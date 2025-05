ETV Bharat / state

സൗമ്യമുഖം, ജനകീയന്‍; പ്രദീപ് കുമാറിന്‍റെ നിയമനത്തിലൂടെ പിണറായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മുഖംമിനുക്കല്‍ - A PRADEEP KUMAR

എ പ്രദീപ് കുമാര്‍ പിണറായിക്കൊപ്പം ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 17, 2025 at 4:10 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 5:36 PM IST 3 Min Read

കോഴിക്കോട്: മൂന്നാം തുടർ ഭരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പിണറായി സർക്കാരിന്‍റെ ജനകീയത വർധിപ്പിക്കലാണ് മുന്‍ എംഎല്‍എ എ. പ്രദീപ് കുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനാരോഹണത്തിലൂടെ പാര്‍ട്ടി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് നഗര ഭൂമികയിൽ ഏറെ സൗമ്യമായ രാഷ്ട്രീയ മുഖമാണ് എ. പ്രദീപ് കുമാറിന്‍റെത്. മറ്റ് പാർട്ടിക്കാരോടും നേതാക്കളോടും വലിയ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവ് എന്നതിലുപരി സിപിഎമ്മിലെ ഉൾപാർട്ടി വിഷയങ്ങൾ പക്വതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ മികവ് കാട്ടുന്ന നേതാവ് കൂടിയാണ് പ്രദീപ് കുമാര്‍.



അടുത്തിടെ വടകരയിൽ ഉദയം കൊണ്ട വിഭാഗീയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ബോധ്യമായതാണ്. ജില്ലാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതോടെ പി.കെ. ദിവാകരൻ വിഷയത്തിലെ വിഭാഗീയത സിപിഎമ്മിന് തലവേദനയായതാണ്. വടകരയിൽ നടന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലാണ് പി.കെ. ദിവാകരൻ ഉൾപ്പെടെ 11 പേരെ ഒഴിവാക്കുകയും 13 പേരെ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ വധത്തിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായ സിപിഎം, ടി.പിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയായ പി.കെ.ദിവാകരനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയായിരുന്നു വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ സജീവമാക്കിയത്. ടി.പി വധത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ നിരപരാധിത്വം വിശദീകരിക്കാൻ ബ്രാഞ്ചുകൾ തോറും പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ദിവാകരനെയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. എ പ്രദീപ് കുമാർ ഡിവൈഎഫ്ഐ കോഴിക്കോട് ജില്ല സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ ദിവാകരൻ പ്രസിഡന്‍റായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രദീപിന്‍റെ ഇടപെടലിലും വിഭാഗീയത പൂര്‍ണമായി തുടച്ചു മാറ്റാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രിസം പദ്ധതിയിലൂടെ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു കൂട്ടം സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ മികവിന്‍റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തത് പ്രദീപ് കുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അതിന്‍റെ ഉത്തമോദഹരണമാണ് നടക്കാവ് സ്കൂൾ. ഈ നേട്ടം സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ പിന്നീട് മാതൃകയാക്കി. ചരിത്ര മുറങ്ങുന്ന കോഴിക്കോട് ബീച്ചിന്‍റെ ഓരോ പുരോഗതിയിലും പ്രദീപിന്‍റെ ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു. എഴുത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും സംഭാവനകൾ നൽകിയ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോടിനെ സാഹിത്യ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.

