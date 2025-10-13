ETV Bharat / state

ബെവ്‌കോയുടെ 'കുപ്പിക്ക് 20 രൂപ' പദ്ധതി പാളുന്നു? ഒരു മാസത്തിനിടെ തിരിച്ചെത്തിയത് 50.25 ശതമാനം കുപ്പികള്‍

സെപ്റ്റംബര്‍ 10 മുതല്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 09 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ട്രയല്‍ റണ്‍ നടത്തിയ 20 ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ വഴി വിറ്റഴിച്ച 15,25,584 കുപ്പികളില്‍ 50.25 ശതമാനമായ 7,66,604 കുപ്പികള്‍ മാത്രമാണ് തിരികെ ശേഖരിച്ചത്

Bevco's Rs 20 per bottle scheme
ബെവ്‌കോ ഔട്ട്ലെറ്റ് (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴി നടപ്പാക്കിയ ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യക്കുപ്പി ശേഖരണ പദ്ധതിക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് തണുപ്പൻ പ്രതികരണം. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ വിറ്റഴിച്ച കുപ്പികളിൽ പകുതി മാത്രമാണ് തിരികെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 10 മുതല്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 09 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ട്രയല്‍ റണ്‍ നടത്തിയ 20 ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ വഴി വിറ്റഴിച്ച 15,25,584 കുപ്പികളില്‍ 50.25 ശതമാനമായ 7,66,604 കുപ്പികള്‍ മാത്രമാണ് തിരികെ ശേഖരിച്ചതെന്ന് ബെവ്‌കോ എം ഡി ഹര്‍ഷിത അട്ടല്ലൂരി പങ്കുവെച്ച കണക്കുകള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ മദ്യത്തിന് 20 രൂപ അധികം നല്‍കണം. ആദ്യ ഘട്ടമായി 20 ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകള്‍ വഴിയാണ് മദ്യ കുപ്പികളുടെ ശേഖരണം. കുപ്പി ഒന്നിന് 20 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. മദ്യം വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഡെപ്പോസിറ്റായി നല്‍കുന്ന തുകയാണ് തിരികെ നല്‍കുന്നത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 20 ഔട്ട്ലെറ്റുകള്‍ വഴിയായിരുന്നു കുപ്പികള്‍ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതില്‍ 10 എണ്ണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും 10 എണ്ണം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലുമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയാണ് ബെവ്കോയില്‍നിന്ന് ശേഖരിച്ചു സംസ്‌കരിച്ചു വരുന്നത്. കൂടാതെ 800 രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള മദ്യത്തിന് ചില്ല് കുപ്പികള്‍ മതിയെന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകള്‍ വഴി ഒഴിഞ്ഞ മദ്യ കുപ്പികളുടെ ശേഖരണം സെപ്റ്റംബര്‍ 10 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സി ഡിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയ ലേബല്‍ വെച്ചാണ് കുപ്പി തിരിച്ചറിയുകയെന്ന് ബെവ്കോ എം ഡി ഹര്‍ഷിത അട്ടല്ലൂരി പറഞ്ഞു. ജനുവരി 1 മുതല്‍ 300 ഓളം ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായാണ് 20 ഔട്ട്ലെറ്റുകളില്‍ ട്രയല്‍ നടത്തുന്നത്.

20 ലക്ഷത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ മദ്യബ്രാന്‍ഡുകള്‍ കച്ചവടം നടക്കുന്ന ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളെ ട്രയല്‍ റണ്ണിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുപ്പി തിരികെ നല്‍കുമ്പോള്‍ ബില്‍ നിര്‍ബന്ധമില്ല. കുപ്പി ശേഖരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം കൗണ്ടര്‍ ആരംഭിക്കും. എന്നാല്‍ ബെവ്‌കോ എം ഡി പ്രഖ്യാപിച്ചതു പ്രകാരം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍ ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലൊന്നും എത്തിയിരുന്നില്ല.

ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളില്‍നിന്ന് വിറ്റഴിച്ച മദ്യവും തിരികെ എത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും :

ജില്ലഔട്ട്‌ലെറ്റ്വിറ്റഴിച്ച കുപ്പികള്‍തിരികെ എത്തിയ കുപ്പികള്‍തിരികെയെത്തിയ കുപ്പികളുടെ ശതമാനം
തിരുവനന്തപുരംപവര്‍ ഹൗസ് റോഡ്959724475146.63
തിരുവനന്തപുരംഗൗരീശപട്ടം 499242515750.39
തിരുവനന്തപുരംമുട്ടത്തറ887245237959.04
തിരുവനന്തപുരംമണ്ണന്തല, പ്ലാമൂട്46223 2147246.45
തിരുവനന്തപുരംഉള്ളൂര്‍586853358757.23
തിരുവനന്തപുരംകഴക്കൂട്ടം, കരിക്കകം758774386657.81
തിരുവനന്തപുരംചേങ്കോട്ടുകോണം717963847953.59
തിരുവനന്തപുരംമുക്കോല 917945906764.35
തിരുവനന്തപുരംനെട്ടയം, മുക്കോല785574323655.04
തിരുവനന്തപുരംഅമ്പലമുക്ക്601523129952.03
കണ്ണൂര്‍ചിറക്കുന്നി664283197948.14
കണ്ണൂര്‍ കൂത്തുപറമ്പ10159139953 39.33
കണ്ണൂര്‍പനപ്പുഴ6789621007 30.94
കണ്ണൂര്‍കണ്ണൂര്‍, പാറക്കണ്ടി1008544481844.44
കണ്ണൂര്‍ കേളകം597472667544.65
കണ്ണൂര്‍കിഴുത്താലി577523068953.14
കണ്ണൂര്‍കണ്ണൂര്‍, താന791883689046.59
കണ്ണൂര്‍ചക്കരയ്ക്കല്‍859103971946.23
കണ്ണൂര്‍പാടിക്കുന്ന്88614 4053645.74
കണ്ണൂര്‍പയ്യന്നൂര്‍99900 6104561.11

ആകെ
വിറ്റഴിച്ച മദ്യക്കുപ്പികള്‍ - 1525584
തിരികെ ഔട്ട്‌ലെറ്റിലെത്തിയ മദ്യക്കുപ്പികള്‍ - 766604
തിരികെയെത്തിയ കുപ്പികളുടെ ശതമാനം - 50.25
Also Read: കേരളം കൊടുംചൂടിലേക്കോ? സൂചന നൽകി ഇസബെല്ലൈന്‍ നെന്‍മണിക്കുരുവി; ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് പക്ഷി ഗവേഷകർ

For All Latest Updates

TAGGED:

BEVCOLIQUORPLASTIC LIQUOR BOTTLEHARSHITA ATTALURIBEVCO RS 20 PER BOTTLE SCHEME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.