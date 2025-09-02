ETV Bharat / state

ഇനി വോട്ടും ചെയ്യാനാകില്ല; പെരിയ കേസ് പ്രതിയും കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമായ മണികണ്‌ഠനെ അയോഗ്യന്‍ - MANIKANDAN HAS NO VOTING RIGHTS

എറണാകുളം സിബിഐ കോടതി അഞ്ച് വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അയോഗ്യനാക്കിയത്

Manikandan no longer has voting rights, PERIYA DOUBLE MURDER CASE
കെ മണികണ്ഠന്‍ (ETV Bharat)
കാസർകോട്: പെരിയ ഇരട്ട കൊലക്കേസിലെ 14-ാം പ്രതിയും കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അയോഗ്യനുമാക്കിയ കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് കെ മണികണ്ഠന് ഇനി വോട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പെരിയ കല്യോട്ടെ ശരത് ലാൽ, ക്യപേഷ് വധക്കേസിൽ അഞ്ച് വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച മണികണ്ഠനെ ആറ് വർഷത്തേക്ക് അയോഗ്യനാക്കുകയും വോട്ടു ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.


എറണാകുളം സിബിഐ കോടതി അഞ്ച് വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അയോഗ്യനാക്കിയത്. വിധി വന്ന ദിവസം മുതൽ തന്നെ മണികണ്ഠൻ പദവിക്ക് അർഹനല്ലെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്, 1994ലെ സെക്ഷൻ 35(1) പ്രകാരമാണ് നടപടി. കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം, 2025 ജനുവരി 3-നാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് സെക്ഷൻ 225 പ്രകാരമുള്ള കുറ്റത്തിന് മണികണ്ഠനെതിരെ കോടതി വിധി വന്നത്. ഹർജി ഒഴിവാക്കാൻ മണികണ്ഠൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്വം രാജിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ശിക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ അപ്പീൽ കോടതി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചു. രാജി വെച്ചാലും കോടതി വിധി വന്ന ദിവസം മുതൽ മണികണ്ഠൻ അയോഗ്യനാണെന്നും അതിനാൽ രാജിക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.


തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എ ഷാജഹാൻ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിപ്രകാരം മണികണ്ഠന് ഇനി വോട്ട് ചെയ്യാനോ അടുത്ത ആറു വർഷത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഡിവൈഎഫ് ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, സിപിഎം ഉദുമ ഏരിയ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച മണികണ്ഠൻ നിലവിൽ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉദുമ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മൽസരിച്ച് വിജയിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായി. പെരിയ ഇരട്ട കൊലക്കേസ് നടക്കുമ്പോൾ സിപിഎം ഉദുമ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. വെളുത്തോളിയിൽ വച്ച് ഇരട്ട കൊലക്കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികളെ പൊലീസ് ജീപ്പിൽ നിന്ന് ബലമായി മോചിപ്പിച്ചതിനാണ് ഇയാളെ നേരത്തെ കേസന്വേഷിച്ചിരുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രതി ചേർത്തത്. ഇയാളോടൊപ്പം മുൻ എംഎൽഎയും സിപിഎം ജില്ല സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗവുമായ കെ വി കുഞ്ഞിരാമനെയും സിബിഐ കോടതി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു.

