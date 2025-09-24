ETV Bharat / state

394 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യം; ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി തുരുത്തി ഫ്ലാറ്റ്

സെപ്റ്റംബർ 27 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

kochi thuruthi flat inauguration
ഫോർട്ട് കൊച്ചി തുരുത്തിയിലെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: തല ചായ്ക്കാൻ ഒരിടമില്ലാതെ വിഷമിച്ച 394 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഇനി സ്വന്തം വീട്. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭവന പുനരധിവാസ പദ്ധതികളിലൊന്നായ ഫോർട്ട് കൊച്ചി തുരുത്തിയിലെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഭവനരഹിതരായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നമാണ് ഇതോടെ പൂവണിഞ്ഞത്.

സെപ്റ്റംബർ 27 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രാജീവ് ആവാസ് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം 2014-ൽ തുടക്കം കുറിച്ചെങ്കിലും നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ച പദ്ധതി, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് പൂർത്തിയായത്.

ഇച്ഛാശക്തിയുടെ വിജയം

2020-ൽ മേയർ എം അനിൽ കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചുമതലയേറ്റ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രഥമ പരിഗണന തുരുത്തിയിലെ ഫ്ലാറ്റ് പദ്ധതിക്കായിരുന്നു. മേയറായി സ്ഥാനമേറ്റ ഉടൻ അദ്ദേഹം ആദ്യം സന്ദർശിച്ചതും ഈ ഭൂമിയായിരുന്നു. ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ നൂറ് ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ്, കൃത്യമായ ഏകോപനത്തിലൂടെയും ഇച്ഛാശക്തിയോടെയുമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്.

കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നവും അഭിമാനവുമാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് മേയർ എം അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നമാണ് ഞങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാക്ക് ഞങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൽ എൻ ജി ടെർമിനൽ, വിശാലമായ അറബിക്കടൽ, ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ച്, ഗോശ്രീ ബ്രിഡ്ജ്, മറൈൻ ഡ്രൈവ്, തുടങ്ങി കൊച്ചിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചയെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

കൊച്ചിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നേർ കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നതാകും ഫ്ലാറ്റുകളെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഭവന സമുച്ചയങ്ങളാണ് നിലവിൽ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സമുച്ചയം നഗരസഭയുടെ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയും, രണ്ടാമത്തെ സമുച്ചയം നഗരസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചി സ്മാര്‍ട്ട് മിഷന്‍ ലിമിറ്റഡുമാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്

ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ രണ്ട് ടവറുകൾ

ഫ്ലാറ്റ് 1: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 41.74 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച 11 നിലകളുള്ള ഈ ടവറിൽ 199 ഫ്ലാറ്റുകളുണ്ട്. ഓരോ ഫ്ലാറ്റിനും 300 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുണ്ട്. ഒരു കിടപ്പുമുറി, ഡൈനിങ്/ലിവിങ് ഏരിയ, അടുക്കള, ബാൽക്കണി, രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ എന്നിവ ഓരോ യൂണിറ്റിലുമുണ്ട്.

ഫ്ലാറ്റ് 2: കൊച്ചി സ്മാർട്ട് മിഷൻ ലിമിറ്റഡ് 44.01 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ 13 നിലകളുള്ള ടവർ നിർമിച്ചത്. ഇവിടെ 195 പാർപ്പിട യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത്. ഓരോ നിലയിലും 15 യൂണിറ്റുകൾ വീതമുണ്ട്. താഴത്തെ നിലയിൽ 18 കടമുറികളും വിശാലമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യവുമുണ്ട്.

ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് കൊച്ചിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൽഎൻജി ടെർമിനൽ, അറബിക്കടൽ, ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ച്, ഗോശ്രീ ബ്രിഡ്ജ്, മറൈൻ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയവയുടെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെനിന്ന് കാണാൻ കഴിയും.

ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തോടെ, ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരുമായ 394 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു മേൽക്കൂരയെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായി. കൊച്ചിയുടെ വികസന ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ ഭവന സമുച്ചയം.

