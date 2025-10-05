പെട്രോള് പമ്പില് കുടിവെള്ളവും ശൗചാലയവും മാത്രമല്ല, വേറെയുമുണ്ട് അവകാശങ്ങള്; ഇതെല്ലാം ഓർത്തുവച്ചോളൂ
പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ട അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം.
Published : October 5, 2025 at 4:02 PM IST
ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പെട്രോൾ പമ്പുകളുണ്ട്, അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സർക്കാർ എണ്ണക്കമ്പനികളുടേതാണ്. എന്നാൽ, പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.
പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്ക്കരിക്കാനും കേരള സർക്കാർ ഭക്ഷ്യ - പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു.
1. എണ്ണയുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശം
ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും ഡീസലിൻ്റെയും പെട്രോളിൻ്റെയും ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പണത്തിന് പകരമായി ശരിയായ സേവനങ്ങളും വസ്തുക്കളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്.
2. ഗുണമേന്മ ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള പരിശോധന
ഗുണമേന്മയും അളവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരിശോധനകൾ നടത്താം. ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ പരിശോധന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ധനങ്ങളിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന പരിശോധനയാണ്. ഏതെങ്കിലും നോസിലിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി പെട്രോൾ വൃത്തിയായ വെള്ള ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒഴിക്കുക. ഇതിനായുള്ള ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ പമ്പിൽ നിന്നു തന്നെ ലഭ്യമാകും. അത് മൂന്നു മുതൽ അഞ്ച്മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കടലാസിൽ എണ്ണമയമില്ലാതെ ഉണങ്ങണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതു ശുദ്ധമായ പെട്രോൾ ആയിരിക്കും.
3. ഇന്ധനങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത പരിശോധിക്കൽ
ഏതെങ്കിലും നോസിലിൽ നിന്നും പെട്രോൾ/ഡീസൽ 500 മില്ലീ ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന വൃത്തിയുള്ള ഗ്ലാസ് ജാറിൽ എടുക്കുക. ഹൈഡ്രോ മീറ്ററിൻ്റെയും തെർമോമീറ്ററിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ സാന്ദ്രതയും ഊഷ്മാവും നിരീക്ഷിക്കുക.
ASTM ടേബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തത്തുല്യമായ സാന്ദ്രത കണ്ടെത്തി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാന്ദ്രതയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. വ്യത്യാസം +/- 3.0 ൽ കവിയരുത്.
4. അളവ് പരിശോധന
ഏതെങ്കിലും നോസിലിൽ നിന്നും 5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ/ഡീസൽ W&M മുദ്രയുള്ള അളവ് പാത്രത്തിൽ നിറക്കുക. 5 ലീറ്റർ റീഡിങ് കവിയാതെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിൻ്റ് വരെ അളവുപാത്രം നിറയ്ക്കണം. അളവ് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ പരാതിപ്പെടുക.
5. ക്യാഷ്മെമോ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം
ഉപഭോക്താക്കൾ വഞ്ചനയ്ക്ക് ഇരയാവാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമായും ക്യാഷ് മെമ്മോ/ഇൻവോയ്സ് എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. കാരണം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും കണ്ടെത്താനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
6. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാവണം
ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമ തൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെള്ളം, വായു, ടോയ്ലറ്റ്, പ്രഥമ വൈദ്യസഹായം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകണം. ഉപഭോക്തൃ അവകാശത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ഇവ.
7. പരാതികൾ നൽകാം
പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉപഭോക്തൃകാര്യ, ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
