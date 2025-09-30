പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; മുഖ്യ പ്രതിയടക്കം രണ്ടു പേർക്ക് പരോൾ, സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
ഒന്നാം പ്രതി എ പീതാംബരൻ, ഏഴാം പ്രതി എ അശ്വിൻ എന്നിവർക്കാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് പരോൾ നൽകിയത്. വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്.
Published : September 30, 2025 at 4:12 PM IST
കാസർകോട്: പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചു. ഒന്നാം പ്രതിയടക്കം രണ്ട് പേർക്കാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചത്. ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ഒന്നാം പ്രതി എ പീതാംബരൻ, ഏഴാം പ്രതി എ അശ്വിൻ എന്നിവർക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചത്. ബേക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് പരോൾ.
അതിനിടെ പ്രതികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ പരോൾ അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പരോളിലൂടെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. രണ്ടാം പ്രതിയായ സജി സി. ജോർജിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരോൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു.
നിലവിൽ കണ്ണൂരിലെ ബന്ധുവീട്ടിലാണ് സജി. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിക്കും നേരത്തെ പരോൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചാം പ്രതി ഗിജിൻ ഗംഗാധരനും 15-ാം പ്രതി ജിഷ്ണു സുരയും പരോളിനായി സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അപേക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഒന്നാംപ്രതി പീതാംബരന് 2022 ൽ ചട്ടം ലംഘിച്ച് ആയുർവേദ ചികിത്സ നൽകിയത് വിവാദമായിരുന്നു.
എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
2019 ഫെബ്രുവരി 17-ന് രാത്രി 7.36-ഓടെയാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടന്നത്. പെരിയ കല്യോട്ടെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരായ കൃപേഷിനെയും ശരത്ത് ലാലിനെയും അതിക്രൂരമായി അക്രമി സംഘം വെട്ടികൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൂരാങ്കര റോഡില് ബൈക്കിലെത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു ആക്രമണം. മാരകമായി വെട്ടേറ്റ കൃപേഷ് സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. ശരത്ത് ലാൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് മരിച്ചത്.
കേസിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളുമായ 10 പ്രതികൾക്കു ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷയും 2 ലക്ഷം രൂപവീതം പിഴയുമാണ് സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി വിധിച്ചത്. സിപിഎം മുൻ എംഎൽഎ കെ.വി.കുഞ്ഞിരാമൻ, കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നാലു പ്രതികൾക്ക് അഞ്ചുകൊല്ലം തടവാണു ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്.
മുന് എംഎല്എയും സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ കെവി കുഞ്ഞിരാമന്, എ പീതാംബരന്, സജി സി ജോര്ജ്, കെഎം സുരേഷ്, കെ അനില് കുമാര്, ജിജിന്, ആര് ശ്രീരാഗ്, എ അശ്വിന്, സുബീഷ്, ടി രഞ്ജിത്ത്, കെ മണികണ്ഠന്, എ സുരേന്ദ്രന്, രാഘവന് വെളുത്തോളി, കെവി ഭാസ്കരൻ എന്നിവരെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.
