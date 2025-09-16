ETV Bharat / state

'അന്ന് പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട മർദനം ഇന്ന് സുജിത്തിന്'; പൊലീസ് മർദനത്തിൽ സഭയിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ച

പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ക്രൂരമർദനമേറ്റ സുജിത് എന്ന യുവാവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനമാണ് പൊലീസിനെ അധഃപതിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന പൊലീസ് കസ്റ്റഡി മർദനങ്ങളിൽ നിയമസഭയിൽ ചർച്ച. ശൂന്യവേളയിൽ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ചയാകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകിയ റോജി എം ജോൺ, 1977ൽ കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് നേരിട്ട കസ്റ്റഡി മർദനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

റോജി എം ജോൺ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, 1977 മാർച്ച് 30ന് പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു. "അവർ രണ്ടു പേർ ആദ്യ റൗണ്ട് അടിച്ചു. സിഐ അടക്കം മൂന്നു പൊലീസുകാർ പിന്നീട് കടന്നുവന്നു. അങ്ങനെ 5 പേരായി. അഞ്ചാളുകൾ ഇട്ട് തല്ലുകയാണ്. പല രീതിയിലും തല്ലി. പല തവണ വീണു. പിന്നെയും എണീറ്റു. അവസാനം എണീറ്റുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി. എഴുന്നേൽക്കാത്തതോടെ അവർ മാറിമാറി ദേഹത്ത് ചവിട്ടി. അവർ ക്ഷീണിക്കുന്നതുവരെ പത്തും പതിനഞ്ചും മിനിറ്റ് തല്ലി. എന്നിട്ട് അവർ പോയി" എന്ന പ്രസംഗഭാഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റോജി ചോദിച്ചത്, പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പൊലീസ് മർദനം നേരിട്ട ഒരാൾ ഇന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പൊലീസ് 29 വയസ്സുള്ള സുജിത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചുവെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്.

സുജിത് എന്ന യുവാവിന് നേരിട്ട ക്രൂരമർദനം

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം സുജിതിനെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച ശേഷം ബോധം മറയുന്നതുവരെ മർദിച്ചെന്നാണ് സുജിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യത്തെ അടിയിൽ തന്നെ തൻ്റെ കർണപടം പൊട്ടിയെന്നും പിന്നീട് സിസിടിവി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്കു മാറ്റി ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും സുജിത് പറഞ്ഞു. നിലത്ത് ചുവരിൽ ചാരിയിരുത്തി കാലിൻ്റെ അടിയിൽ 15 തവണ അടിച്ച ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചാടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂന്ന് തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചു. 45 തവണയോളം ഈ രീതിയിൽ മർദിക്കുകയും വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് പോലും നൽകിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പൊലീസിനെതിരേയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ

സുജിത്തിനെതിരേ കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി ജയിലിലടയ്ക്കാൻ പൊലീസ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും റോജി ആരോപിച്ചു. ഒരു ന്യായാധിപൻ്റെ ഇടപെടലും സുജിത്തും വർഗീസും നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടവും കാരണമാണ് ഈ കേസ് പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോഴാണ് പൊലീസുകാർക്കെതിരേ സസ്പെൻഷൻ നടപടി ഉണ്ടായതെന്നും റോജി പറഞ്ഞു. പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് അപമാനകരമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉടൻതന്നെ സർവീസിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനമാണ് കാരണം

നേരത്തെ പീച്ചിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജനകീയ സേനയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കേരള പൊലീസ്, സിസിടിവിക്ക് മുന്നിൽ കാശ് എണ്ണി വാങ്ങുന്ന കാഴ്ചയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കുണ്ടറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കസ്റ്റഡി മർദനമേറ്റ് മരിച്ച സൈനികൻ്റെ മാതാവിന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും റോജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ 22 കേസുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനമാണ് പൊലീസിനെ അധഃപതിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ മറുപടി

ഭരണപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി റോജി എം ജോണിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് മറുപടി നൽകി. സംഭവത്തിന് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻപ് നടന്ന സമ്മേളനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഈ വിഷയം രണ്ടര വർഷത്തിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ പൊടിതട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പൊലീസ് മർദനവും കസ്റ്റഡി മർദനവും എൽഡിഎഫ് നയമല്ലെന്നും ചിറ്റിലപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചർച്ച നിയമസഭയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

