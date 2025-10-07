ETV Bharat / state

കർഷകർക്ക് 75,000 കോടിയുടെ സഹായം, പ്രധാനമന്ത്രി ധൻ ധാന്യ കൃഷി യോജന പ്രാവർത്തികമാകുന്നു; കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ

രാജ്യത്തെ ഉത്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞ 100 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 1.7 കോടിയോളം വരുന്ന കർഷകർക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലം ലഭിക്കുക

pm dhan dhanya krishi yojana
പ്രധാനമന്ത്രി ധൻ ധാന്യ കൃഷി യോജന (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ധൻ ധാന്യ കൃഷി യോജന പ്രാവർത്തികമാകുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റിലാണ് കർഷകർക്കായി ഈ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. രാജ്യത്തെ ഉത്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞ 100 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 1.7 കോടിയോളം വരുന്ന കർഷകർക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലം ലഭിക്കുക. ഉത്പാദന ക്ഷമതയ്ക്ക് പുറമെ, മിതമായ വിളകൾ, പരിമിതമായ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും കണക്കിലെടുത്താണ് ജില്ലകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് 12. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളാണ് കേരളത്തിൽനിന്ന് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്‍റെ മേല്‍നോട്ടത്തിനായി ഒരോ ജില്ലയ്ക്കും കേന്ദ്ര നോഡല്‍ ഓഫിസര്‍ മാരെ നിയമിച്ചു. കോഴിക്കോട്ട് സൗരഭ് ജെയിന്‍ ഐഎഎസ്, കണ്ണൂരില്‍ അജിത് കുമാര്‍ ഐഎഎസ്, കാസര്‍കോട് എസ് ഹരികിഷോര്‍ ഐഎഎസ് എന്നിവരാണ് നോഡല്‍ ഓഫിസര്‍മാര്‍. കേന്ദ്രബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം നടക്കുമെന്നാണ് ഓർഡറിൽ വ്യക്തമാക്കായിരിക്കുന്നതെന്ന് നോഡൽ ഓഫീസർ എസ് ഹരികിഷോര്‍ ഐഎഎസ് പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പ് പുറപ്പെടിവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂടിച്ചേർന്നാണ് പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുക. നിലവിലുള്ള കാർഷിക പദ്ധതികളെ പ്രത്യേക ഇടപെടലുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. 2018ൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആസ്പരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ആറ് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും 75,000 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയിൽ നീക്കിവെക്കുക. കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതോ സ്വന്തമായോ പാട്ടത്തിനെടുത്തോ കൃഷിഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. രണ്ട് ഹെക്ടറിൽ താഴെ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുകിട/നാമമാത്ര കർഷകർക്കാണ് മുൻഗണന.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ പോർട്ടലുകൾ വഴിയോ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഓഫീസുകൾ വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നേരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഗ്രാൻ്റുകൾ, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് (കെസിസി) വിപുലീകരണം, സബ്സിഡിയുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ്, സൗരോർജ ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ. അഞ്ച് പ്രധാന മേഖലകളിലാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുള്ളത്. കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനം, ജലസേചന മാർഗങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വിളകളുടെ വൈവിധ്യവത്കരണം, സുസ്തിര കൃഷി രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സംഭരണശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ.

pm dhan dhanya krishi yojana
പ്രധാനമന്ത്രി ധൻ ധാന്യ കൃഷി യോജന (ETV Bharat)
pm dhan dhanya krishi yojana
പ്രധാനമന്ത്രി ധൻ ധാന്യ കൃഷി യോജന (ETV Bharat)
pm dhan dhanya krishi yojana
പ്രധാനമന്ത്രി ധൻ ധാന്യ കൃഷി യോജന (ETV Bharat)
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾആധുനിക കാർഷിക രീതികളുടെ സഹായത്തോടെ കാർഷിക ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന വിത്ത് ഇനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുക, വിള വിളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് നൂതന യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയും ചെയ്യുന്നു. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദീർഘകാല, ഹ്രസ്വകാല വായ്പകൾ കിട്ടുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും. കർഷകരെ അവരുടെ വിളകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും ജൈവകൃഷി, കാര്യക്ഷമമായ പ്രകൃതിവിഭവ മാനേജ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ സുസ്ഥിര കാർഷിക രീതികൾ സ്വീകരിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഒറ്റവിളകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെ കുറച്ച് വിള വൈവിധ്യവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സംഭരണ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഗോഡൗണുകൾ, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങൾ, ധാന്യ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പാഴാക്കുന്നത് കുറയ്ക്കും. ജല സേചനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി, ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ, സ്പ്രിംഗ്ലർ സംവിധാനങ്ങൾ, കനാൽ ശൃംഖലകൾ തുടങ്ങിയ ആധുനിക ജലസേചന രീതികളിലേക്ക് ഈ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കും.സബ്‌സിഡിയുള്ള വായ്പകളിലൂടെയും മറ്റ് മൈക്രോഫിനാൻസ് ഓപ്ഷനുകളിലൂടെയും കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ ഹ്രസ്വകാല - ദീർഘകാല വായ്പ സൗകര്യങ്ങളും നൽകും. പരമ്പരാഗത കർഷകർക്ക് മാത്രമല്ല, ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾ, യുവ കർഷകർ, ഭൂരഹിത കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം.

Also Read: എഐ സ്‌മാർട്ട് വർക്ക്‌സ്‌പേസുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു; മലബാറിൻ്റെ ഐടി കുതിപ്പിന് സൈബർപാർക്കിൽ പുതിയ മിനി ടെക്നോപാർക്ക്

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRICULTUREPRIME MINISTER SCHEMESDHAN DHANYA KRISHI YOJANACENTRAL GOVERNMENT SCHEMESPM DHAN DHANYA KRISHI YOJANA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.