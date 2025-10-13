ആർഎസ്എസ് ക്യാമ്പിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ട് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നു; അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: ആർഎസ്എസ് ശാഖയിൽ നിന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എംപിയും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. ആരോപണങ്ങൾ യഥാർഥമാണെങ്കിൽ ഭയാനകമാണെന്നും ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആർഎസ്എസ് തയ്യാറാകണമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
"ആർഎസ്എസിലെ ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് മരിച്ച ആനന്ദു അജി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. താൻ മാത്രമല്ല ഇരയെന്നും ആർഎസ്എസ് ക്യാമ്പുകളിൽ വ്യാപകമായ ലൈംഗിക പീഡനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അനന്തു പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആരോപണങ്ങൾ യഥാർഥമാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയാനകമാണ്. ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വം ഉടനടി നടപടിയെടുക്കണം," പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ളതു പോലെ ആൺകുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡനവും വലിയ വിപത്താണ്. ഈ ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മൗനം സംഘവപരിവാർ വെടിയണമെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മറ്റ് സംഘടനകൾ
ആർഎസ്എസ് ശാഖയിൽ വച്ച് ക്രൂരമായി ലൈംഗികപീഡനങ്ങൾ നേരിട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ജീവനൊടുക്കിയ കോട്ടയം സ്വദേശി അനന്തു അജിയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം, കോണ്ഗ്രസ്, ഡിവൈഎഫ്ഐ, യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംഘടനകള് രംഗത്തെത്തി. യുവാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ സമഗ്രാന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അനന്തുവിൻ്റെ ഘാതകരായ ആർഎസ്എസ് ക്രിമിനലുകളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ട് വരണമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോട്ടയം പൊൻകുന്നം സ്വദേശി അനന്തു അജിയെ(26) തിരുവനന്തപുരത്തെ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സ്വന്തം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ലൈംകിഗാതിക്രമ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മരണശേഷം പീഡന വിവരം പുറത്തെത്തുന്ന രീതിയിൽ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മരിച്ച അനന്തു.
എൻ്റെ ജീവിതമാണ് തെളിവായി നൽകുന്നത്; കുറിപ്പെഴുതി അനന്തു
താൻ ഒരു റേപ്പ് വിക്ടിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തലിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നത്. ആർഎസ്എസ് എന്ന സംഘടനയിൽ നിന്നും ഒരാൾ നിരന്തരമായി ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തിയതായി അനന്തു ആരോപിച്ചു. സംഘടനയിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായും അനന്തു കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് വിഷാദരോഗമുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി തെറാപ്പി എടുക്കുന്നെന്നും അനന്തു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഞാന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും പെണ്കുട്ടി, പ്രണയം, കടം, അല്ലെങ്കില് അതുപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താലല്ല. എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും മൂലമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, മരുന്നുകള് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല," യുവാവ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്കാലത്ത് ആര്എസ്എസില് ചേര്ന്ന അനന്തു, കുട്ടിക്കാലത്ത് അനുഭവിച്ച ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ലൈംഗികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനങ്ങള് മൂലമുണ്ടായ മാനസിക രോഗങ്ങള്ക്ക് ആര്എസ്എസ് ആണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും ആരോപിച്ചു.
ആർഎസ്എസിനെ പോല ഇത്രയും വെറുപ്പുള്ള സംഘടനയില്ലെന്നും വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചതു കൊണ്ട് നന്നായി അറിയാമെന്നും അനന്തു പറയുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു ആർഎസ്എസുകാരനെ സുഹൃത്താക്കരുതെന്നും വിഷം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് ആർഎസ്എസുകാർ എന്നും അനന്തുവിൻ്റെ കുറിപ്പിലുണ്ട്. ഐടിസി, ഒടിസി ക്യാമ്പുകളിൽ വച്ച് ശാരീരികവും ലൈംഗികവുമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അനന്തു കുറിച്ചു. ഒരുപാട് പേരെ ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പുകളിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നെന്നും ആർഎസ്എസ് ക്യാമ്പുകളിൽ നടക്കുന്നത് പീഡനമാണെന്നും അനന്തു ആരോപിച്ചു.
"തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അറിയാം. എൻ്റെ ജീവിതമാണ് തെളിവായി നൽകുന്നത്. ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിക്കും എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് പോലെ സംഭവിക്കരുത്," അനന്തു കുറിച്ചു. തന്നെ നിരന്തരം ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ ആൾ മൂലം ഒസിഡി ഉണ്ടായതായും അനന്തു പറഞ്ഞു. ഡിവൈഎഫ്ഐ വാഴൂര് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഗൗതം ബാലചന്ദ്രന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡിവൈഎസ്പിയ്ക്ക് പരാതി നല്കിയതായി പറഞ്ഞു.
ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അത്തരം ചിന്തകളുണ്ടാകുമ്പോൾ മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ: 1056, 0471-2552056
