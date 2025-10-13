ബെവ്കോയുടെ 'കുപ്പിക്ക് 20 രൂപ' പദ്ധതി പാളുന്നു? ഒരു മാസത്തിനിടെ തിരിച്ചെത്തിയത് 50.25 ശതമാനം കുപ്പികള്
തിരുവനന്തപുരം: പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി നടപ്പാക്കിയ ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യക്കുപ്പി ശേഖരണ പദ്ധതിക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് തണുപ്പൻ പ്രതികരണം. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ വിറ്റഴിച്ച കുപ്പികളിൽ പകുതി മാത്രമാണ് തിരികെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.
സെപ്റ്റംബര് 10 മുതല് ഒക്ടോബര് 09 വരെയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം ട്രയല് റണ് നടത്തിയ 20 ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകള് വഴി വിറ്റഴിച്ച 15,25,584 കുപ്പികളില് 50.25 ശതമാനമായ 7,66,604 കുപ്പികള് മാത്രമാണ് തിരികെ ശേഖരിച്ചതെന്ന് ബെവ്കോ എം ഡി ഹര്ഷിത അട്ടല്ലൂരി പങ്കുവെച്ച കണക്കുകള് വിശദീകരിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളില് നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ മദ്യത്തിന് 20 രൂപ അധികം നല്കണം. ആദ്യ ഘട്ടമായി 20 ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകള് വഴിയാണ് മദ്യ കുപ്പികളുടെ ശേഖരണം. കുപ്പി ഒന്നിന് 20 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. മദ്യം വാങ്ങുമ്പോള് ഡെപ്പോസിറ്റായി നല്കുന്ന തുകയാണ് തിരികെ നല്കുന്നത്.
ആദ്യ ഘട്ടത്തില് 20 ഔട്ട്ലെറ്റുകള് വഴിയായിരുന്നു കുപ്പികള് സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതില് 10 എണ്ണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും 10 എണ്ണം കണ്ണൂര് ജില്ലയിലുമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ക്ലീന് കേരള കമ്പനിയാണ് ബെവ്കോയില്നിന്ന് ശേഖരിച്ചു സംസ്കരിച്ചു വരുന്നത്. കൂടാതെ 800 രൂപയില് കൂടുതലുള്ള മദ്യത്തിന് ചില്ല് കുപ്പികള് മതിയെന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകള് വഴി ഒഴിഞ്ഞ മദ്യ കുപ്പികളുടെ ശേഖരണം സെപ്റ്റംബര് 10 മുതല് ആരംഭിക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
സി ഡിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയ ലേബല് വെച്ചാണ് കുപ്പി തിരിച്ചറിയുകയെന്ന് ബെവ്കോ എം ഡി ഹര്ഷിത അട്ടല്ലൂരി പറഞ്ഞു. ജനുവരി 1 മുതല് 300 ഓളം ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായാണ് 20 ഔട്ട്ലെറ്റുകളില് ട്രയല് നടത്തുന്നത്.
20 ലക്ഷത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ മദ്യബ്രാന്ഡുകള് കച്ചവടം നടക്കുന്ന ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളെ ട്രയല് റണ്ണിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുപ്പി തിരികെ നല്കുമ്പോള് ബില് നിര്ബന്ധമില്ല. കുപ്പി ശേഖരിക്കാന് പ്രത്യേകം കൗണ്ടര് ആരംഭിക്കും. എന്നാല് ബെവ്കോ എം ഡി പ്രഖ്യാപിച്ചതു പ്രകാരം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള് ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൊന്നും എത്തിയിരുന്നില്ല.
ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളില്നിന്ന് വിറ്റഴിച്ച മദ്യവും തിരികെ എത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും :
|ജില്ല
|ഔട്ട്ലെറ്റ്
|വിറ്റഴിച്ച കുപ്പികള്
|തിരികെ എത്തിയ കുപ്പികള്
|തിരികെയെത്തിയ കുപ്പികളുടെ ശതമാനം
|തിരുവനന്തപുരം
|പവര് ഹൗസ് റോഡ്
|95972
|44751
|46.63
|തിരുവനന്തപുരം
|ഗൗരീശപട്ടം
|49924
|25157
|50.39
|തിരുവനന്തപുരം
|മുട്ടത്തറ
|88724
|52379
|59.04
|തിരുവനന്തപുരം
|മണ്ണന്തല, പ്ലാമൂട്
|46223
|21472
|46.45
|തിരുവനന്തപുരം
|ഉള്ളൂര്
|58685
|33587
|57.23
|തിരുവനന്തപുരം
|കഴക്കൂട്ടം, കരിക്കകം
|75877
|43866
|57.81
|തിരുവനന്തപുരം
|ചേങ്കോട്ടുകോണം
|71796
|38479
|53.59
|തിരുവനന്തപുരം
|മുക്കോല
|91794
|59067
|64.35
|തിരുവനന്തപുരം
|നെട്ടയം, മുക്കോല
|78557
|43236
|55.04
|തിരുവനന്തപുരം
|അമ്പലമുക്ക്
|60152
|31299
|52.03
|കണ്ണൂര്
|ചിറക്കുന്നി
|66428
|31979
|48.14
|കണ്ണൂര്
|കൂത്തുപറമ്പ
|101591
|39953
|39.33
|കണ്ണൂര്
|പനപ്പുഴ
|67896
|21007
|30.94
|കണ്ണൂര്
|കണ്ണൂര്, പാറക്കണ്ടി
|100854
|44818
|44.44
|കണ്ണൂര്
|കേളകം
|59747
|26675
|44.65
|കണ്ണൂര്
|കിഴുത്താലി
|57752
|30689
|53.14
|കണ്ണൂര്
|കണ്ണൂര്, താന
|79188
|36890
|46.59
|കണ്ണൂര്
|ചക്കരയ്ക്കല്
|85910
|39719
|46.23
|കണ്ണൂര്
|പാടിക്കുന്ന്
|88614
|40536
|45.74
|കണ്ണൂര്
|പയ്യന്നൂര്
|99900
|61045
|61.11
ആകെ
വിറ്റഴിച്ച മദ്യക്കുപ്പികള് - 1525584
തിരികെ ഔട്ട്ലെറ്റിലെത്തിയ മദ്യക്കുപ്പികള് - 766604
തിരികെയെത്തിയ കുപ്പികളുടെ ശതമാനം - 50.25
