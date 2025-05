ETV Bharat / state

പിന്നിട്ടത് സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയുടേയും വികസനത്തിൻ്റേയും 9 വര്‍ഷം; ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി - GOVT DEVELOPMENTAL ACHIEVEMENTS

Published : May 20, 2025

കോഴിക്കോട്: നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയുടെയും തുടരെയുള്ള ഒന്‍പത് വര്‍ഷങ്ങളാണ് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. നവകേരള നയം ഇടത് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി. ലോകഭൂപടത്തില്‍ കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനായി. യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തറക്കല്ലിട്ടെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി എല്ലാ വാർഷിക വേളയിലും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്‌ച തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കുന്ന വാര്‍ഷികാഘോഷ സമാപന റാലിയില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യും. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തുടർച്ചയായി ആഗോളതലത്തിൽ ആരോഗ്യ, സാമ്പത്തിക, തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ തകർച്ച നേരിട്ടു. അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് 2021-ന് ശേഷം കേരളം മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്നത്. ഇതിനുപുറമെയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അർഹമായ പലതും തടഞ്ഞ് വെച്ച് സര്‍ക്കാരിനെ ഞെരുക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നത്. സമരം ചെയ്‌തു നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയും അവകാശം സംരക്ഷിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായിരിക്കുകയാണ്. സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഇച്‌ഛാശക്തിയുള്ള സമൂഹമാണ് നമ്മുടേതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വഴിമുട്ടിയ പദ്ധതികളാണ് ഇടത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത്. അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയ്ൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. കൊച്ചി മെട്രോയും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളവും യാഥാർഥ്യമാക്കി. ഭവന രഹിതരില്ലാത്ത കേരളം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുകയാണ്. നാല് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നൽകിയത് 7000 കോടിയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സയാണ്. 60 ലക്ഷം പേർക്ക് സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ കൃത്യമായി നൽകുന്നു. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിലൂടെ രാജ്യത്ത് കേരളം ഒന്നാമതായെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. ദേശീയപാത വികസനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണം ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുകയാണെന്നും പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. ദേശീയപാത വികസനം എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഇച്‌ഛാശക്തി കൊണ്ടുമാത്രമാണ് സാധ്യമായത്. സമയബന്ധിതമായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നല്‍കാത്തതിനാല്‍ കേരളത്തില്‍ ദേശീയപാത വികസനം നടക്കില്ല എന്ന ധാരണയോടെ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിതന്നെ ഓഫിസ് അടച്ച് സ്ഥലംവിടുന്ന വഴിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലും കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളവും പൂര്‍ത്തിയാക്കി നാടിനു സമര്‍പ്പിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതി പ്രസരണ വിതരണ രംഗത്തും വ്യാവസായിക രംഗത്തും കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ഇടമണ്‍ കൊച്ചി പവര്‍ ഹൈവേയും സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കൊച്ചി- ബെംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴി, സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണ പദ്ധതി, ഐടി കോറിഡോർ, പുതുവൈപ്പിൻ എൽ പി ജി ടെർമിനൽ, മലയോര ഹൈവേ, കോസ്‌റ്റൽ ഹൈവേ, വയനാട് തുരങ്കപാത, കെ-ഫോൺ, കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ, പശ്ചിമ തീരകനാൽ വികസന പദ്ധതി, തിരുവനന്തപുരം ഔട്ടർ റിങ് റോഡ്, ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് തുടങ്ങി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത പുരോഗതിയാണ് കൈവരിച്ചത്. സ്‌കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി മാത്രം 5,000 കോടിയോളം രൂപ ഇതിനോടകം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 141 സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയാണ്. അവയിൽ 139 എണ്ണവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 3 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 386 സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയാണ്. അവയിൽ 179 എണ്ണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരുകോടി രൂപാ ചെലവിൽ നവീകരിക്കുന്ന 446 സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളിൽ 195 എണ്ണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകെ 973 സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ അനുവദിച്ചവയിൽ 513 എണ്ണവും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 50,000 ത്തിലധികം ക്ലാസ് മുറികളാണ് ഹൈടെക്കാക്കി മാറ്റിയത്. സ്‌കൂളുകളിൽ ടിങ്കറിങ് ലാബ്, റോബോട്ടിക് ലാബുകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചു. അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥ്കൾക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് രംഗത്ത് പരിശീലനം നൽകുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ മാർച്ച് 2025 വരെ 4,51,631 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി.2016-ൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഇതുവരെ 4,00,956 പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2,23,945 പട്ടയങ്ങൾ 2021 ന് ശേഷം വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്. അടുത്ത ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം പട്ടയങ്ങൾ കൂടി വിതരണം ചെയ്യാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മലയോരമേഖലയിലെ ജനതയ്ക്ക് ലഭ്യമായ ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗ നിയമത്തിലും ചട്ടത്തിലും ലഘൂകരണം നടത്താനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ നിയമഭേദഗതി പാസാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അവയുടെ ഫലമായി 8 സർവകലാശാലകൾക്കും 359 കോളജുകൾക്കും നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചു. മികച്ച കോളജുകളുടെ ആദ്യത്തെ നൂറ് റാങ്കിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 16 കോളജുകളുണ്ട്. അവയിൽ നാലെണ്ണം സർക്കാർ കോളജുളാണ്. എൻ.ഐ.ആർ.എഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ രാജ്യത്തെ മികച്ച 200 കോളേജുകളിൽ 42 എണ്ണവും കേരളത്തിലേതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ അതി ദാരിദ്ര്യമുക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. വിപുലമായ സർവ്വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 64,006 കുടുംബങ്ങൾ അതിദരിദ്രരാണെന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെടുകയും ഇതിനകം അവരിൽ 59,707 കുടുംബങ്ങളെ (79.22%) അതിദാരിദ്ര്യമുക്തരാക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന നവംബർ ഒന്നിന് അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത കേരളം യാഥാർത്ഥ്യമാകുെന്നും പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. ഇടക്കാലത്ത് കുടിശ്ശിക വന്ന സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ 600 രൂപയിൽ നിന് 1600 രൂപയാക്കി 60 ലക്ഷം പേർക്ക് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി നൽകുന്നു. അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെരോഗീ സൗഹൃദമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ 886 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തുന്നത്. അവയിൽ 674 എണ്ണത്തെ ഇതിനോടകം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യായിരത്തിലധികം ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും സജ്ജമായി. ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രികളിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും കാത്ത്ലാബും ഇന്റൻസീവ് കൊറോണറി കെയർ യൂണിറ്റും ആരംഭിച്ചു. താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ 44 അധിക ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതി പ്രകാരം 43 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലെ 73 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും സർക്കാർ നൽകുന്നു. കോവിഡിനെതിരെ ശക്തവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. കെ ഫോൺ പദ്ധതിയിലൂടെ വീടുകളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നു. കെ ഫോൺ കണക്ഷൻ ലക്ഷം എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആധുനികമായ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും സ്വാംശീകരിച്ചുമുള്ള വൈജ്ഞാനിക കുതിപ്പാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ദളിത് യുവതിക്ക് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പൊലീസിന് വീഴ്‌ച പറ്റി. പൊലീസിൻ്റെ നടപടി തെറ്റാണെന്ന് മനസിലായി നടപടിയെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. ഇഡിക്കെതിരായ പരാതി ഗൗരവമുള്ളതാണ്. നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. Also Read: 'ആദ്യ മധുരം കടന്നപ്പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാം'; രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ നാലം വാര്‍ഷികം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ചു

