ETV Bharat / state

"പുറത്ത് കിട്ടിയാല്‍ തീര്‍ക്കും ഞാന്‍, കൊന്ന് ഇടും ന്ന് പറഞ്ഞാ കൊന്ന് ഇടും'; കൊലവിളിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് എതിരെ പരാതി നല്‍കി പ്രിൻസിപ്പൽ - STUDENT THREATENS TO KILL TEACHERS

Plus One student threatens to kill teachers ( ETV Bharat )