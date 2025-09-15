14കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച 20കാരന് 63 വർഷം കഠിന കഠിനതടവും പിഴയും: പോക്സോ കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി
പീഡനത്തിനൊപ്പം പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാക്കുകയും പിന്നീട് ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. അതിക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ കഠിനമായ ശിക്ഷ.
തിരുവനന്തപുരം: ചാലയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ പ്രതിയായ ഇരുപതുകാരന് കഠിനതടവും പിഴയും വിധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി. ജഡ്ജി അഞ്ചു മീര ബിർളയാണ് 63 വർഷം കഠിനതടവും 55,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതി മൂന്നര വർഷം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. പിഴത്തുക പീഡനത്തിന് ഇരയായ കുട്ടിക്ക് നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
അതിക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് കുറ്റവാളിക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ വിധി ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ താക്കീതാണ് നൽകുന്നത്. നിയമവിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും കുറ്റവാളികൾക്ക് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവാകും.
2022 നവംബർ 9ന് വൈകിട്ട് ഏഴോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്ന പ്രതി, കുട്ടിയെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു പൊളിഞ്ഞ മുറിയിലേക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായതിനെത്തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടി ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർമാർ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. വൈദ്യപരിശോധനയിൽ കുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഗർഭം തുടരുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാണെന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന്, സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ഡോക്ടർമാർ എസ്യുടി ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തി. ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഭ്രൂണവും പ്രതിയുടെയും കുട്ടിയുടെയും രക്തസാമ്പിളുകളും ഡിഎൻഎ പരിശോധനക്ക് അയച്ചപ്പോൾ ഭ്രൂണം പ്രതിയുടേതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞു. ഈ സംഭവത്തിനു മുൻപും പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ഒരു കേസ് ജുവനൈൽ കോടതിയിൽ നിലവിലുണ്ട്. ആ കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷവും പ്രതി കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മണക്കാടുള്ള ഒരു ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ വച്ച് മർദിക്കുകയും വീണ്ടും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കേസിൻ്റെ വിചാരണ ഇതേ കോടതിയിൽ നടന്നുവരികയാണ്.
പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദങ്ങളും തെളിവുകളും
കുട്ടിയുടെ മൊഴി, വൈദ്യപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്, ഡിഎൻഎ പരിശോധനാഫലം, ഫോൺ വിളികളുടെയും സന്ദേശങ്ങളുടെയും രേഖകൾ, സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ, സാക്ഷിമൊഴികൾ എന്നിവ പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകളായി പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഡിഎൻഎ പരിശോധനാഫലം കേസിൽ നിർണായക തെളിവായെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിയുടെയും കുട്ടിയുടെയും രക്തസാമ്പിളുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഡിഎൻഎ ഘടകങ്ങൾ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ഡിഎൻഎയുമായി ഒത്തുചേർന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആർഎസ് വിജയമോഹൻ ഹാജരായി. ഫോർട്ട് സിഐ ജെ രാകേഷാണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. അതിക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം, ആവർത്തിച്ചുള്ള പീഡനം, ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് എന്നിവ പരിഗണിച്ച് കോടതി പ്രതിയോട് യാതൊരു ദയയും കാണിച്ചില്ല.
വിധിയിലെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ
പോക്സോ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 20 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 10 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും എന്നിങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ ശിക്ഷാ കാലാവധികൾ ഒരേസമയം അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ല. വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള തടവുശിക്ഷകൾ തുടർച്ചയായി അനുഭവിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പ്രതിയുടെ ശിക്ഷാ കാലാവധി 63 വർഷമായി വർധിച്ചു.
