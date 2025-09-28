ETV Bharat / state

കൊച്ചിയില്‍ തലയുയര്‍ത്തി ഇരട്ട ഭീമൻ ടവറുകള്‍; 394 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പുതുജീവിത പ്രതീക്ഷകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറി മുഖ്യമന്ത്രി

ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേരളമെന്ന സ്വപ്‌നസാക്ഷാൽക്കാരത്തിലേയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Pinarayi Vijayan inaugurates thuruthy housing complex (@pinarayi Vijayan Facebook)
എറണാകുളം: ഫോർട്ട്‌ കൊച്ചി തുരുത്തിയിൽ ഉയർന്ന ഇരട്ട ടവറുകളിൽ, നഗരത്തിലെ ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരുമായിരുന്ന 394 കുടുംബങ്ങളുടെ ഗൃഹപ്രവേശം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിര്‍വഹിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ദുരിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക്‌ പുതുജീവിത പ്രതീക്ഷകളുടെ താക്കോൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറി. ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേരളമെന്ന സ്വപ്‌നസാക്ഷാൽക്കാരത്തിലേയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആ മുന്നേറ്റത്തിനു പകിട്ടേറ്റുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് കൊച്ചിയിൽ നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുരുത്തിയിൽ നിർമിച്ച ഇരട്ട ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾ 394 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ഈ ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾ രാജ്യത്തിനു മുന്നിൽ കേരള മാതൃകയായി തലയയുർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതിനു നേതൃത്വം നൽകിയ കൊച്ചി നഗരസഭയെ ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 85.75 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി ചെലവഴിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Dream come true for 394 families as Thuruthy housing complex opens (@pinarayi Vijayan Facebook)
Dream come true for 394 families as Thuruthy housing complex opens (@pinarayi Vijayan Facebook)

സൗകര്യങ്ങള്‍: 10,796.42 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്‌തൃതിയുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടവർ. 11 നിലകളിലായി നിർമിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടവറിൽ 199 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഫ്‌ളാറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. 81 പാർക്കിങ് സ്ലോട്ടുകൾ, 105 കെ എൽ ഡി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സീവേജ് ട്രീറ്റ്‌മെൻ്റ് പ്ലാൻ്റ് , 3 എലവേറ്ററുകൾ, 3 സ്റ്റെയർകേസുകൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. ഈ ഫ്‌ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന് താഴെ ഒരു അംഗനവാടിയും 14 കടമുറികളും പ്രവർത്തിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ടവറിലാകട്ടെ 13 നിലകളിൽ, ആകെ 195 പാർപ്പിടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 10,221 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്‌തൃതിയിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. താഴത്തെ നിലയിൽ 18 കടമുറികളും, പാർക്കിങ് സൗകര്യവുമുണ്ട്.

ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചപ്പോൾ അസാധ്യം എന്നുപറഞ്ഞ് അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുണ്ട്. അപ്രായോഗികം എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചവരുണ്ട്. എന്നാൽ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നായ കിടപ്പാടം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന ദൃഢനിശ്ചയമാണ് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

തുരുത്തിയിൽ വിരിഞ്ഞ ആഹ്ളാദം നിറഞ്ഞ ചിരികൾ അതിനെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നു. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് ഇനി അധികദൂരമില്ല. ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ശനിയാഴ്‌ച നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്‌ അധ്യക്ഷനായി. മന്ത്രി പി രാജീവ്‌, മേയർ എം അനിൽകുമാർ, ഹൈബി ഇ‍ൗഡൻ എംപി, കെ ജെ മാക്‌സി എംഎൽഎ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

