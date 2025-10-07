കർഷകർക്ക് 75,000 കോടിയുടെ സഹായം, പ്രധാനമന്ത്രി ധൻ ധാന്യ കൃഷി യോജന പ്രാവർത്തികമാകുന്നു; കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ
രാജ്യത്തെ ഉത്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞ 100 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 1.7 കോടിയോളം വരുന്ന കർഷകർക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലം ലഭിക്കുക
Published : October 7, 2025 at 4:13 PM IST
കോഴിക്കോട്: രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ധൻ ധാന്യ കൃഷി യോജന പ്രാവർത്തികമാകുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റിലാണ് കർഷകർക്കായി ഈ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. രാജ്യത്തെ ഉത്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞ 100 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 1.7 കോടിയോളം വരുന്ന കർഷകർക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലം ലഭിക്കുക. ഉത്പാദന ക്ഷമതയ്ക്ക് പുറമെ, മിതമായ വിളകൾ, പരിമിതമായ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും കണക്കിലെടുത്താണ് ജില്ലകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് 12. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളാണ് കേരളത്തിൽനിന്ന് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ മേല്നോട്ടത്തിനായി ഒരോ ജില്ലയ്ക്കും കേന്ദ്ര നോഡല് ഓഫിസര് മാരെ നിയമിച്ചു. കോഴിക്കോട്ട് സൗരഭ് ജെയിന് ഐഎഎസ്, കണ്ണൂരില് അജിത് കുമാര് ഐഎഎസ്, കാസര്കോട് എസ് ഹരികിഷോര് ഐഎഎസ് എന്നിവരാണ് നോഡല് ഓഫിസര്മാര്. കേന്ദ്രബജറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം നടക്കുമെന്നാണ് ഓർഡറിൽ വ്യക്തമാക്കായിരിക്കുന്നതെന്ന് നോഡൽ ഓഫീസർ എസ് ഹരികിഷോര് ഐഎഎസ് പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പ് പുറപ്പെടിവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂടിച്ചേർന്നാണ് പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുക. നിലവിലുള്ള കാർഷിക പദ്ധതികളെ പ്രത്യേക ഇടപെടലുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. 2018ൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആസ്പരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ആറ് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും 75,000 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയിൽ നീക്കിവെക്കുക. കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതോ സ്വന്തമായോ പാട്ടത്തിനെടുത്തോ കൃഷിഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. രണ്ട് ഹെക്ടറിൽ താഴെ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുകിട/നാമമാത്ര കർഷകർക്കാണ് മുൻഗണന.
ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ പോർട്ടലുകൾ വഴിയോ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഓഫീസുകൾ വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നേരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഗ്രാൻ്റുകൾ, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് (കെസിസി) വിപുലീകരണം, സബ്സിഡിയുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ്, സൗരോർജ ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ. അഞ്ച് പ്രധാന മേഖലകളിലാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുള്ളത്. കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനം, ജലസേചന മാർഗങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വിളകളുടെ വൈവിധ്യവത്കരണം, സുസ്തിര കൃഷി രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സംഭരണശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ.
