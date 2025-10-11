ETV Bharat / state

പേരാമ്പ്ര സംഘര്‍ഷം: ഷാഫി പറമ്പിൽ ഉള്‍പ്പെടെ 650-ലേറെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആര്‍, എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസ്

650-ലേറെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ തയ്യാറാക്കി. അന്യായമായി സംഘം ചേർന്നതിനും വാഹനങ്ങൾ തല്ലിത്തകർത്തതിനും 400-ലേറെ എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു

Published : October 11, 2025 at 9:15 AM IST

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ്-എൽഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി അടക്കം 650-ലേറെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ തയ്യാറാക്കിയത്.

പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തിയതിന് എതിരെയാണ് കേസ് ചുമത്തിയത്. അന്യായമായി സംഘം ചേർന്നതിനും വാഹനങ്ങൾ തല്ലിത്തകർത്തതിനും 400 ലേറെ എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തതായി പേരാമ്പ്ര ഡിവൈഎസ്‌പി എൻ. സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്

പേരാമ്പ്രയിൽ യുഡിഎഫ് മാർച്ചിന് നേരെ നടന്ന അക്രമത്തിന് പിന്നാലെ രാത്രി വൈകിയും തെരുവിലിറങ്ങി കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ. ദേശീയപാതയിൽ പ്രവർത്തകർ കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതോടെ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തി. സർക്കാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിക്കാൻ അവസരം നോക്കി നിൽക്കുന്ന യുഡിഎഫ് കിട്ടിയ അവസരം മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ ഏറെ പഴികേട്ട ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇന്നലത്തെ വിഷയത്തോടെയാണ് വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് പറ്റാത്തത് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇന്നലെ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയവർ നൽകുന്നത്. ഒരു വിഷയത്തോടും അനുരഞ്ജനം വേണ്ട എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്.

ഷാഫിയെ അനുകൂലിച്ച് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ പ്രവർത്തകരും അതിര് കടന്നു. പേരാമ്പ്ര ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളുടെ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രവർത്തകർ തെരുവ് വളഞ്ഞത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ട യാത്രക്കാരാണ് ഒന്നുമറിയാതെ റോഡിൽ കുടുങ്ങിയത്. മഴയെ പോലും അവഗണിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്കെതിരെ നടന്ന അക്രമത്തിൽ ഇന്നും പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തും. രാവിലെ 9.30 ന് ഐജി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വൈകിട്ട് മൂന്നുമണിക്ക് ശേഷം പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രതിഷേധ യോഗവും നടക്കും.

സംഘർഷം ഇങ്ങനെ

പേരാമ്പ്ര സികെജിഎം ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിലെ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 30 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അടക്കം 5 സീറ്റുകളിലാണ് യുഡിഎസ്എഫ് മുന്നണി വിജയിച്ചത്. 15 സീറ്റുകളിൽ എസ്എഫ്ഐയും വിജയിച്ചിരുന്നു. വോട്ടെണ്ണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയ അടിയാണ് പിന്നീട് നഗരത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പേരാമ്പ്രയാണെന്ന് എസ്എഫ്ഐയും പിന്നാലെ സിപിഎമ്മും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അതേ വാചകമെഴുതിയ ബാനറുമായി അവർ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി. കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് യുഡിഎഫ് പേരാമ്പ്രയിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വൈകുന്നേരം പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ടൗണിലെത്തിയപ്പോൾ സിപിഎം ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ മാർച്ച് ബസ്റ്റാൻ്റ് പരിസരത്ത് അവസാനിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ ബസ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പൊലീസ് പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞത്.

ഇതോടെ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ നേർക്കുനേർ വരികയും സ്ഥിതി വഷളാവുകയും ചെയ്‌തു. സംഘർഷം കൈവിട്ടപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. ഇതിനിടയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ​ഷാഫി പറമ്പിലിന് പരിക്കേറ്റത്.

ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വടകര ഡിവൈഎസ്‌പി ആർ ഹരിപ്രസാദിൻ്റെ കൈയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു. സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ മുഖത്തിന് പരിക്കേറ്റ് ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഷാഫിയെയും പ്രവർത്തകരെയും ആണ് പിന്നീട് കാണുന്നത്. വാർത്ത പരന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പ്രവർത്തകർ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. മൂക്കിന് പരിക്കേറ്റ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. മൂക്കിൻ്റെ എല്ലിന് രണ്ട് പൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നുന്നെന്നും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.


