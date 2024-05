ETV Bharat / state

മലബാറിലെ പ്ലസ്‌ വണ്‍ സീറ്റ് വിഷയം; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ എംഎസ്‌എഫ് പ്രതിഷേധം - MSF Protest in Plus one Seat Issue

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 18, 2024, 7:17 PM IST