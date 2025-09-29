കടബാധ്യത തീർക്കാൻ മോഷണം, പൊലീസിനും നാട്ടുകാര്ക്കും സ്ഥിരം തലവേദന; ഒടുവില് കുപ്രിസദ്ധ കള്ളൻ പിടിയില്
ഭാരിച്ച കടബാധ്യത തീർക്കാൻ മോഷണത്തിനിറങ്ങി ഏറെനാൾ നാട്ടുകാർക്കും പൊലീസിനും വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിയാണ് ഇപ്പോൾ പൊലീസ് പിടിയിൽ.
Published : September 29, 2025 at 7:00 PM IST
കോഴിക്കോട് : കടബാധ്യത തീർക്കാൻ മോഷണത്തിനിറങ്ങി ഏറെനാൾ നാട്ടുകാർക്കും പൊലീസിനും വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച പ്രതി അവസാനം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയില്. കക്കോടി എടക്കാട് തേവരക്കണ്ടി അഖിലാണ് പൊലീസ് വിരിച്ച വലയില് ഒടുവില് വീണത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറമ്പിൽ ബസാറിൽ മല്ലിശ്ശേരി താഴം മധു എന്നയാളുടെ വീട്ടിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ സ്വർണം കവർച്ച ചെയ്ത കേസിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലാവുന്നത്.
പ്രതിക്കെതിരെ നേരത്തെ മറ്റ് മോഷണ കേസുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാല് ഇതിലൊന്നും പൊലീസിന് പിടികൊടുത്തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു വിവരവും പൊലീസിന് ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. സാധാരണയായി വെൽഡിങ് തൊഴിലാണ് ഇയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
അതിനിടയിലാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ കടബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കടം തീർക്കാൻ മോഷണം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങി കക്കോടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കറങ്ങി നടന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ വീടുകൾ കണ്ടെത്തി അവിടെ കയറി മോഷണം നടത്തുന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതിനു സമാനമായ വിധത്തിലാണ് പറമ്പിൽ ബസാറിലെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷണം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രദേശത്തെ സിസിടിവികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയെങ്കിലും അതിലൊന്നും യാതൊരു തുമ്പും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ പൊലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ മോഷണം നടത്തി രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന മോഷ്ടാവ് അവസാനം ഇന്നു പുലർച്ചെ പിടിയിലായി. സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും ചേവായൂർ പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഊർജ്ജിത അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
കക്കോടിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ രാത്രി മോഷണത്തിന് കയറിയ പ്രതി ജനൽ ചില്ലുകൾ പൊട്ടിച്ചതോടെയാണ് വീട്ടുകാർ വിവരമറിഞ്ഞത്. വീട്ടുകാർ ബഹളം വെച്ചതോടെ മോഷ്ടാവ് ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രദേശമാകെ തെരഞ്ഞു. അതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ വെള്ളിമാടുകുന്ന് വച്ച് സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതി വലയിലാകുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്. ഇതോടെ ചേവായൂർ പൊലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തലവേദനയാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിവായത്.
പതിനാലോളം മോഷണങ്ങളാണ് പ്രതി കക്കോടിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ആയി നടത്തിയത്.
അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. നേരത്തെ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിയുമായി കക്കോടിയിലെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ മോഷണം നടത്തിയ മുപ്പത് പവനിലേറെ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സമീപ സംഭവം ഇന്നലെ ചേവരമ്പലത്ത് ഉണ്ടായി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് പവൻ സ്വർണ്ണം കവർച്ച പോയി. ഈ കേസിലെ പ്രതിയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പൊലീസ് ഊർജ്ജിതമാക്കി. പ്രതിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതുവരെ വ്യക്തമായ മറ്റ് സൂചനകൾ ഒന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ഏറെക്കാലം ചേവായൂർ പൊലീസിനെ വലച്ച പ്രധാന മോഷ്ടാവിനെ ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ സാധിച്ചതോടെ ചേവരമ്പലത്തെ മോഷ്ടാവിനെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാൻ ആവുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം ചേവായൂർ പൊലീസിനുണ്ട്.
