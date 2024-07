ETV Bharat / state

സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചില്ല; നേരിട്ടെത്താൻ ലോകയുക്ത നിർദേശം, കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ പ്രതിനിധികൾ ബസ് പിടിച്ച് തലസ്ഥാനത്ത് - KALPETTA CORPORATION TO LOKAYUKTHA

Members of the Kalpatta Municipal Council in Thiruvananthapuram following the Lokayukta proposal ( ETV Bharat )