാപം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രകോപനം നല്കല് (വകുപ്പ് 192), സമാധാന ലംഘനം പ്രകോപിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള മനഃപൂര്വ്വമുള്ള അപമാനം (വകുപ്പ് 353), ക്രിമിനല് ഭീഷണിപ്പെടുത്തല് (വകുപ്പ് 351(2)) എന്നീ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബി.എന്.എസ്.) വകുപ്പുകളാണ് എഫ്.ഐ.ആറില് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ പരാമര്ശങ്ങളെ തുടര്ന്ന് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിലുടനീളം പ്രിന്റു മഹാദേവനെതിരെയും ബി.ജെ.പിക്കെതിരെയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് 'ഒരു നിസ്സാര പ്രവര്ത്തകന്റെ അശ്രദ്ധമായ വാക്കുകളല്ല' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എ.ഐ.സി.സി. ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല് ഞായറാഴ്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.
വേഗത്തിലും കൃത്യമായും തീരുമാനമെടുക്കാത്തപക്ഷം അത് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചില് വെടിയുതിര്ക്കുമെന്ന പരാമര്ശത്തിനുള്ള ഒത്താശയായി കാണുമെന്നും കത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയെടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് അക്രമത്തിന് 'വാസ്തവത്തിൽ ലൈസൻസ്' നൽകുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്ന അമ്മ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും അച്ഛൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതിനാല് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നിലവിൽ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കുകയാണെന്നും, ഇത് 'തീ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതിന്' തുല്യമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേര കുറ്റപ്പെടുത്തി.
'വേഗത്തിലുള്ളതും കടുത്തതുമായ നടപടിയിലൂടെ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് വഴി ഉടനടി മാതൃകാപരമായ നിയമനടപടി അനിവാര്യമാണെന്നും എന്നും അദ്ദേഹം കത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. എം.പി. ഷാഫി പറമ്പില്, രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയ മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളും മഹാദേവന്റെ പരാമര്ശങ്ങളെ അപലപിക്കുകയും പൊലീസ് നടപടിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
